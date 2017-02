Amour et sexe après 60 ans

Dès le premier instant de notre vie,

Avant que ne s’écrive le prodigieux développement de notre personne

Tout humain est déjà sexué.

Alors que maman porte bébé pendant neuf mois,

C’est papa qui a déterminé le sexe de son enfant.

Quoi de plus normal que le sexe garde toute son importance

Et conditionne nos pulsions et réactions tout au long de notre vie.

Le mot « sexe » est riche des attentes qui accompagnent l’histoire de chaque humain.

Un mot qui implique poésie, passion, désir de fusion, désir de donner la vie…

Quelle a été la place du sexe dans notre vie ?

Une lumière qui continue à éclairer la route …

Des clignotants qui ont souvent vibré en essayant de se rallumer …

« Y a-t-il encore de la place pour le sexe après 60 ans ? »

S’exclameront des jeunes qui pensent qu’avec l’âge qui entre

Toutes les facultés se mettent au ralenti…

Que la retraite professionnelle est aussi devenue sexuelle et affective…

Qu’il n’y a plus de force, d’énergie, ni d’intérêt dans tout ce qui concerne le sexe…

On n’est plus bon à deux que pour la surveillance des petits-enfants,

Des marches au ralenti ou des courses en dehors des heures de pointe.

Il y a aussi une connotation négative associée au mot sexe,

Avec pour résultat que certains en font une chasse gardée

Où seuls les jeunes prennent leurs ébats.

Avec des allusions parfois obscènes et extravagantes dès que ce mot est prononcé.

Certains ne voient que de belles anatomies magnifiquement sculptées.

D’autres se font fort de se plonger dans des scènes et films pornographiques

Dont la femme est à la fois l’actrice et la victime.

Sexe et sexualité sont des mots qui ont besoin d’être assainis.

Rendons au mot sexe toute sa noblesse et toute son importance.

Le sexe a une double mission à accomplir.

Il est le moteur de l’amour dont tout humain a constamment besoin.

Il est orienté vers la transmission de la vie

Avec des fonctions différentes, que l’on soit fille ou garçon.

Restons bien accrochés à notre sexe tout au long de notre vie.

Vivons à 100% notre sexualité, quel que soit notre âge.

Car il y va de notre équilibre et de notre bonheur.

Quelle richesse si les souvenirs qui nous habitent

Sont positifs et ne sont pas sources de regrets et de remords.

Quelle chance exceptionnelle si nous pouvons encore

Vivre ensemble à deux pour plusieurs années.

Réhabilitons le mot « sexe » car il habite trois dimensions de notre personne.

Dans notre CORPS, c’est la partie qui différencie l’homme de la femme

Dans notre CERVEAU, pulsions et réactions différentes,

Maintenant confirmées par la science, sont sous le contrôle de notre volonté.

Dans notre CŒUR, la façon de nous aimer se décline en notes différentes.

Dans ces trois dimensions de notre sexualité

Quoi de plus normal que la vie sexuelle continue, encore plus riche et plus amoureuse,

Quand l’âge avance et que nos souvenirs s’habillent de plus de tendresse.

Morceau choisi d'un livre à paraître : "Sexe, source d'amour et de vie"