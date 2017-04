ANNIVERSAIRE DE LA REINE ELIZABETH II : Les Chagos, un sujet difficile, selon Jonathan Drew 

La cérémonie marquant les 91 ans de la reine Elizabeth II a été marquée par une réception à Westminster House, à laquelle ont participé de hauts dignitaires du gouvernement, du secteur privé et de la société civile. La présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, le Premier ministre, Pravind Jugnauth et le ministre mentor, sir Anerood Jugnauth, étaient également présents à Floréal à cette occasion.

Dans son discours, le haut-commissaire Jonathan Drew n’a pas manqué de faire mention du contentieux sur les Chagos qui oppose Maurice à la Grande Bretagne. Il a reconnu que c’est un sujet difficile qui suscite beaucoup passion parmi les Mauriciens de tous les bords politiques, incluant le Premier ministre et le ministre mentor. Selon lui, il ne sera pas facile d’arriver à un accord. La Grande Bretagne compte cependant sur les relations exceptionnelles qui unissent nos deux pays. Il a exprimé sa reconnaissance au Premier ministre et au ministre mentor d’avoir accepté d’engager des discussions bilatérales avec la Grande Bretagne afin de rechercher une solution à ce problème.

Le haut-commissaire a également rappelé les points forts de la coopération entre nos deux pays, notamment dans les domaines culturels et économiques. Il a fait mention, entre autres, de la signature d’un Memorandum of Understanding bilatéral concernant l’industrie maritime. Il a aussi fait mention de la Joint UK-BOI Conference et de l’organisation de la FSPA Africa Conference à Londres.