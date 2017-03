AMÉLIORER SES COMPÉTENCES : S’armer pour l’avenir

Développer sa concentration mentale et conserver le focus de sa pensée est très important dans le processus d’amélioration des compétences. Dans ce monde de plus en plus compétitif, avoir les bonnes armes pour booster son intelligence est devenu une nécessité. Varma Kanhye, instructeur de yoga, nous offre quelques conseils en la matière.

Au cours d’une journée, plusieurs pensées vous traversent l’esprit. Chacune d’elle est une cellule de force qui puise dans l’énergie psycho-nerveuse. “Pour rester concentré, il est nécessaire de contrôler son esprit”, précise le professeur de yoga. Plutôt que d’éparpiller votre esprit sur une multitude de pensées, rassemblez votre conscience vers une pensée unique pour lui offrir une puissance et une énergie fantastique. Développer la qualité psychique de la concentration mentale permet d’améliorer ses capacités au travail, dans les études, et de travailler sur la mémorisation.

L’action présente

Boostez vos compétences en faisant en sorte que votre pensée soit en cohérence avec l’action présente. Pour ce faire, essayez le plus possible de ne faire qu’une action en même temps. Varma Kanhye souligne qu’on “utilise la concentration de l’esprit pour s’adapter à la situation présente”. En essayant de multiplier les tâches en même temps, les erreurs sont courantes. Trop souvent, on est obligé d’y revenir, et c’est une perte de temps et d’énergie. Mentalement et physiquement, concentrez-vous totalement sur ce que vous faites. Dans chaque acte que vous réalisez, portez votre attention sur les détails.

Les bonnes habitudes

L’habitude est l’ennemi numéro un de la concentration. Ne dormez pas sur vos acquis. Essayez de nouvelles choses tous les jours, comme parler à de nouvelles personnes, faire du sport, vous documenter sur de nouveaux sujets. “Répéter tous les jours les mêmes actions risque de vous ennuyer à mourir et d’entraîner une diminution de votre motivation.” Votre intellect n’est alors que moyennement stimulé. En revanche, faire quelque chose de nouveau vous permet de devenir plus intelligent, tout en vous amusant et en profitant de la vie.

Le supplément

Dans votre quête de mieux-être et de mieux faire, rajoutez chaque jour un petit supplément dans les actions que vous entreprenez. Quelques petites minutes en plus, une heure pour les plus téméraires : une technique efficace pour améliorer ses compétences. Il n’est pas impossible que votre attention soit perturbée par une relative lassitude provoquée par votre travail. Exercez-vous à augmenter de trois minutes votre concentration sur ce travail. L’avantage, c’est que vous devenez maître de votre esprit. Vous êtes celui qui décide du moment opportun de se déconnecter et vous développez une endurance mentale.

Définir ses objectifs

Adoptez la bonne attitude en vous définissant des objectifs. “Le cerveau est un organe formidable qui, une fois maîtrisé, vous le rend bien. Du moment qu’il connaît les objectifs que vous lui avez fixés, il abonde en ressources et en capacités afin de mobiliser les forces mentales et nerveuses nécessaires pour la réussite du travail en question.” Vous pouvez par exemple le nourrir en écrivant sur une liste vos objectifs (durée de temps, quantité, résultat final).

Se professionnaliser

Devenez un expert dans un domaine précis. C’est une bonne raison de répéter les mêmes actions et les mêmes gestes sur une base quotidienne. L’expertise ne s’acquiert qu’en se concentrant sur un sujet, jusqu’à le comprendre totalement. Certes, vous rencontrerez des obstacles sur votre passage, et serez souvent découragé, mais vous serez aussi à même de booster vos compétences. C’est la répétition qui produira un résultat quantifiable. Votre cerveau sera sur le qui-vive, enregistrera cette nouvelle performance et facilitera les prochaines tentatives.

Noir sur blanc

“Tout ce que nous avons appris jusqu’à présent doit être écrit noir sur blanc”, confie Varma Kanhye. Il est important d’éviter la dispersion mentale. Par exemple, sur votre lieu de travail, vous pouvez disposer d’une fiche appelée “fiche de dispersion”. Le but est de mettre un “trait” chaque fois que votre esprit se disperse de sa tâche en cours. Cette méthode nécessite une sincérité personnelle. Au fil des jours, le nombre de traits ne peut que diminuer.

Modèles de développement

La lecture — Lire régulièrement permet d’apprendre en quelques heures des montagnes d’informations. Vous restez informé et votre capacité à comprendre et synthétiser est accrue. Par ailleurs, votre vocabulaire est enrichi ainsi que vos capacités de concentration.

Loisir créatif — Il est important d’opter pour un loisir qui aide à booster sa créativité. La poterie ou la peinture, la calligraphie ou l’apprentissage d’une nouvelle langue peuvent vous aider. Si vous avez moins de temps, choisissez la cuisine, avec des recettes créatives.

Le partage — Enseigner aux autres ce que nous savons est une méthode d’exprimer notre pensée de manière très structurée. Partager son savoir améliore aussi la capacité à raisonner et à ordonner nos pensées.