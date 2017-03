AMEENAH GURIB-FAKIM : Tel un météor ...

Devant redoubler d’astuces et d’imagination pour faire face à l’armée, censée imbattable du PTr/MMM, une alliance hétéroclite baptisée Lepep dut ainsi sortir promesses et symboles pour combler ses carences dont celle qu’elle pensait souffrir auprès d’un certain électorat. C’est ainsi qu’est né le totem Gurib-Fakim. Que certains, dont ses parrains du ML d’Ivan Collendavelloo voulaient, après les élections de décembre 2014, rapidement voir installer à la State House. Alors que SAJ, lui, ne voulait manifestement pas bousculer celui qui y était déjà installé et que personne ne pouvait d’ailleurs forcer à partir avant la fin de son mandat en 2017, Kailash Purryag.

A l’approche des municipales, la question du profil de l’occupant du Réduit va se poser avec acuité. SAJ demandera et obtiendra de Kailash Purryag qu’il démissionne avant l’échéance. Ameenah Gurib-Fakim prête serment comme première femme présidente de la République le 5 juin 2015, les élections dans les 5 villes se déroulent quelques jours plus tard, le 14 juin. Un double symbole trônait à la tête de l’Etat.

Malgré tout le symbole qu’elle était supposée représenter, Madame entreprit très vite d’être tout sauf une plante décorative de la State House. Elle restera loin des réseaux politico-religieux, évitera de se montrer dans ces célébrations annuelles d’une cruelle monotonie, mais cultivera son jardin personnel avec aplomb. Suscitant assez vite des questions sur son agenda. Sur son projet. Ses allocutions nationales sont, par contre, d’une extrême prudence. La garante de la Constitution cite les activités du gouvernement sans jamais faire part de sa vision personnelle du pays et de ses problèmes et elle n’a strictement rien à dire lorsque SAJ usurpe ses prérogatives et qu’il annonce lui-même son remplaçant au poste de Premier ministre à la télévision le 21 janvier 2017.

Devenue chef de l’Etat mauricien elle ne coupe pas totalement la branche qui la relie à L’Oréal. Elle effectue quelques déplacements pour le compte de l’empire de Liliane Bettencourt, confronté à des querelles d’héritage familial. Ce qui n’est pas au goût de tous, y compris de ses propres amis politiques.

Le vide autour de la présidente

Pas sûr que cet épisode qu’elle a très mal géré avec le choix de la télévision sous tutelle pour « s’expliquer » freine les ardeurs de ceux qui veulent la voir hors de la State House et qui se font un devoir de la dépouiller systématiquement de tous ses cadres stratégiques.

En novembre 2016, Dass Appadoo qui était le chef de cabinet de Kailash Purryag avant de devenir celui de l’actuelle occupante du Réduit était subitement prié d’aller planter sa tente ailleurs. Certains à l’Hôtel du gouvernement ne goûtaient guère la proximité qui s’était développée entre le haut fonctionnaire et la présidente pour laquelle il était toujours ostensiblement aux petits soins. Jusqu’à organiser le confort de ses transits au pays.

Le mois dernier, c’était au tour d’un membre de la force policière de se voir signifier son transfert de la State House où il a officié comme Liaison Officer pendant 22 ans et sous quatre chefs de l’Etat, Cassam Uteem, Karl Offmann, Sir Anerood Jugnauth et Kailash Purryag pour un poste de police de quartier. Celui-là est accusé d’avoir comploté contre Dass Appadoo et d’avoir colporté des ragots.

On ne peut pas dire qu’Ameenah Gurib-Fakim a la partie facile même si elle doit se sentir réconfortée qu’ils soient plus d’un à lui exprimer leur solidarité. Elle doit savoir que certains désirent ardemment la remplacer à la State House. Avec son annonce publique récente selon laquelle elle ne désirait pas un second mandat après 2020, comme si elle savait que ceux qui l’ont choisie ne seraient plus là, on peut dire qu’Ameenah Gurib-Fakim pourrait plus figurer dans la liste des présidents météores que dans la catégorie de Cassam Uteem qui, en 25 ans de république cette année, aura totalement incarné et habité la fonction suprême.



Le PM défend la Présidente et Planet Earth Institute

“Se enn Ong, enn organisation filantropik ki pe fer bann kikzoz pou la société en général. Mwa mo kapav dir enn zafer : tou bann organisations non-gouvernementales ki sérieux, ki apporte zot contribution, ki volontaire, ki mem dépense zot kas pou rann nou société pli korek ek allège bann fardeau et soulage souffrans bann simoun, mo la pou donn zot tout le support, tout coup de main, tout l’encouragement nécessaire.” C’est en ces mots que le Premier ministre a réagi pour la première fois, hier matin, à toute l’affaire Alvaro Sobrinho qui éclabousse la présidence et le pays sur le plan international. C’était à l’issue du Bureau politique du MSM, où Pravind Jugnauth a finalement répondu aux questions des journalistes.

D’emblée, il a fait comprendre que “nou tou ena enn responsabilité, y compris la presse, de pas faire bann allégations à gauche et à droite.” L’affaire Alvaro Sobrinho révélée dans la presse consiste, selon lui, en des “innuendos” à l’encontre de la présidente de la République, et qu’il considère de “franchement malveillants et vraiment de mauvais goût.”

Pour le Premier ministre “pe rod fer croire bann zafer”. Il faut venir avec des preuves concrètes, dit-il, au lieu de faire des innuendos dans le but de créer des doutes dans l’esprit de la population. Cette manière de faire n’est pas correcte, estime-t-il, se disant prêt à répondre aux questions si des preuves concrètes lui sont apportées.

Pravind Jugnauth est aussi d’avis qu’il n’y a aucun issue à ce que la présidente de la République soit la Vice-Chairperson de Planet Earth Institute. Il est prêt à donner son soutien à toute organisation sérieuse, avoue-t-il. Croit-il donc que Planet Earth, dont le président fait l’objet de plusieurs enquêtes relatives à la fraude, est sérieuse ? “Jusqu’à l’heure, jusqu’à preuve du contraire, venez me montrer”, répond Pravind Jugnauth, qui insiste qu’il n’y a jusqu’ici que des allégations. Et d’ironiser : “Savez-vous sur combien de personnes il y a eu des allégations ?”

Concédant avoir abordé le sujet avec la présidente lors de leur rencontre hebdomadaire, le Premier ministre n’a toutefois pas révélé la teneur des discussions. Il souligne de même que la presse est dans l’erreur lorsqu’elle parle de “transfert” des prérogatives de la Banque de Maurice concernant l’Investment Banking and Corporate advisory Licensing à la FSC dans le dernier budget.

“La BoM est une régulatrice concernant un certain nombre de licences et la FSC en une régulatrice qui octroie elle un certain nombre de licences. Mo pa finn fer transferts naryé”, dit-il, balayant par ailleurs d’un revers de la main les propos de Roshi Bhadain qui pointe du doigt le ministre de la Bonne Gouvernance et réclame son renvoi. “Dire Roshi Bhadain res kot li été !” Il indique toutefois que si des maldonnes sont mises au grand jour dans le cas de Sudhir Sesungkur, “évidemment nou pou agir en fonction.”