ANNIVERSAIRE DE SSR : Premier congrès travailliste à Triolet depuis la défaite électorale

Le leader du Parti travailliste, Navin Ramgoolam, s'adressera demain pour la première fois depuis sa défaite électorale, en 2014, à un congrès politique à Triolet. Ce congrès coïncidera avec la célébration du 116e anniversaire de la naissance de sir Seewoosagur Ramgoolam. À cette occasion, une cérémonie de dépôt de gerbes est prévue à Kewal Nagar à 16h cet après-midi. Une autre cérémonie de dépôt de gerbes aura lieu sur le Samadhi de SSR au Jardin de Pamplemousses à 9h demain avant que les dirigeants du PTr se rendent dans la cour de la JSS Triolet, où un congrès sera organisé.

Selon Anil Baichoo, responsable de l'organisation de ce congrès, cela marquera un « “labour revival” sans précédent ». Et d'annoncer que le leader du PTr entrera à Triolet à pied à partir de Solitude. Hier après-midi, la liste des orateurs pour ce congrès n'avait pas encore été arrêtée. « Le nombre d'orateurs sera décidé en fonction de l'heure d'arrivée du cortège, dirigé par Navin Ramgoolam, à la JSS de Triolet. Il n'est pas impossible que le leader du PTr soit le seul orateur à cette occasion », a dit Anil Bachoo. Il estime que Navin Ramgoolam usera « d'un langage de vérité » et expliquera la provenance des Rs 200 M trouvées dans ses coffres dans sa résidence. Sur sa page Facebook, il explique d'ailleurs que les Rs 200 M viennent de deux sources, « d'une part de mes “per diem” pour mes voyages à l'étranger pendant 14 ans de missions et déplacements comme Premier ministre et, ensuite, les contributions des uns et des autres pour les élections, pour le parti et pour son nouveau quartier général ». Et de dire encore : « Nous avions déjà le projet prêt et les plans pour le nouveau bâtiment. Si nous récupérons cet argent, nous irons de l'avant avec ce bâtiment. »