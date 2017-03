ANNONCÉ PAR LE PREMIER MINISTRE: L'édition 2018 de la Plateforme économique africaine se tiendra à Maurice

La première édition de la Plateforme économique africaine, organisée à Maurice par la Fondation de l'Union africaine, a pris fin hier après-midi. « Maurice devrait accueillir la deuxième édition, prévue pour l'année prochaine », a annoncé le Premier ministre, Pravind Jugnauth, qui animait une conférence de presse hier après-midi aux côtés du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Il a par la même occasion préconisé un Master Plan sur la connectivité aérienne en Afrique.

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a donné l'assurance que Maurice « will stand shoulder to shoulder » avec les pays africains dans la recherche en vue d'une plus grande intégration tant sur le plan commercial que sur le plan économique. Il s'est réjoui que les deux jours de discussions, durant la retraite mauricienne de plusieurs chefs d'État et de chefs de gouvernement, aient été l'occasion de mettre le doigt sur des sujets de grande importance pour le continent africain ainsi que sur la nécessité pour l'Afrique de s'engager dans une transformation économique afin de promouvoir la prospérité pour les populations du continent africain.

Pravind Jugnauth a fait quatre propositions qui, selon lui, « permettront de donner des résultats concrets », d'autant plus que « le temps n'est pas aux discours, mais à l'action ». C'est ainsi qu'il a souligné l'importance de la création des commissions mixtes permanentes entre les pays africains afin de faciliter les discussions de gouvernement à gouvernement et la création des parcs industriels et des zones économiques spéciales visant à attirer l'investissement direct étranger. Il a aussi insisté sur l'importance des propositions concrètes en vue d'une plus grande ouverture des marchés, éliminant tous les obstacles aux échanges transfrontaliers. De plus, a-t-il poursuivi, il importe que les secteurs privés des pays africains travaillent de concert pour promouvoir les investissements. Le Premier ministre a observé que le continent africain a besoin de quelque USD 200 milliards annuellement durant les quatre prochaines années pour satisfaire ses besoins en termes de développement. Toutefois, a-t-il observé, le Produit intérieur brut du continent tourne autour de USD 60 milliards seulement. Et de souligner l'importance des centres financiers en Afrique avant d'insister sur l'importance d'une connectivité aérienne efficiente en Afrique.

Pravind Jugnauth a dans ce contexte souhaité la réalisation d'un Master Plan sur la connectivité aérienne. Il a terminé son intervention en insistant sur le fait que Maurice se tiendra aux côtés des pays africains et a fait mention de la stratégie africaine de Maurice, qui vise à coopérer étroitement avec les pays africains dans la politique de développement.

Pour sa part, le président de la Commission de l'Union africaine a fait part de sa satisfaction devant la synergie dégagée entre les dirigeants politiques, les représentants des secteurs privés et des universités présents à Maurice durant le forum. Il a affirmé que les conclusions et propositions seront soumises à l'attention des chefs d'État avant qu'un mécanisme de suivi soit mis en place.

Les principaux chefs d'États et chef de gouvernement présents dans l'île à cette occasion quittent le pays aujourd'hui. Le président Robert Mugabe et sa délégation ont quitté le pays hier après-midi. La délégation tanzanienne poursuivra son séjour à Maurice et un “business meeting” est prévu avec les représentants du secteur privé mauricien.

La cérémonie de clôture du forum a été marquée hier par la présentation, par cinq jeunes entrepreneurs africains, de projets innovateurs, notamment dans le domaine de la production énergétique, de la production d'eau potable, le recyclage des produits électroniques et la production alimentaire. Rendez-vous a été donné à l'année prochaine à Maurice.