ANARCHIE À TROU AUX BICHES : Des marchands de glace installés devant les bungalows

C’est la loi de la jungle à Trou aux Biches, estiment les propriétaires de bungalows et autres plagistes. Pour cause, des marchands de glace pratiqueraient l’anarchie, installant leurs véhicules sur le sable, au grand dam de tous. Ce qui est contraire aux dispositions de la loi. Un constat déploré auprès des gardes-côtes qui, néanmoins, ne prennent aucune sanction sous prétexte d’avoir déjà servi une amende à ces marchands. “Fini donn zot l’amane avant, zot vini kan meme”, disent-ils à une plagiste qui a alerté les autorités, vendredi.

Or, remarque une habitante de la localité, si le fait de recevoir une amende n’effraie pas ces marchands qui récidivent à longueur de journée, les autorités devraient employer d’autres moyens. Car non seulement ces véhicules bloquent le passage piéton menant vers la plage, mais en plus leurs jingles assourdissants dérangent les propriétaires de bungalows “Ils viennent pendant une demi-heure, puis repartent et reviennent une heure après, comme-ci de rien n’était toute la journée, alors que les véhicules sont interdits sur le sable”, déplorent les plagistes qui appellent le ministère de tutelle à prendre des sanctions et à veiller au respect du droit d’accès à la plage. Contacté à ce sujet par Week-End, le ministre de l’Environnement affirme que “le gouvernement ne restera pas les bras croisés devant l’illégalité.” Étienne Sinatambou indique que “tout comme pour les parasols de plages et les transats où certains s’étaient arrogés des droits qu’ils n’avaient pas, l’intérêt général devra primer sur l’intérêt des individus. Quiconque obstrue les plages ou s’arroge des droits qu’il n’a pas sera sanctionné.”