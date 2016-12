AMBIANCE DE VEILLÉE DE NOËL : Entrons dans la course des last minute Shoppers

Il y a ceux qui sont accros au shopping, d’autres plus prévoyants qui font leurs achats de Noël dès le début de décembre et enfin les last minute Shoppers ceux qui attendent le bonus de dernière heure pour se ruer dans les magasins. C’est devenu une nouvelle mode chez nous et résultat… cela cède place à la panique avec son lot de déceptions à prévoir. Plus de tailles disponibles, rien de bien original, ou tout simplement plus d’idées… Parfois, c’est le contraire, loin de la course contre la montre, certains y trouvent leur bonheur de pouvoir flâner en famille dans les divers rayons des magasins. Coin gourmandise, jouets, parfumerie, bijoux, le rush de dernière minute cède place à des ambiances palpables, des moments de fous rires, de stress et de détente. Le Mauricien a tâté le pouls de ces Shoppers, direction les magasins jonchant les rues de Port-Louis, Caudan, Bagatelle, Curepipe et Rose-Hill avec à la clé de belles rencontres autour de grands moments d’émotions lors des achats.

Dans les rues de Curepipe l’euphorie est à son comble. Les gens se bousculent, les marchands ambulants s’égosillent à « casser ranzé » au niveau des prix en vantant le produit comme étant le choix du moment. Dans cette cohue difficile de faire un juste choix et comme on est à la veille de Noël, plus d’un se résoud à acheter le dernier article qui leur manque pour compléter leurs achats. Quant à Usha, habitante de Curepipe, elle confie que faire des achats de fin d’année se révèle être un vrai parcours de combattant. « Il y a trop de monde et certains magasins ou marchands ambulants abusent sur les prix car ils savent que les gens doivent acheter coûte que coûte. » Veille de Noël oblige, les rues de Curepipe restent éclairées jusqu’à fort tard et parmi les magasins ciblés celui de Young Bros, Cheong & Son ou encore Manjoo ont la cote car les gens sont à la recherche de décorations de Noël, de jouets, de nouveautés en termes de rideaux, meubles pour donner à son intérieur un coup de neuf à l’approche de la nouvelle année : « Nous avons beaucoup de clients en fin d’après midi, du coup nous avons décidé de fermer le plus tard possible. Depuis le début de la semaine, le magasin est bondé et il nous faut mettre un service d’ordre pour permettre le va-et-vient des clients. Nous avons aussi augmenté notre personnel de vente en vue d’assurer le service du soir, » explique un des responsables du magasin Manjoo à Curepipe. Pour Sunil, marchand ambulant les fêtes de fin d’année revêt à ses yeux un caractère particulier car cela dit-il lui permet d’arrondir ses fins de mois. « C’est lors des fêtes que je réalise les meilleures ventes. Il y a aussi énormément de clients de dernière minute, ce qui permet de booster mes ventes. »

Même ambiance virevoletante du côté de Rose-Hill, avec de la musique dans les rues et de l’animation de tous les styles dans les magasins en vue d’attirer le client et surtout de l’encourager à acheter. Certains propriétaires de magasins ont même trouvé l’astuce d’animer des jeux concours et d’organiser des tombolas et cela se passe dès l’entrée de leur magasin. Les animations tournant autour des karaokés, des face painting pour les enfants deviennent sur le champ une distraction pour ces familles. Du coup l’achat des cadeaux prend de l’ampleur, le décor et l’atmosphère aidant, c’est le gérant des magasins ayant su mettre en avant la visibilité de ses produits qui ramasse la manne de ces last minute Shoppers. Autre constat est que malgré la chaleur, cela ne diminue en rien l’ardeur de l’acheteur. Certains parents font fi des trottoirs les plus étroits et ne lésinent devant rien pour partir à la recherche d’un jouet au prix abordable, comme le fait clairement ressortir la famille Poitier : « Nous avons six enfants et en termes de budget cadeaux cela représente une énorme contrainte financière. Nous devons établir un budget pour chaque enfant sans compter que nous utilisons une partie de notre bonus de fin d’année pour faire quelques rénovations dans la maison, acheter de nouveaux vêtements et faire provision pour la nourriture. Il nous est impossible de nous rendre dans de grands magasins qui ne seront pas adaptés à notre budget. Avec Rs 1 000 par personne nous pouvons avoir plus de choses avec les marchands de rue sauf pour nos enfants plus grands qui eux cherchent des choses ayant trait à la technologie. »

