ANALYSE—UNE QUESTION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL: L’acquisition des actifs de l’hôpital Apollo Bramwell

La récente annonce faite dans les journaux de la reprise de la clinique Apollo Bramwell par le groupe CIEL, lui-même actionnaire de référence de la clinique Fortis Darné, devrait tous nous interpeller du fait des implications que celle-ci pourrait avoir pour nous consommateurs. Pour en cerner les enjeux, il convient dans un premier temps de comprendre la nature d’une telle transaction et en quoi elle pourrait être dangereuse (I), puis, dans un deuxième temps, d’identifier les dispositions juridiques offrant une protection aux consommateurs contre ce genre de transactions (II) et, enfin, de procéder à l’analyse de la transaction dont il est ici question et d’en tirer les conclusions (III).

I.Nature de la transaction et dangers potentiels

La transaction présente concerne la reprise de l’hôpital Apollo Bramwell par le groupe CIEL, prenant la forme d’une acquisition du fonds de commerce contre paiement d’une somme maximale de Rs 700 millions et du louage des murs pour une enveloppe annuelle de Rs 60 millions. Nous faisons donc face à une situation de fusion-acquisition (ci-après « concentration ») de type horizontal ; c’est-à-dire une prise de contrôle par une société des opérations de son concurrent. Cette forme de concentration est la plus dangereuse qui puisse exister du fait des impacts directs qu’elle pourrait avoir sur le marché. En effet, l’entité fusionnée se retrouverait dans une position renforcée, voire dominante, et pourrait ainsi influer de manière plus importante sur les prix, et sur l’offre plus généralement, du marché, au détriment du consommateur. L’autre danger concerne l’impact que pourrait avoir une telle transaction sur la structure même du marché en question, avec comme conséquence une modification du comportement des compétiteurs et une réduction du niveau de concurrence, encore une fois au détriment du consommateur.

II.Dispositions juridiques sur le contrôle des concentrations

Le texte de loi qui nous intéresse ici est le « Competition Act 2007 » (ci-après le « CA »). Les sections 48 et 51 du CA semblent indiquer qu’une enquête devrait être initiée par le Directeur Exécutif de la « Competition Commission » (ci-après la « CCM ») dès lors qu’une opération de concentration se présenterait et qu’il y aurait de bonnes raisons de penser que :

-D’une part, la part de marché de l’entité issue de la concentration serait d’au moins 30% ; ou

-D’autre part, dans le cas où une des entités impliquées dans la concentration détiendrait, avant l’opération, une part de marché d’au moins 30%, cette opération entraverait de manière significative la concurrence sur le marché en question.

Cependant, la décision d’ouverture ou non d’une enquête semble être laissée au bon vouloir du Directeur Exécutif, contrairement, par exemple, aux règles de l’Union européenne et de la COMESA portant sur le contrôle de concentrations, prévoyant que dès lors qu’une opération de concentration d’un certain seuil se présente, celle-ci doit être préalablement notifiée à l’autorité de la concurrence qui l’examinera par la suite. Cette solution a le mérite d’être très claire et de ne laisser que peu de champ libre à l’interprétation.

Si à la suite de l’enquête, il est avéré par la CCM qu’une opération de concentration a eu, ou pourrait avoir, lieu et que celle-ci a, ou pourrait avoir, pour effet d’entraver de manière significative la concurrence sur le marché en question, elle pourrait alors, entre autres, décider que les entreprises concernées se retirent des négociations en cours ou annulent toute transaction ayant déjà eu lieu. Cependant, avant la prise de toute décision, la CCM a pour obligation de tenir compte des bénéfices pouvant découler de l’opération de concentration, par exemple d’éventuels gains d’efficience, s’il est démontré que ces bénéfices surpassent les effets anticoncurrentiels de l’opération et qu’ils aient été ou seraient répercutés sur les consommateurs.

III.Analyse de la présente transaction et conclusion

Il s’agira dès lors de déterminer si nous nous trouvons effectivement en présence d’une opération de concentration (A) ; s’il existe un risque d’atteinte substantielle à la concurrence (B) ; et enfin, s’il pourrait y avoir des gains d’efficience susceptibles de neutraliser les effets anticoncurrentiels de la transaction au profit des consommateurs (C).

(A)Opération de concentration ?

Si nous nous en tenons strictement aux dispositions du CA, notamment à la section 47, il s’avère difficile de déterminer si une prise de contrôle d’une société par une autre, par voie d’achat d’actifs ou de fonds de commerce, serait considérée comme une opération de concentration. Peut-être devrions-nous alors nous tourner vers les textes européens (i), américains (ii), et même de la COMESA (iii) en la matière, afin de combler les carences ou opacités de notre texte. Les « guidelines » émis par la CCM en 2009 apportent, heureusement, certains éclairages à ce sujet en précisant, dans leur paragraphe 2.3, qu’une prise de contrôle par achat d’actif peut être considérée comme une opération de concentration. Nous pouvons donc conclure que la reprise de l’hôpital Apollo Bramwell par le groupe CIEL est effectivement une opération de concentration.

