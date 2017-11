ANDHRA DAY : Nou oule enn sosiete kot ena respe, a déclaré Pravind Jugnauth

Le Premier ministre a participé mercredi à l’Andhra Day au siège de la Mauritius Telegu Maha Sabha (MTMS), à Grande-Rivière. L'occasion pour Pravind Jugnauth de lancer une sévère « mise en garde » contre ceux qu’il qualifie de « pyromanes » et qui « essaient de déstabiliser l’harmonie sociale » dans le pays. « Monn trouve sertin agisma de sertin dimoun. Ena pe prie kan zot kapav mett dife dan pei-la. Ena sa bann dimoun-la. Zot pena aukenn respe. Zot oule a tou ler gette kouma kapav koumans enn ti dife kitpar e lerla zot pou vinn kouma dir bann Zorro », a-t-il poursuivi.

Lors de l’Andhra Day au siège de la MTMS à Grande-Rivière, Pravind Jugnauth a souligné qu’il « veillera au grain » et que son gouvernement et lui « feront le nécessaire » pour s’assurer « ki sa bann piromann-la pa kapav mett dife dan nou pei ». Malgré des incidents isolés, il estime que Maurice est un « exemple dans le monde pour sa culture plurielle ». Revenant sur le parcours difficile des travailleurs engagés dans le pays, le Premier ministre a estimé qu’il y a eu « beaucoup d’améliorations en termes de droits dont jouissent les citoyens » de nos jours. « Nous sommes dans un pays où nous avons tous les mêmes droits, sans distinction de communauté, de religion ou de race », a estimé le chef du gouvernement. Néanmoins, ce dernier a admis que tout n’est pas rose. « Si ena enn kitsoz kot nou bizin kontinie ameliore, se mantalite. Li malere ki ena enn minorite dimoun ki comporte zot denn fason retrograd, ki pense zot enkor superier, ki pense enkor ena dimoun ki superier et ena dimoun ki inferier ! Nou bizin kontinie eduk sa bann dimoun-la. Mo pa dir bizin ale kombatt zot. Mo pe dir bizin donn zot ledikasion parski sa ti group dimoun-la zot mank ledikasion. Sa travay-la, nou bizin kontinie fer li nou tou ensam. Nou oule enn sosiete kot ena respe. » Raison pour laquelle il estime être nécessaire que les jeunes « apprennent l’histoire de notre pays pour préserver nos valeurs, notre respect et nos traditions ». Profitant de l’occasion, Pravind Jugnauth a salué le rôle des associations socioculturelles à Maurice pour l’organisation de différents événements tout le long de l’année. « Se enn baute extraordinair de nou pei. Li bon nou pa pran li pou aki. »

De son côté, Tage Narayen Kodi Ramanah, le président de la MTMS, a estimé que la célébration de la création du premier État linguistique de l’Inde, l'Andra Pradesh, ainsi que la reconnaissance de la langue télégou, révèlent « tou ene simbolism dan rekonaisans de tou bann personn ki euvre pou ki sa lang-la vinn enn lang international ». Et de remercier les gouvernements successifs ayant aidé à faire progresser cette langue.

À noter que l’Andhra Day a débuté avec une commémoration en l’honneur d’Amarajeevi Potti Sri Ramulu, le révolutionnaire indien « ayant donné sa vie pour la création de l’État linguistique de l’Andhra Pradesh ». Un spectacle culturel a ensuite eu lieu, lequel a montré les différentes facettes de cet État de l’Inde et de la langue télégou.