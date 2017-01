ANGLETERRE : Une cardiologue mauricienne suspendue pour tricherie

Une cardiologue mauricienne basée en Angleterre a été interdite de pratique pour 12 mois, après avoir été trouvée coupable de « misconduct » et « dishonesty ». Elle avait en effet soumis une recherche où elle cite deux éminents médecins comme coauteurs, alors que tel n’a pas été le cas. Le Medical Practitioners Tribunal qui a entendu le cas a jugé qu’elle avait agi pour ses intérêts personnels au détriment de l’intérêt public. Les faits remontent à février de l’année dernière.

La jeune femme, qui a fait ses études à l’Université de Newcastle en 2009, avait réalisé une étude sur le traitement et la prévention des artères obstruées. Intitulée Intracoronary Adenosine versus Intravenous Adenosine during Primary PCI for ST-Elevation Myocardial Infarction Which One Offers Better Outcomes in terms of Microvascular Obstruction, l’étude a été publiée dans l’International Scholarly Research Notices Cardiology.

Alors qu’elle cite Erica Dall’Armellina, chercheuse à John Radcliffe Hospital et Colin Forfar, consultant en cardiologie à Oxford University Hospitals, comme coauteur, tel n’a pas été le cas. Le Medical Practitioners Tribunal a entendu ce cas entre le 8 et le 11 février 2016, sous la présidence du Dr William Coppola. Le rapport mentionne : « You cited colleague A as a co-author when you knew she was not ; You knew that the Paper was not approved by Colleague A and the University of Oxford ; You provided a fabricated e-mail address for Colleague A. You allowed flawed and/or erroneous data to be published ; You allowed confidential data to be published. »

Les mêmes reproches lui sont faits concernant le deuxième coauteur. Le tribunal a jugé ainsi ses actions comme étant « misleading » et « dishonest. » Il est aussi précisé : « Your actions amounted to serious misconduct. » Autant de raisons qui ont amené le tribunal à appliquer une suspension de 12 mois. L’avocat de la cardiologue avait fait valoir qu’elle avait commis une faute dans un cas précis, et qu’il ne fallait pas remettre en question sa « scrupulously honest career » jusqu’ici. Raison pour laquelle il a plaidé contre une radiation qui aurait été « disproportionnée ».

Le tribunal a aussi pris en considération que la faute relevait d’une question de mauvaise conduite et que le risque de mettre la vie des patients en danger était relativement bas. Toutefois, précise le rapport, « You nevertheless chose to place your interests before those of patients in general and the wider profession as a whole. »

Le tribunal a aussi pris en considération le fait que la cardiologue a accepté les faits, qu’elle n’a pas cherché à blâmer les autres pour son action et que ses collègues ont reconnu ses qualités en tant que médecin. De même, ceux-ci se disent prêts à travailler avec elle à nouveau après la levée de sa sanction.