(B)Y a-t-il un risque d’atteinte substantielle à la concurrence ?

Pour répondre à cette question, il convient d’abord de définir le marché, qui s’apprécie aussi bien en termes de produit ou service que géographiquement, et de déterminer la part de ce marché détenu par chaque participant. Cette tâche s’avère compliquée et implique qu’une étude sérieuse et approfondie soit menée par les experts de la CCM. La réponse apportée par M. Jean-Pierre Dalais à une question d’un journaliste d’un quotidien à l’effet que la transaction ne donnera pas lieu à une situation de monopole étant donné que l’entité fusionnée, avec ses 300 lits, ne représentera que 7% du nombre total des lits disponibles à Maurice me semble simpliste et mal fondée, pour les raisons suivantes :

-M. Dalais semble inclure dans sa définition du marché les hôpitaux publics. Or, peut-on considérer ceux-ci comme étant une réelle alternative aux clients des cliniques privées ? Si nous devions refaire le calcul uniquement sur la base de la capacité totale des cliniques privées, qui est de 647 lits d’après un rapport du ministère de la Santé intitulé « Health Statistics Report 2015 », la part de marché de l’entité fusionnée serait de 46%, ce qui est bien supérieur aux 30% préconisés par le CA ;

-Il semble définir le marché en nombre de lits. Or, un marché devrait d’abord se définir en termes de chiffre d’affaires, à moins qu’il soit impossible d’en obtenir les informations, dans lequel cas une mesure alternative doit être trouvée. Par ailleurs, il se pourrait que plusieurs marchés soient concernés, et non pas uniquement celui du « louage de chambres ». Par exemple, les services de cardiologie, d’urologie, de radiologie, etc. pourrait chacun représenter un marché ;

-Finalement, aucune considération n’est apportée au critère géographique. A cet effet, ne devrions-nous pas limiter le marché en question à la zone géographique des hautes Plaines Wilhems ?

Cependant, une part de marché supérieure à 30% découlant de l’opération de concentration ne sera problématique que si celle-ci porte atteinte de manière significative à la concurrence, ce qui nous amène à la prochaine étape ; celle où la CCM déterminera si la transaction porte, ou qu’elle ait de grandes chances de porter, atteinte de manière significative à la concurrence. Les « guidelines » de la CCM précités font état de trois critères (outre la définition de marché) à cet effet :

-Premièrement, l’effet d’une concentration sur la concurrence sera comparé à celui du scénario ou la concentration n’aurait pas lieu. Il s’agit donc de se demander quelle serait l’alternative à la présente transaction. La réponse à cette question serait probablement que celle-ci se fasse avec un autre repreneur qui n’opérerait pas sur le marché ;

-Deuxièmement, une analyse de l’accès au marché par des concurrents éventuels. Plus le marché est accessible, moins sont les chances que l’opération porte atteinte de manière significative à la concurrence. Dans le cas présent, étant donné les lourds investissements requis pour accéder au marché, il semblerait que l’accès y soit relativement restreint ;

-Finalement, il s’agira pour la CCM de déterminer : (i) la capacité de l’entreprise fusionnée à augmenter ses prix de façon unilatérale et rentable ; ainsi que (ii) l’incitation que pourrait apporter l’opération aux entreprises opérant sur le marché à coordonner leurs actions.

(C)Les gains d’efficience susceptibles de neutraliser les effets anticoncurrentiels de la transaction

L’argument principal que pourrait avancer le groupe CIEL, et qui devrait d’ailleurs être mis dans la balance par la CCM, concerne les synergies et efficiences que pourrait apporter la transaction, ce qui à première vue semble logique. Cependant, comme mentionné plus haut, il est impératif qu’il soit démontré que les bénéfices de ces synergies surpassent les effets anticoncurrentiels de la transaction et que ces bénéfices soient directement répercutés sur les consommateurs. En d’autres termes, il s’agirait de démontrer que la fusion-acquisition serait plus favorable au consommateur qu’elle ne le mettrait au pied du mur. Si jamais la CCM devait accepter l’argument de l’efficience, il faudrait, au minimum, que celle-ci impose au groupe CIEL de prendre certains engagements formels, notamment sur le prix et la qualité de ses services, comme préconisé à la section 61(2)(c) du CA.

En conclusion, il est évident que la CCM doive se saisir de ce dossier et le traiter avec tout le sérieux qu’il se doit. Étant encore à la phase de « due diligence », la transaction n’a, strictement parlant, pas encore eu lieu et il serait dans l’intérêt de tous nos concitoyens, incluant les parties à la transaction, que l’enquête se fasse au plus tôt pour déterminer si atteinte substantielle à la concurrence il y a.

Notes

(i) Voir l’article 3 du règlement Européen 139/2004

(ii) Voir la section 7 du Clayton Act

(iii) Voir l’article 3 du règlement de la COMESA relatif à la concurrence