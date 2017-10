AMARDEEP SEWDYAL : Les bons chevaux font de bons jockeys, mais aussi de bons entraîneurs

À quelques semaines de la fin de la saison 2017, Amardeep Sewdyal, un des derniers venus dans la communauté des entraîneurs, a déjà dépassé son objectif initial qui était de 10 victoires. Samedi dernier, il a enregistré son quinzième succès grâce à Rob’s Jewel, qui a ridiculisé l’opposition dans la septième épreuve. Une performance qui promet tant pour le jeune entraîneur, qui est épaulé par Philippe Henry, que pour son petit champion.

Avec 15 victoires en 31 journées, votre objectif initial 2017 a déjà été atteint, n’est-ce pas ?

Au départ, je n’avais que six ou sept chevaux, et je n’avais que deux ou trois partants par journée. Par rapport à mon effectif, une dizaine de victoires m’aurait amplement satisfait. Au cours de la saison, les choses ont évolué. J’ai accueilli d’autres éléments et à force de travailler avec de la rigueur, les choses se sont mises en place d’elles-mêmes. Victory Team, Rob’s Jewel et Brave Leader ont largement contribué à ce résultat avec trois victoires chacun, tandis que Var’s Dream s’est imposé en deux occasions. J’ai enregistré quatre autres succès avec quelques autres chevaux, d’où cette performance au-delà de mes aspirations.

Vous détenez aussi le meilleur taux de réussite chez les entraîneurs avec 23% sur 65 engagés. Quelle est votre potion magique ?

J'en suis peut-être à ma première saison en tant qu’entraîneur, mais cela fait quinze ans que je suis dans le giron. J’ai fait ma formation en Irlande et j’ai passé plusieurs années aux côtés d'Hugues Maigrot, qui m’a beaucoup appris. Après un petit break du monde hippique, j’ai repris du service la saison dernière chez Shyam Hurchund en tant que stable supervisor. J’ai réussi les examens d’assistant-entraîneur et d’entraîneur en l’espace de deux jours. On peut dire que j’étais déjà dans le bain et fort de mon expérience, je n’ai pas éprouvé de grosses difficultés pour démarrer ma carrière comme entraîneur. J'ai aussi la chance d’avoir Phillipe Henry comme assistant-entraîneur. C’est définitivement un atout pour moi de pouvoir bénéficier de son expérience du métier et c’est un plaisir de travailler avec une personne de sa trempe. Comme je vous l’ai déjà dit, j’ai eu la chance d’avoir quelques bons chevaux sous ma férule. Les bons chevaux font de bons jockeys, mais aussi de bons entraîneurs.

Justement, quelle est la contribution de Philippe Henry au sein de votre entraînement ?

Il est basé à Floréal, où il supervise le travail de mes chevaux. Mais on travaille également en étroite collaboration sur les différents aspects autour de la gestion d’un établissement, notamment le management, la préparation des chevaux, la nutrition, les différents traitements, le planning pour l’entraînement et les entrées en course. On est en communication constante et chacun est au courant du travail de l’autre.

N’est-ce pas tomber dans la facilité que de prendre comme assistant un entraîneur de carrière qui compte 13 titres de champion à son palmarès ?

Le besoin d’un assistant s’est fait sentir lorsque notre effectif a grossi. D’ailleurs, j’avais souligné cette nécessité lorsque j’avais soumis mon business plan en début d’année. J’avais prévu que mon établissement se développe rapidement, car dès le départ, plusieurs propriétaires m’avaient approché et promis qu’ils achèteraient de nouveaux chevaux. Effectivement, nous avons procédé à quelques acquisitions sud-africaines en août et mes chevaux étaient répartis à Port-Louis, Floréal et Poste Lafayette. Vous savez, je ne peux pas être à deux endroits en même temps. Il était donc impératif pour moi de trouver un assistant.

Et pourquoi Philippe Henry ?

Vous n’êtes pas sans savoir que mon vétérinaire est Alexandre Henry, qui n’est autre que le fils de Philippe Henry. Je lui ai demandé le numéro de son père, que j’ai appelé pour lui proposer de me donner un coup de main. Il m’avait demandé un temps de réflexion et après deux semaines, nous nous sommes rencontrés pour en parler plus longuement sur les détails de notre éventuelle association. Il a apprécié ma façon de travailler et a accepté mon offre. À partir de là, notre collaboration professionnelle a démarré. Sa présence à Floréal m’enlève une grosse charge et je dois dire qu’il n’y a pas de pression.

Samedi dernier, Rob’s Jewel a marqué les esprits en écrasant l’opposition. Êtes-vous d’accord pour dire qu’il ira encore plus haut à l’échelle des valeurs ?

Après sa nouvelle démonstration, il y a toutes les raisons de l’espérer. Rob’s Jewel s’était déjà montré trop fort à sa sortie précédente dans une valeur inférieure. Cette fois, il montait de classe, mais il l’a fait de façon impressionnante, et ce, dans un bon temps. À sa deuxième sortie chez nous, j’avais peut-être commis une petite erreur en l’alignant sur 1500m. C’était la dernière manche des 3-ans et je voulais essayer quelque chose. Malgré un parcours compliqué, il n’avait été battu que par Oomph et Act Of Loyalty. Ce dernier a gagné depuis dans une valeur supérieure, tandis qu’Oomph a été entré dans la Coupe d’Or cette semaine. À sa troisième sortie, il avait pris une modeste troisième place et était retourné distressed. Il pèse plus de 500 kg et prend du temps à développer son action. Les 1365m étaient probablement un peu trop sharp pour lui. Je pense que pour le moment les 1400m et les 1500m devraient mieux lui convenir. L’année prochaine on verra s’il faut l’allonger.

