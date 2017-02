AMENDEMENTS AUX LOIS DU TRAVAIL : La CTSP lance un ultimatum au gouvernement

Si d’ici le début de la rentrée parlementaire fin mars le gouvernement n’a pas fait circuler les amendements aux lois du travail, les syndiqués de la Confédération des travailleurs des secteurs privé et public (CTSP) descendront à Port-Louis. C’est l’ultimatum lancé samedi par le secrétaire général de la confédération syndicale, Reeaz Chuttoo, lors d’une marche pacifique dans les rues de Rose-Hill pour rappeler au gouvernement sa promesse d’amender l’Employment Rights Act et l’Employment Relations Act, comme inscrit dans le manifeste électoral de l’Alliance Lepep. La CTSP estime que ces deux lois sont « anti-travailleurs ».

« Zot pe touss nou plan manze ! Si d’ici fin mars nou pa tann zot lor bann amandma ki bizin amene lor sa de lalwa travay-la (NdlR : Employment Rights Act et l’Employment Relations Act) nou pou tir zot manze. Nou pou donn zot sok. Nou pou desann dan Port-Louis », a lancé Reeaz Chuttoo aux syndiqués, environ un millier, de la CTSP massés devant le siège de la confédération syndicale, à l’arrière du marché de Rose-Hill.

Le secrétaire général de la CTSP a signifié son intention de faire appel aux autres centrales et organisations syndicales pour qu’elles le rejoignent dans cette manifestation à Port-Louis. « Nou pou apel tou bann lezot sindika ek federasion sindikal pou ki zot finn zwenn nou dan sa lalit-la », s’est-il écrié, perché dans le caisson d’un 4x4 portant le logo de sa confédération syndicale.

« Tou le zan nou komemor proklamasion l’Employment Rights Act (ERiA) e l’Employment Relations Act (EReA) ki finn proklame le 2 fevrie 2009, de lalwa ki finn kraz ek kokin drwa travayer. Gouvernman ale, gouvernman vini, sa de lalwa-la res lamem lor latet travayer ki kontigne soufer. Sa gouvernman lepep pa fer eksepsion. Pir, an desam dernie zot finn dereglemant bann striktir saler avek piblikasion dernier 8 Remuneration Order ki finn rann piblik », a poursuivi le syndicaliste.

Reeaz Chuttoo a expliqué que la publication a eu pour effet que Business Mauritius a conseillé à ses membres employeurs de cesser toute négociation collective. « CTSP ti pe negosie 10 accords collectifs. Tou finn stope », s’est-il indigné. « Pendan se tan, plis ki 100 000 travayer ankor pe gagn saler de baz de Rs 5 500 ek des milie travayer finn perdi plas depi le 2 fevrie 2009 san gagn enn sou konpansasion. Pir, depi 2013, enn travayer ki finn pass lor enn bord disipliner pou « gross misconduct » perdi plas san ki li gagn enn sou konpansasion. Li pini de fwa : li perdi plas ek li perdi so lump sum. Ek doniner-la pe kontigne », a-t-il ajouté.

Le syndicaliste a également réclamé la dissolution d’un comité ministériel de haute instance, composé de 12 ministres, récemment mis sur pied par le gouvernement, pour voir les amendements à apporter aux deux lois du travail. « Mem taktik Rama Sithanen ti fer : met enn komite dibout, pou ki a la fin narien na pa fer. Noule ki dissoud sa komite-la », s’est-il écrié.

La présidente de la CTSP, Jane Ragoo, a pour sa part expliqué que cette marche pacifique a pour objectif de « réveille le gouvernement de l’Alliance Lepep » pour lui rappeler sa promesse électorale d’amender ces deux lois du travail, qui jusqu’ici ne sont pas en faveur des travailleurs. « De zan gouvernman-la inn eli, de zan li ankor pe amand sa de lalwa-la… Travayer ankor pe soufer. Boukou promess inn fer, aksion zero », dit-elle.

Les manifestants se sont ensuite mis en branle pour marcher dans les rues de Rose-Hill en scandant des slogans contre le gouvernement. Ils ont bloqué le centre des villes sœurs durant presque deux heures.