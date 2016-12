ALTERCATIONS MOHAMED/HANOOMANJEE : Le député rouge envisage une motion contre le Ruling de la Speaker

Le chef de file du Parti travailliste (Ptr) à l’Assemblée nationale, le député Shakeel Mohamed, envisage de présenter une motion contre le Ruling de la Speaker, Maya Hanoomanjee. Cette dernière l’a expulsé («order out») de la Chambre hier après une vive altercation entre eux deux.

« Nous allons étudier toute l’affaire avec les juristes du Parti travailliste et les experts concernés. Nous n’écartons pas la possibilité de présenter à la rentrée parlementaire en mars prochain une motion contre le Ruling de Mme la Speaker. Nous estimons que ce Ruling risque d’être un précédent dangereux pour la démocratie parlementaire », a confié Shakeel Mohamed au Mauricien.

Revenant sur les incidents d’hier à l’Assemblée nationale, le député rouge a affirmé qu’il voulait intervenir sur le Sports Bill. « Depuis janvier 2015 nous avons toujours consulté le Government Whip si, en tant que chef de file du Ptr, nous voulons amender ou ajouter un nom à la liste des intervenants aux débats. Or, hier, le Chief Whip n’a pas voulu ajouter mon nom, affirmant que j’aurais dû le lui faire savoir plus tôt quand il ajoutait le nom de Xavier-Luc Duval à la liste des orateurs ».

C’est pourquoi, soutient Shakeel Mohamed, il s’est mis debout et a interpellé la Speaker « on a point of order ». « Elle m’a demandé de consulter l’Opposition Whip. Et quand j’ai insisté qu’elle me dise qui est l’Opposition Whip, elle m’a dit qu’elle a déjà donné son Ruling et qu’elle allait me ‘order out’ si je persistais à l’interpeller », relate le député rouge.

Et d’ajouter : « Suivant le Standing Order 39, c’est la prérogative de la Speaker de décider qui parle ou qui ne parle pas. Cela ne revient ni au Government Whip ni à l’Opposition Whip ou à aucun autre ministre. Le Standing Order 39 stipule clairement que l’on doit ‘catch the eye of the Speaker’. J’estime qu’on m’a privé de mon droit démocratique de m’exprimer en tant que député à l’Assemblée nationale. Ce qui s’est passé est triste pour la démocratie parlementaire et la crédibilité de l’Assemblée nationale. C’est pourquoi nous allons étudier l’opportunité de présenter une motion de blâme contre ce Ruling de la Speaker, qui risque d’établir un précédent dangereux pour la démocratie parlementaire ».

La liste d’intervenants déclenche les hostilités

La violente prise de bec entre le chef de file du Labour, Shakeel Mohamed, et la Speaker de l’Assemblée nationale, Maya Hanoomanjee, a pour origine le fait que le nom du député ne figurait pas sur la liste des intervenants. À aucun moment, la présidence de l’Assemblée n’a interdit au député travailliste d’intervenir dans les débats. Tout au long des échanges, Maya Hanoomanjee a soutenu qu’elle s’en tenait à la liste des intervenants officiellement établie avec le nom de Shakeel Mohamed n’y figurant pas pour les débats sur le Sports Bill.

Force est de constater qu’en l’absence du Whip de l’opposition, avec la démission de Rajesh Bhagwan, une première liste d’orateurs était dressée. Le député du PMSD, Patrice Armance, devait donner la réplique sur le Sports Bill après la présentation du ministre des Sports, Yogida Sawmynaden. Puis, changement de dernière heure avec le nouveau leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval, s’invitant aux débats à la place de Patrice Armance.