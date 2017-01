ANNONCE DE SOODHUN : Les transats interdits sur les plages les week-ends et jours fériés

Après une visite sur la plage de Trou-aux-Biches dimanche dernier, Showkutally Soodhun a annoncé hier, que les transats et parasols loués aux touristes seraient interdits pendant les week-ends et jours fériés. Il a fait comprendre que ce règlement était déjà en vigueur mais pas respecté par les opérateurs. Il a par la même occasion critiqué ses anciens collègues du PMSD de n’avoir pas agi pour mettre de l’ordre.

Les ministères des Terres, du Tourisme et de l’Environnement travaillent en concertation pour mettre de l’ordre sur les plages, a annoncé Showkutally Soodhun hier. Ainsi a-t-il décidé d’appliquer la loi dans toute sa rigueur concernant les opérateurs louant des transats et parasols de plage aux touristes. « Je me suis rendu à Trou-aux-Biches dimanche. Il n’y avait même pas d’espace pour le public. D’autant que là-bas, il y a un gros problème avec l’ancien parking converti en restaurant qui se trouve au beau milieu de la plage. Il faut mettre de l’ordre dans tout cela. Les Mauriciens doivent pouvoir profiter de la plage », souligne-t-il. Showkutally Soodhun ne manquera pas d’égratigner ses détracteurs en ajoutant : « Se ki mo sagrin se ki sa bann aret kokin laplaz la pa inn trouv sa. »

Ainsi, après avoir été très critiqué pour l’octroi de parcelles de plages à des promoteurs hôteliers, le ministre des Terres défend les plages publiques. Il n’a pas manqué non plus de tacler ses anciens collègues du PMSD pour n’avoir pas agi pour mettre de l’ordre sur les plages. Ainsi a-t-il annoncé que les autorités seront strictes sur les règlements. « Il y aura des visites sur toutes les plages publiques. Ceux qui auront placé des transats pendant le week-end et les jours fériés verront leurs permis résiliés. De même, nous comptons agir concernant les marchands de plage. De mes propres yeux, j’ai vu quelqu’un en train de vendre du gandia sur la plage de Trou-aux-Biches et je l’ai rapporté. » De même, il annonce que des transats et parasols ont été saisis à Pereybère pour non-respect des règlements.

Showkutally Soodhun souhaite aussi revoir l’opération des bateaux de plaisance dans le lagon. Selon lui, certains sont trop près des zones de baignade. Il souhaite également faire un relevé des jetées sur les côtes. « Nous allons voir qui a des permis ou pas pour construire de telles structures. Celles qui sont dans l’illégalité seront détruites. » Le ministre se dit également intrigué de voir un aéro-club opérer sur une plage du Nord. « Nous allons enquêter pour savoir s’il a un permis pour cela et quelles en sont les conditions. »

Les autorités travailleront de concert, notamment les garde-côtes, la Beach Authority et la police régulière pour cette opération « met lord » sur les plages.