Il se chuchotait qu’il avait failli être retiré suite à une blessure au pied. Que s’est-il passé samedi matin ?

Lors de son bain de sable dans le manège samedi matin vers 7h, son boulet droit a été touché par un de ses fers. Son palefrenier en a immédiatement informé le vétérinaire du MTC, qui l’a examiné. Normalement, il faut attendre trois ou quatre heures pour savoir s’il y a une enflure ou pas. On lui a mis des glaçons et cela lui a fait du bien. À 11 h 30, le vétérinaire l’a examiné et nous a donné son consentement pour le laisser courir. Heureusement que ce n’est pas plus grave. Il a bien pris sa course, mais il toussait un peu et des traces de sang ont été découvertes dans sa trachée. Cela ne devrait pas l’empêcher de courir lors de la dernière journée régulière sur 1500m dans un Benchmark 46.

Après trois victoires consécutives, Brave Leader est rentré dans le rang samedi dernier. Êtes-vous déçu de sa performance ?

Brave Leader montait de classe, portait 61 kg et était rallongé. Il n’a pu prendre le train à son compte et a couru le nez au vent. Dans ces conditions, je trouve qu’il s’est montré très courageux. Je pense qu’il sera compétitif en B36 s’il a un soft lead. Il doit donc être reconsidéré à sa prochaine sortie.

Vous aviez également Student Grant qui effectuait ses débuts sur notre turf. Comment avez-vous trouvé sa course ?

Student Grant était nerveux dans les boîtes de départ. Sincèrement, je pense qu’il avait besoin de cette course. Du reste, il n’arborait pas une belle robe. C’est un grand cadre et il est un long striding horse. J’avais demandé à Rama de lead ou de suivre en one off. Lorsque Red China a ralenti, cela ne l’a pas aidé. Il s’est montré green et n’a pas accéléré dans l’emballage final. Je suis un peu déçu de la façon dont il a terminé sa course.

Comment se passe l’adaptation de vos autres nouvelles unités ?

J’ai quatre nouveaux qui devraient débuter avant la fin de la saison, nommément Dancer, Restless Rogue, Ice Emperor et Spun Out. Les autres seront en compétition l’année prochaine. Je compte déjà un effectif de 30 chevaux et l’idéal serait de garder ce chiffre. Je vais probablement faire un décrassement durant la trêve, car d’autres nouveaux devraient renforcer notre effectif vu que plusieurs propriétaires, dont Christian Lafraisière, avec lequel j’ai déjà travaillé, ont déjà faire part de leur intention de rejoindre mon yard. Budapest est déjà à l’écurie et il sera probablement notre porte-drapeau dans la Duchesse 2018.

Avec l’effectif dont vous disposez, songez-vous employer un jockey étranger la saison prochaine ?

J’avais fait appel à Matthew Palmer en début de saison, car je voulais avoir un jockey d’expérience pour démarrer. L’Australien nous a aidé à débloquer notre compteur, mais il a dû regagner son pays natal afin de se faire soigner de sa chute sur Rob’s Jewel. J’ai donc fait appel à Swapneel Rama pour le suppléer et jusqu’ici, ce dernier a delivered the goods. Rama est un jockey qui monte depuis plusieurs années déjà. Il connaît bien la piste du Champ de Mars et partage son expérience avec nos apprentis à l’écurie. Il écoute les instructions, que ce soit à l’entraînement ou en course, est très discipliné, régulier et calme. Il ne faut pas oublier qu’il avait réalisé un bon score chez Perdrau en 2016. Cette année, il a piloté la plupart de nos vainqueurs. Je pense que s’il continue sur cette voie, il ira très loin. C’est pour cette raison que je compte lui donner sa chance. Valeur du jour, c’est Rama qui sera notre jockey titulaire en 2018.

Sachant que le métier d’entraîneur demande beaucoup de temps et d’énergie, comment gérez-vous travail et vie familiale ?

Malgré le coup de main de tout un chacun, le métier d’entraîneur est très demanding. Je me réveille chaque matin à 3h30 et je quitte mon yard vers 15h30 lorsqu’il n’y a pas d’imprévus. Entre l’entraînement de mes chevaux, les soins vétérinaires, les maréchaux-ferrants, les palefreniers, les propriétaires, il ne me reste pas beaucoup de temps libre. Mais je me fais un devoir de passer un peu de temps avec ma petite famille dans l’après-midi entre les coups de téléphone qui agacent surtout ma fille, et j’ai le dimanche pour profiter un peu plus d’eux. Heureusement, mon épouse Bhavna me comprend. Sans son soutien, cela aurait été plus difficile. Je profite de l’occasion pour remercier mes propriétaires et tous ces professionnels avec qui je travaille, mais aussi les administrateurs qui ont cru en moi et m’ont accordé une licence d’entraîneur. Les résultats obtenus par mon écurie ont prouvé qu’ils avaient raison d’accorder de nouvelles licences d’entraîneur cette saison encore. Simon Jones et Preetam Daby, qui opèrent également depuis peu, ont aussi réussi un parcours honorable jusqu’ici. Je fais une demande auprès du MTC pour qu’il considère la candidature des nouveaux aspirants entraîneurs, car il est temps aujourd’hui de démocratiser les courses. Plus d’entraîneurs équivaut à plus de chevaux, plus de casaques, plus de compétition, plus de jolies courses.