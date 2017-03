AMERICAN BOTANICAL COUNCIL: Le Prix d’excellence Norman R. Farnsworth 2016 en botanique à Ameenah Gurib-Fakim

L’American Botanical Council a décerné le Prix d’excellence, Norman R. Farnsworth 2016 en botanique à Ameenah Gurib-Fakim, la présidente de la République de Maurice. Ce prix lui a été décerné pour sa contribution à la recherche sur les plantes médicinales.

Ce prix récompense Ameenah Gurib-Fakim qui s’est distinguée au cours de sa carrière en tant que défenseur des plantes médicinales sur le continent africain et a apporté une contribution précieuse à la connaissance des propriétés médicinales des plantes qui poussent à l’île Maurice et sur les îles environnantes des Mascareignes.

Décerné tous les ans par l’American Botanical Council, le prix porte le nom du célèbre professeur Norman R. Farnsworth, PhD, et est attribué à une personne qui a apporté une contribution significative à la recherche dans les domaines de l’ethnopharmacologie et/ou d’autres domaines de la recherche sur les plantes médicinales.

Ameenah Gurib-Fakim a fait des recherches sur les plantes médicinales indigènes de Maurice. Elle s’est beaucoup intéressée notamment à l’ethnobotanique et à l’ethnomédecine, à la bio activité, à la composition chimique et au contrôle de la qualité des plantes médicinales, en particulier celles qui ont des propriétés antimicrobiennes. Elle est l’auteur ou coauteur de plus d’une centaine de publications de recherche et de dizaines de livres, dont un guide illustré de la flore de Maurice et des îles de l’océan Indien, une compilation en trois volumes des plantes médicinales de Maurice et d’un ouvrage sur la Pharmacopée africaine à base de plantes. « La biodiversité et les systèmes de savoirs indigènes soutiennent la vie sur terre », a déclaré Ameenah Gurib-Fakim. Elle a insisté sur le fait que « la biodiversité unique de l’Afrique continuera à offrir à l’humanité de nouvelles pistes et de nouveaux médicaments, à condition que nous poursuivions nos efforts de conservation et de documentation afin de valider les connaissances traditionnelles associées aux plantes médicinales ». Le directeur scientifique de l’ABC, Stefan Gafner, PhD., a aussi commenté cette récompense : « La recherche sur les propriétés médicinales des plantes du continent africain est certainement proche de mon cœur, puisque c’était le sujet de mes études supérieures. Je suis donc très heureux que le prix de cette année soit remis à Son Excellence le Dr Gurib-Fakim. Son travail sur la chimie, la bio activité et les usages médicaux des plantes médicinales d’Afrique et de l’océan Indien représente l’essence même de ce que ce prix entend reconnaître : une carrière exceptionnelle dans la recherche en pharmacognosie », a-t-il soutenu.