« Ena bolom Noël ek bolom Janvier »

Noël ne serait rien sans une bonne pensée, un cadeau pour entretenir l’amitié, pour souder les liens familiaux ou pour raviver la flamme d’un amour. À la recherche du cadeau rare, parfois cela cède place à des situations cocasses. Agatha, 70 ans est une granny aux accents british accompagnée de sa fille et de sa petite-fille, elle déambule dans les rues de Port-Louis faire des achats qui à son âge saurait lui ravir les papilles. Elle a le pas hésitant, ne parvient pas à choisir entre les différents pots d’achards de Maurice et de Rodrigues. « Usually, I don’t like hot chillies. My daughter has married a Mauritian and I feel as one and for Christmas I have decided to gift my other grand children in England of some of these tasty how do you called it achards mangue, pima confits. » Dans un grand éclat de rire, granny Agatha nous confie qu’elle n’offrira pas directement les piments confits à ses proches, car selon certaines croyances il est dit que mettre du piment dans la main d’une amie ou d’un parent, s’est s’assurer de ne plus se parler dans les mois suivants. « There will be other gifts like crafts as your local artists are very talented. » Pour Natasha rencontrée parmi les étals des marchands ambulants, cette ambiance semble être stressante. « Ti bisin atane bonus pas capav acheté avant fer enn budget, car Janvier pu enn mois chaud. Ena bolom Noël ek bolom Janvier. Enn fer ou dépense cash, l’autre là si ou pas fer attention ou budget, ou bisin ale prend loan pu capav zoine lé deux bouts. Bisin acheté utile et pratique et réfléchi lors l’importance nou l’achat. Ena uniformes l’école, sacs, cahiers, janvier bien difficil pu bane famil… » Un marchand ambulant, lui, n’a rien trouvé de mieux que de mettre en place une stratégie de vente : « J’ai ma tactique pour appâter ma clientèle, je fais des ristournes, je conseille la cliente, je la complimente sur son look. Pas capav zist vendé, bisin fer dimun là prend en compte so beauté, pu ki kan li acheté enn linz madam là senti li valorisée. Bisin aide li conseille li lors couleur ki pu plis fer ressorti so teint. » Des marchands ambulants conseillers en images, on en voit de toutes les couleurs dans cette cohue d’achats de Noël précipité.

À Bagatelle où les grands sapins illuminés accueillent petits et grands, Priscille et Giovanni des Mauriciens établis en Australie font leurs achats de dernière minute en privilégient des cadeaux exotiques comme ce portemanteau avec une pensée originale et un bibelot leur permettant de ranger des savons, des cotons buds, que du pratique. Yasmine et Chafigh de Madagascar promenaient leurs enfants dans leur caddie. Elles sont émerveillées par Maurice qu’elles découvrent pour la première fois et par ces shopping malls qui regorgent d’articles. Yasmine confie que les enfants auront leurs tracteurs, télécommande et que la dinde et le poulet auront leur place de choix à table. « Pour Noël, il n’y a pas de budget soupesé, on se fait plaisir à nous et à notre entourage. C’est l’esprit de Noël qui prévaut avant tout. » Qui dit Nöel, c’est aussi garder une âme écolo, être proche de l’environnement, Akshay Appadoo de ENL parle d’encourager les gens à acheter des plantes, des bonsaïs, des cyprès parfumés, des orchidées, des roses. « Les gens pensent en termes d’articles de décos, de jouets, de parfums, nous, on mise sur la beauté du jardin, de l’environnement et c’est une initiative qui porte ses fruits car le Mauricien avec le réchauffement climatique devient de plus en plus conscient de l’enjeu de protéger son environnement. »

