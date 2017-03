AMARDEEP SEWDYAL : Le baptême du feu

Après plusieurs tentatives, Amardeep Sewdyal a enfin obtenu une licence afin de pouvoir opérer sa propre écurie. Pour sa première année comme entraîneur, il débutera avec 10 éléments, mais devrait voir ce chiffre passer à 15 en avril prochain avec l’arrivée de quelques unités sud-africaines qu’il a personnellement été choisir au courant de ce mois. Malgré son petit effectif, il ne compte pas faire de la figuration. Du reste, il a engagé un jockey australien, Matthew Palmer, pour défendre ses couleurs d’entrée de jeu.

On peut avancer que c’est une suite logique dans le parcours d’Amardeep Sewdyal que de se retrouver à la tête de son propre établissement, car depuis une quinzaine d’années il fréquente le giron hippique mauricien où on le connaît comme Amal. Il n’a que 28 ans lorsque Hugues Maigrot le prend comme stagiaire. En 2004, il met le cap sur l’Irlande pour un stage afin de parfaire sa connaissance sur les chevaux sous la férule de l’entraîneur Ken Condon à Kildare sur l’hippodrome de Curragh. De retour chez son mentor en 2005, Amardeep Swedyal est nommé stable supervisor, poste qu’il assumera jusqu’en 2014 à la fermeture de l’écurie Maigrot. Depuis, il rêve de fonder son propre établissement. «Je suis dans le giron depuis une quinzaine d’années. J’ai commencé par le bas et j’ai beaucoup appris. Fort de mon expérience, je pense être mûr pour assumer le poste d’entraîneur», a-t-il déclaré avec conviction.

Amardeep Sewdyal effectua son retour comme stable supervisor chez Hurchund au courant de la saison dernière. Reçu avec mention aux derniers examens d’assistant-entraîneur, il réalise un petit exploit en réussissant également le test chez les entraîneurs le lendemain. Grâce au soutien de ses amis, il présente un dossier solide pour sa nouvelle formation et sa demande est acceptée par les dirigeants du MTC. «Comme vous devez le savoir, la formation d’une nouvelle écurie requiert des investissements importants. Je tiens à remercier mes deux amis de longue date, David Peng et David Chui Wan Cheong, pour leur soutien. Ils ont cru en moi et m’ont aidé à me lancer. Je profite aussi de l’occasion pour exprimer ma gratitude envers le Licencing Commitee du MTC et le board des administrateurs pour m’avoir permis d’opérer. J’ai aussi une pensée très spéciale pour ma famille, surtout pour mon épouse et mon frère de l’Australie, qui m’ont toujours soutenu dans les moments difficiles».

Le nouvel entraîneur comptera sur un cheptel de 10 chevaux pour débuter, mais ce chiffre devrait passer à 15 suite à l’arrivée d’un contingent prévu fin avril. Vu l’effectif restreint dont il dispose, il est conscient qu’il ne pourra rivaliser avec les grosses cylindrées. «La compétition a toujours été rude au Champ de Mars. Je ne prétends pas pouvoir me battre avec les grosses écuries, mais j’espère tirer mon épingle du jeu, car j’ai investi dans quelques bons chevaux. Je serai satisfait avec 8 ou 10 victoires pour une première saison».

Matthew Palmer

Afin de montrer qu’il ne compte pas faire de la figuration, Amardeep Sewdyal a décidé d’engager un jockey étranger pour piloter ses chevaux dès le début de la saison. Son choix s’est porté sur l’Australien Matthew Palmer, 30 ans, dont le regretté père, Gary Palmer, a déjà exercé à Maurice dans le passé et dont le frère Michael est également jockey. «Gary Palmer m’a été recommandé par les frères Cahill, Matthew et Michael, que j’ai côtoyés alors qu’ils étaient chez Maigrot. Les Australiens sont réputés pour être de bons horsemen. Je pense que ce sera un «plus» que d’engager une cravache d’expérience. Cela me permettra d’avoir un bon feedback de mes chevaux à l’entraînement. Aussi, je ne veux pas prendre de risque de me retrouver face à l’indisponibilité d’un jockey local de mon choix pour monter pour moi en course», nous a confié l’entraîneur.

Matthew Palmer a enregistré sa première monte alors qu’il avait avait 17 ans. C’était en 2004 sur un cheval nommé Heavenly Dane. S’il n’a pas connu une carrière aussi riche que celle de son père, il est considéré comme un jockey talentueux par son entourage. Cependant, il mit en terme à sa carrière en 2014 suite a un problème de poids et des blessures, avant de rechausser les étriers suite au décès de son père en janvier 2015. Il monte principalement pour l’entraîneur Kent Fleming et présente l’avantage de pouvoir monter à 54kg. Il compte environ 390 victoires au palmarès et son dernier succès remonte au 11 mars sur sa piste de prédilection à Gold Coast sur Davor entraîné par Bruce Hill. Palmer sera en action dès la journée inaugurale s’il obtient son permis dans les délais.