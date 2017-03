ANALYSE FINANCIÈRE : L'UoM remporte le CFA Research Challenge

L'équipe présentée par l'Université de Maurice (UoM) a enlevé, au niveau local, l'édition 2017 du CFA Institute Research Challenge et représentera Maurice à la compétition annuelle régionale réservée aux étudiants de l'université et axée sur l'analyse financière des sociétés.

Représentée par Hasnein Razaa Elaheebocus, Kheshansingh Gopal, Rishi Ramjadoo, Amben Owen Mootoosawmy et Ahmad Hadee Wasseel Zeadally, l'équipe de l'UoM s'est distinguée en précédant celles de Charles Telfair Institute et l'Université de Technologie. Les participants devaient faire une analyse en profondeur des résultats financiers du groupe Rogers, des perspectives pour ce conglomérat ainsi que des secteurs dans lesquels opère ce groupe.

Coté sur le marché officiel de la Bourse, Rogers a développé principalement quatre pôles d'activités: les services logistiques, l'immobilier, la FinTech et l'hôtellerie/restauration. Les équipes devaient également présenter un rapport sur la société ainsi que leurs recommandations concernant les opportunités d'investissement. Chaque équipe était soutenue par un responsable de sa Faculté ainsi que par une personne comptant une forte expérience dans le secteur d'activité dans lequel opère le groupe Rogers. Des sessions de travail ont en outre été organisées entre les équipes participantes et la direction de Rogers.

Les représentants de l'UoM seront à Prague le mois prochain pour la compétition régionale du CFA Research Challenge. Le coût de leur déplacement est assuré par le CFA Institute par le truchement de sa branche locale, la CFA Society Mauritius. Le CFA Institute Research Challenge réunit chaque année plusieurs milliers d'étudiants venant de 900 institutions universitaires basées dans plus de 75 pays. La compétition permet aux participants d'avoir une formation intensive en analyse financière, de travailler en équipe pour leurs recherches sur des compagnies cotées en bourse. La CFA Society Mauritius se prépare à lancer bientôt la prochaine édition du concours.