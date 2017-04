À ANEROOD JUGNAUTH : Mosaïque culturelle

En référence à ce que vous avez dit à l’Aapravasi Ghat récemment, je voudrais faire quelques remarques.

Je crois que les Mauriciens ont fait un grand progrès dans la reconnaissance paisible de leurs différences d’origine et de culture, et acceptation réelle de ces différences. D’où un respect véritable les uns envers les autres. On ne peut que s’en réjouir.

C’est bien pour cela qu’il me paraît nécessaire de préserver cet acquis et de continuer à faire apprécier pareille valeur.

Il ne faudrait donc pas que certains discours, certains agissements donnent la fâcheuse impression qu’il existe dans l’assemblage des pièces constituant la mosaïque – très bonne image – certains éléments présentés comme supérieur aux autres et certaines réalisations perçues comme plus importantes que d’autres.

Tout édifice a besoin de soubassements et de superstructures. Il serait vain de comparer l’un à l’autre. C’est l’ensemble qui fait la mosaïque : celle-ci sera toujours le rassemblement de plusieurs éléments.

Il y a eu des ancêtres ici qui ont souhaité laisser un héritage à la génération actuelle – la génération mauricienne en son entier. Et cet héritage est méconnu, méprisé, laissé à l’abandon, voué à disparition. Faut-il citer les trésors dont le pays a hérités et qui ne suscitent chez vous ni considération, ni respect ? Les descendants de ces ancêtres feront tout ce qui est en leur pouvoir pour préserver l’Aapravasi Ghat. Parce que ce monument n’est pas seulement vôtre mais nôtre.

Alors qu’espérez-vous que l’on puisse penser ? Que l’on puisse vous croire ? Quand on détruit la mosaïque que va-t-il en rester ? Des lambeaux épars.

Il n’est pas sûr que les meilleurs citoyens, que les rassembleurs les plus vrais soient les dirigeants.