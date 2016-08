ANNIVERSAIRE - 125 ANS : Vingt voix enfantines pour Robert Edward Hart

Robert Edward Hart aurait eu 125 ans le 17 août dernier mais sa poésie a fortement rajeuni le samedi 13 août à la Nef par les voix des enfants grâce à l'initiative de Kavinien Karupudayyan, Iqbal Fatehmamode et Jackie Forget, avec le soutien à distance de Robert Furlong, qui leur a donné un appui biographique. Une vingtaine d'enfants venant de différentes écoles de la région, ainsi que de la Ruth School, qui accueille des jeunes à besoins spéciaux à Rose-Hill, ont participé à des ateliers le matin, avant de donner, après le déjeuner, une mémorable récitation en solo ou à plusieurs, face à une assemblée d'invités, parents, enseignants, ainsi que quelques personnalités qui ont connu le poète de Souillac.

Ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on ne connaît pas la musique des mots ! De sa voix aiguë, Mahen en a apporté la preuve éclatante lorsqu'il a dit avec aplomb Terre des morts et des vivants, en figurant parmi les premiers récitant de l'après-midi poétique, offerte le 13 août, devant l'entrée de l'ancienne demeure reconstituée de Robert Edward Hart. Laurine avait quant à elle commencé sur un ton très chantonnant par le texte le plus approprié à l'endroit, La Nef, ce lieu « où le poète ne ressent plus la torpeur de la solitude » grâce aux amis qui la lui ont construite en corail à une époque où c'était autorisé, et à ceux, nombreux, qui le visitaient régulièrement. Ce toit qu'il avait « consacré à la noble amitié » a poursuivi sa vocation ce jour-là grâce aux enfants et aux enseignants.

Ces enfants des écoles Robert Edward Hart de Surinam, Permal Soobrayen et Saint-Jacques de Souillac, ainsi que Appalsamy Sokappadu de Chemin-Grenier, où enseignent les instituteurs Kavinien Karupudayyan et Iqbal Fatehmamode, se sont retrouvés à plusieurs reprises pendant les vacances scolaires pour découvrir des poésies de Robert Edward Hart, en choisir quelques extraits et les apprendre par cœur en vue de cette célébration des 125 ans de l'auteur. Pendant ce temps, à Rose-Hill, des enfants de la Ruth School faisaient la même chose avec leurs enseignantes, Nicole Beeharry ou Yovina Ramasami, sous la supervision de la directrice, Jackie Forget. Pour certains de ces enfants, l'expérience était inédite et les marquera à jamais comme toutes les premières fois.

Expérience à renouveler

Les jeunes de Souillac ont aussi eu l'occasion de se familiariser au slam grâce à Iqbal Fatehmamode avant que le maître en la matière, Stefan Hart de Keating, petit neveu du poète, ne se joigne à lui le 13 août pour animer un atelier de slam au cours duquel ils ont appris à dire certains textes de manière plus personnelle et percutante. Environ la moitié y ont participé et ont inventé un poème tandis que l'autre moitié s'est activée à la confection d'un totem, réalisé avec les objets et déchets qu'ils ont trouvés sur la plage bordant la Nef.

Cette initiative a apporté une animation inédite à cette maison-musée, qui a fini par réjouir le gardien des lieux, même s'il craignait au début que tous ces enfants n'en troublent la quiétude et l'ordonnancement. Les enseignants ne comptent pas en rester là, car leur objectif est de réunir une fois par mois des enfants de la région dans ce lieu de littérature, probablement dans une des dépendances, autour des grands auteurs mauriciens, qu'il s'agisse du poète de Souillac ou d'autres signatures, comme Malcolm de Chazal, Marcelle Lagesse, René Noyau, Abhimanu Unnuth ou Marcel Cabon, etc.

À la fin de la pause déjeuner, la pluie s'est mise de la partie, poussant enfants et adultes à s'abriter dans le musée, avant de reprendre leurs activités. Une fois le soleil revenu, les quatre initiateurs de la journée ont pris le micro avec un certain retard, qu'ils se sont fait pardonner en donnant un aperçu biographique de Robert Edward Hart, entrecoupé de lectures d'extraits savoureux de Ma vie mauricienne. Ils racontent alors l'éveil à la poésie lors d'une enfance heureuse à Tranquebar où il « écoutait le poème de la rafale sur la montagne ». Il se souvenait des fêtes de la capitale, des ambiances du Champ-de-Mars en pleine course hippique ou du « spectacle gratuit » offert sur la place du théâtre par les marchandes de pistaches bouillies ou torréfiées, d'ananas et autre alouda. Après deux tentatives de scolarisation et la fuite d'un précepteur, l'enfant Hart a été « à l'école de la nature et, plus tard, à l'université des livres et des voyages ».