Noël, c’est aussi des moments de détente avec Nicolas le jongleur accompagné de son clown facétieux, une initiative d’Omada, la troupe de danse, qui a surpris plus d’un acheteur à Bagatelle. Il fallait voir les yeux écarquillés des adultes et le bonheur des petits alors que la place de Bagatelle prenait des allures d’enchantement. Comme un pop up d’artistes à des coins stratégiques, ici, un danseur qui exécute un break dance, un autre qui agit comme un robot et qui a réussi a illuminé le regard de la petite Jade Ballaram, 5 ans qui du coup ne pense plus à sa tablette rose de Noël. Jade s’est laissée entraîner dans la valse des danseurs, riant et exécutant des pas de danse. Noël, c’est aussi des instants de flânerie à deux comme ce couple enlacé qui prend le temps de se choisir un bijou. C’est aussi les senteurs enivrantes des magasins de parfumerie qui proposent le dernier Versace, Dior, Paco Rabanne, des parfums de luxe pour se sentir la privilégiée de Noël. Des chaussures de toutes les couleurs et style, des vêtements pour être différent en ce jour de l’an et surtout la folie des smartphones, des netbooks et tablettes. Sans oublier le coin gourmandise. Cela a aussi un bon côté les achats de dernière minute comme l’indique Krishmah qui parle de cette ambiance de veillée de Noël qui reste un moment féerique avec la déco, les animations, la musique.

Encadré

Les drones, tendance en cette fin d’année

Parmi les achats privilégiés, on note que les parents qui ont les moyens se laissent tenter par les drones qui font l’objet de plusieurs animations dans les rues notamment au Plaza où bon nombre de stands sont installés et où les vendeurs proposent des essais de pilotage de drones. Outre les jouets téléguidés, les magasins incitent le client à acheter en affichant des prix allant jusqu’à 75 % de remise mais une fois dans le magasin on s’aperçoit que la promotion est valide uniquement sur quelques produits. Beaucoup de trompe l’œil et d’arnaque d’où le rappel de l’Association des Consommateurs de rester vigilants sur les prix affichés et les prix lors du décaissement. Pour beaucoup de familles interrogées, le budget pour un enfant varie entre Rs 1 000 e Rs 5 000 dépendant du salaire des deux conjoints. Les articles les plus tendance en cette fin d’année 2016 demeurent les jouets téléguidés, les bijoux, les parfums et les chaussures.

Attention aux arnaques des marchands ambulants

Faire de bonnes affaires en achetant dans les rues est une habitude pour les Mauriciens sauf qu’ils se font aussi rouler en cette période de l’année. Un exemple est que beaucoup achètent des vêtements de taille M alors que le vêtement n’en est pas un. Et, lorsque le lendemain, ils reviennent pour échanger leurs produits, grande est leur déception d’apprendre que le marchand n’est plus au même endroit.

Krishmah, 25 ans, née le 25 décembre

Il n’y a pas meilleur cadeau pour Krishmah Naggea que d’être née le jour de Noël et d’avoir 25 ans. Strategic Initiative Coordinator de la MCB, elle confie que sa date de naissance génère toujours de la surprise. « Je ne reçois pas de double cadeaux pour les deux évènements. La fête se célèbre en famille et pour ma part, je pense que faire des achats de dernière minute a ses avantages et ses invonvénients. Il y a l’ambiance de Noël qui reste un moment féerique, des animations, la décoration, la musique, là c’est l’effet ambiance. Moi, je privilègie les achats en avance qui permet mieux de s’organiser dans le choix du cadeau avec de la valeur ajoutée. Personnellement, je n’ai pas prévu de grands budgets pour la Noël, juste le fait de pouvoir faire plaisir à mes proches. Noël, c’est la positive vibes, c’est festif et je souhaite être comblée car pour moi avoir 25 ans un 25 décembre, c’est magique. »