AMEENAH GURIB-FAKIM, NOMMÉE DIRECTRICE DE PLANET EARTH INSTITUTE: Pravind Jugnauth pas au courant

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, n’a pas souhaité faire de commentaires sur les preuves fournies par Paul Bérenger lors de sa conférence de presse hier, à l’effet qu’Ameenah Gurib-Fakim fut nommée directrice de Planet Earth Institute qui serait au final une entreprise, un mois seulement après sa nomination en tant que présidente de la République. « Mo pa au courant de seki li pe cozer. Mo pa conner lor la question enn compagnie ou enn organisation philanthropique », a répondu Pravind Jugnauth aux journalistes hier, à l’issue de la cérémonie marquant les 80 ans de la Tamil League, à Réduit. Il dit également ne pas être au courant que la présidente a démissionné de ce poste, il y a un mois, avec l’éclatement de l’affaire Alvaro Sobrinho.

Malgré l’insistance de la presse, Pravind Jugnauth soutient qu’il doit être en présence de documents et d’informations concrètes, savoir si Planet Earth Institute est une organisation, une compagnie ou une société, avant de faire de commentaires. Commentaires qu’il ne veut pas faire à la légère, explique-t-il. Au sujet de Geanchand Dewdanee, le leader du MSM affirme que ce partisan du MSM n’a jamais financé sa campagne électorale. « Mo kapav assurer ki pa fin ena okenn financement de Dewdanee concernant mo campagne », répond-il. Et, selon lui, si Geanchand Dewdanee a voyagé à sept reprises alors que pesait sur lui une objection to departure, suivant une enquête relative à la corruption, « ce n’est pas la police qui l’a autorisé ». Le chef du gouvernement rappelle que « c’est la cour qui émet un ordre lorsqu’une personne demande un variation order ». Ne souhaitant pas commenter sur ces voyages, il déclare que « l’enquête de la police déterminera s’il y a issue ou pas ».

Interrogé sur l’éventualité de l’introduction d’une nouvelle Declaration of Assets Act, pourvue de peines d’emprisonnement et d’une loi sur le financement des partis politiques, comme réclamé par le leader du MMM hier, Pravind Jugnauth déclare « declaration of Assets Act ? Enn la loi pou financement parti ? Aster la nou pe fek découvert sa lor map? » C’est une question qui a longtemps été évoquée, dit-il, rappelant que cette question figure dans le programme gouvernemental. « Nou conner ki problème ena. Li pa facil vinn ek enn la loi lor financement parti politique. Paul Bérenger finn aussi Premier minis du pays. Si li si facil ke sa kifer eski li pann vinn ek enn la loi pareil ? » dit-il. Le chef du gouvernement affirme que le gouvernement a l’intention de venir avec une telle loi, et qu’il y travaille. S’il existe déjà une loi sur la Declaration of Assets, les données ne sont pas rendues publiques, rappelle-t-il. « Noun dire nou pou revoir sa. Et en temps et lieu, kan ena kikzoz ki nou pou changer, amender, nou pou vinn en public », fait comprendre Pravind Jugnauth.

S’agissant de la peine de mort qu’il avait évoquée dans la semaine, en parlant en son opinion personnelle concernant les trafiquants de drogue, le leader du MSM explique que chacun, que ce soit au niveau de son parti ou au ML, dispose de sa propre opinion sur le sujet. « Sakenn lib pou ena so lopinion et mo respecter lopinion tout un chacun. Je respecte aussi l’opinion de Xavier Duval, qui est contre », soutient-il. Si la question devait être à l’ordre du jour pour un vote éventuel, il n’y aura pas de party line, dit-il. « A ce stade, mo pa pe planifier pou presente enn bill, mais ça kapav changer à l’avenir », affirme-t-il.

Ivan Collendavelloo prend la défense d’Alvaro Sobrinho

Si durant cinq jours il a douté sur l’affaire Alvaro Sobrinho, une rencontre avec ce dernier a dissipé tout doute. “Alvaro Sobrihno ne me donne pas l’impression qu’il est un voleur comme on le fait croire. S’il avait commis autant de “vols”, comment peut-il faire les allers-retours en Europe ? “ s’est demandé le leader du Muvman Liberater (ML), Ivan Collendavelloo, vendredi après-midi lors d’une conférence de presse à la municipalité de Port-Louis. Entouré de son état-major et des membres du parti, il a tenu à défendre l’homme d’affaires angolais. Selon lui, l’affaire Alvaro Sobrinho n’a jamais été un sujet de conflit entre le MSM et le ML.

Selon le leader du ML, le gouvernement n’a aucun complot pour entacher le centre financier mauricien ni déstabiliser l’économie du pays. “Il est hors de question pour nous d’attirer de l’argent sale. Nous mettrons en application les mécanismes antiblanchiment d’argent”, a-t-il précisé. Il ajoute que la presse ne doit pas décourager “certains investisseurs qui sont issus d’un lieu spécifique.”

La peine capitale pour les trafiquants de drogue a aussi été mentionnée par le leader du ML. Selon lui, la peine de mort est un affront à la vie humaine mais chaque personne a son point de vue. “J’ai tranché sur la question”, a-t-il dit et précisé qu’une discussion sur le sujet se tiendra avec ses membres. Ivan Collendavelloo a rappelé que le gouvernement sera sans pitié contre les trafiquants de drogue. Selon lui, aucune tolérance ne sera accordée à quiconque qui a une proximité avec les partis politiques pour s’abriter et faire du trafic.

Le leader du ML n’a pas manqué de lancer des piques contre leader du MMM, Paul Bérenger, et Reza Uteem, membre de ce parti. Selon lui, le public assiste en ce moment à la “déflagration” du MMM et le leader de ce parti ne fait que détruire au lieu de construire.