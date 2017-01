ANALYSE DU MESSAGE DU NOUVEAU PM : Des signes positifs pour des sociétés cotées en Bourse

Analysant le contenu de l’allocution de Pravind Jugnauth après son accession aux fonctions de Premier ministre et la constitution d’un nouveau cabinet ministériel, la société de Bourse AXYS Stockbroking Ltd observe que les objectifs et mesures annoncés pour booster l’activité économique à travers une politique d’ouverture envoient des signaux positifs à la communauté des affaires et que plusieurs entreprises cotées sur le marché boursier devraient en tirer profit. Le discours de Pravind Jugnauth, estime AXYS Stockroking Ltd, traduit la « continuité » après la présentation du Budget 2016-17.

Le départ de sir Anerood Jugnauth et l’accession de Pravind Jugnauth au poste de Premier ministre mettent fin, selon AXYS Stockbroking Ltd, à « two-year spell » marquées par la spéculation et l’incertitude. Le marché, souligne la société de bourse, préfère la certitude et le nouveau cabinet ministériel avec un nouveau leadership est appelé à produire des résultats en dépit des incertitudes à l’horizon : les retombées du Brexit, l’avènement de Donald Trump à la présidence des États-Unis, ainsi que les élections à venir en France, aux Pays-Bas et en Allemagne, entre autres.

Que représente le message de Pravind Jugnauth en termes de perspectives intéressantes pour le marché boursier ? Les auteurs de l’analyse présentée par AXYS Stockbroking Ltd sont d’avis que l’accent mis sur l’ouverture de l’économie aux talents locaux de même qu’aux étrangers est de bon augure. Ils ont également souligné l’affirmation du nouveau Premier ministre selon laquelle ce dernier a précisé qu’il ne tolérera pas qu’on vienne saborder les projets du gouvernement. « This sends a positive signal for our liberal economy in times when populism and protectionism – which would hinder cross-border exchange of goods and services – are on the rise in both USA and Europe », font-ils ressortir.

Pravind Jugnauth, indique l’analyse, a réitéré les objectifs budgétaires pour transformer les secteurs agricole, manufacturier et financier, entre autres, en mettant l’accent sur l’accroissement de la valeur ajoutée dans les produits et services offerts par ces secteurs et la nécessité d’une diversification des échanges, en particulier les exportations vers la région. La digitalisation de divers services publics pour réduire la bureaucratie et améliorer les procédures d’octroi de permis « va dans la bonne direction ». Le transfert d’un plus grand nombre de services sur la plateforme digitale devrait aider le pays à améliorer son rang dans l’indice Doing Business.

Parlant des mesures sectorielles spécifiques mentionnées par le nouveau Premier ministre, AXYS Stockbroking Ltd est d’avis que les investissements de Rs 30 milliards dans les grands projets infrastructurels (Metro Express, nouveau pont reliant Beau-Bassin à Sorèze, construction de « hubs » pour le transport public et d’un stade olympique à Côte-d’Or) au cours des trois prochaines années devraient donner un coup de pouce au secteur de la construction. Les compagnies de construction, telles United Basalt Products et Gamma, vont en prendre avantage. Dans le secteur touristique également, la poursuite d’une politique appropriée d’ouverture de l’accès aérien aidera à la diversification des marchés. Pravind Jugnauth, note-t-on, a également fait savoir que le gouvernement encouragera le développement hôtelier et du produit touristique mauricien. AXYS Stockbroking Ltd pense que ces politiques sont de bon augure pour les groupes hôteliers cotés en Bourse.

Les investissements massifs (Rs 13 milliards) dans la modernisation des infrastructures portuaires et la transformation de Port-Louis en un « hub » pour le commerce régional seront bénéfiques à des sociétés, telles Vivo Energy Mauritius, pour les activités de « bunkering », Mauritius Freeport Development ou Velogic. Cependant, AXYS Stockbroking Ltd se demande si les investissements annoncés dans la production d’électricité à partir des sources renouvelables profiteront aux Independent Power Producers (IPP), tels Omnicane, Terra et Alteo. Toutefois, le marché boursier servirait de plate-forme idéale pour les nouveaux IPP souhaitant lever des capitaux pour financer leurs projets. AXYS Stockbroking soutient en conclusion que si le nouveau gouvernement parvient à produire des résultats sur la base des promesses faites, les perspectives pour le marché boursier local demeureront positives.