Les premiers écrits lui viennent vers 1907, à 16 ans, suivis par les premiers recueils, puis le temps des voyages à Madagascar, ou en France dans les milieux littéraires notamment. Malgré les sollicitations, il revient au pays car « c'est ici, au cœur de ce qui fut le continent lémurien que je pressens l'essentiel de l'ineffable ». L'exposé s'est étendu sur Port-Louis, le choix de Maurice, les particularités de son écriture qui évolue d'un symbolisme empreint de mélancolie vêtu d'un goût du pittoresque vers le vers libre, dont il fût probablement le premier défenseur à Maurice. Aussi, Pierre Renaud estimait qu'il portait en lui « l'essence même de ce pays, ces souffles venus d'Europe, d'Afrique et d'Orient et qui, transcendant les dimensions de la poésie, su s'élever à un haut mysticisme ».

Premiers vers libres

L'ayant connu de 1951 à 1954, Armand Maudave se souvient des visites qu'il lui rendait avec Medelaine Mamet et Harilal Vaghjee. Le jeune homme a tout d'abord été impressionné par la connaissance qu'avait Hart de l'actualité littéraire aussi bien en Europe qu'en Amérique ou en Inde. « Il m'a démontré qu'on pouvait vivre n'importe où dans le monde et si on s'organisait pour cela, être en contact avec le reste du monde pour savoir tout ce qui se passe. » Une caractéristique qui laisse songeur à l'époque d'Internet, où l'on croit tout savoir mais où on ne sait le plus souvent pas ce qu'il faut…

Frais émoulu du collège Royal, le jeune Maudave, qui ne jurait que par Racine et Molière, les classiques et l'alexandrin, a été bouleversé lorsqu'il a appris que Hart avait déclaré la guerre à ce type de versification dans les années 40’. Enfin, troisième qualité qu'il l'a étonné au plus haut point : devenu mystique à la fin de sa vie, Hart était en contact avec les grands penseurs de l'Inde. Il parlait des vedas et de toute la philosophie et du mysticisme de l'Inde avec une autorité qui l'étonnait, car il n'était pas courant de voir un bourgeois franco-mauricien ait cette dimension universelle…

Taaree Meetun était sa servante à la fin de sa vie tandis que son mari faisait la cuisine. « Li ti enn dimoun spesial parski li ti estim nou kouman so zenfan ! » devait-elle conclure avec émotion après avoir raconté ses habitudes et goûts culinaires. Raouf Fatehmamode assistait sa mère, qui lui vendait des légumes, puis de fil en aiguille il remplaçait aussi les Meetun la nuit quand ces derniers devaient s'absenter. Il insiste sur son affabilité et son ouverture d'esprit : « Li pa dir narien distinksyon lor kominote li. Tu li ti fer avek tou kominote ki ti dan landrwa. Enn dimoun rare, extra, incomparable dans sa manière de vivre. » Robert Edward Hart a aussi partagé une amitié sincère avec le jeune Roger Charoux et l'a encouragé à peindre, préfaçant d'ailleurs le catalogue de sa première exposition.

La récitation a ensuite permis par exemple d'apprécier le sens de la théâtralité d'Anniah, qui a ôté le bandeau qui couvrait les yeux, pour rappeler que « cette vision que nous avons du monde est une illusion » dans le poème À une jeune fille aveugle. Le record de vitesse aurait pu être attribué à Zuhair, qui a dit Néant, celui du lyrisme et de la gestuelle à Jérémy, qui a récité L'arbre de la vie, ou encore celui du rythme à Romain dans sa présentation de Soir mouillé. En dévoilant les textes les plus enjoués du poète, réputé pour sa tristesse, cette récitation a aussi montré que la poésie rassemble les enfants qui aiment jouer… Ainsi, ils sont entrés en scène pour Musique un à un en répétant le vers « J'ai connu par la musique… » et invitant la salle à frapper dans ses mains, avant de scander tous à l'unisson la fin du poème. Dans le même esprit, ils ont offert ensuite une version dansée de l'Ariette enfantine. La journée s'est conclue en plantant un bois de tek là où un arbre a dû être enlevé dernièrement.