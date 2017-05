ANTISAIGNEMENTS : Les noms des chevaux traités connus samedi matin

Nordic Storm, Sir Earl Grey, Psycho Syd et Awesome Adam sont les chevaux que nous avions repérés la dernière fois. Le jockey de Nordic Storm avait été interrogé après cette course où il effectuait ses débuts. Parti prudemment, il s’était retrouvé en queue de peloton. Bien que son cavalier s’était contenté de refaire ses rênes dans la ligne droite, il s’était vivement rapproché pour gagner plusieurs rangs. Sir Earl Grey avait donné l’impression de pouvoir l’emporter, mais il avait été incapable de maintenir le même rythme dans les 100 derniers mètres. Il se peut que le fait d’avoir couru avec le nez au vent ait joué contre lui. Psycho Syd avait été bousculé une première fois peu avant le premier passage du but par Disco Al, lorsque ce dernier avait été gêné par Hard Day’s Night. Il avait suivi au milieu du peloton côté corde et avait attendu la ligne droite finale pour faire son effort. Il avait toutefois dû être repris suite à la chute de Mountain Master et n’avait pu prolonger son effort. Parti lentement, Awesome Adam avait longtemps été aperçu parmi les derniers. Lancé en épaisseur dans la dernière courbe, son cavalier avait changé sa cravache de main afin qu’il ne versât pas à l’intérieur. Malgré tout, il avait penché sur sa droite et avait bousculé Trackmaster, qui avait été débalancé tout comme lui. Il n’avait pas été surclassé à l’arrivée.

Les Retraits

1ère course : Rum Tum Tugger, Bridegroom Bertie, Battle Ready, Bright Shinning

2ème course : In The Trenches, The Deacon, Top Of The Rock, Zagazig

3ème course : Dustan, Charles My Boy, Seeking The Dream

4ème course : Parker, Polar Palace

5ème course : Our Jet

6ème course : Assegai, Sir Earl Grey

7ème course : Rock Hard, Roman Silvanus, Spin A Coin

8ème course : Chester’s Wish, Seven Carat, Captain’s Orders, Billy Bojangles, Storm Clipper

Changements de harnachements

1ère course : CHESTER’S WISH (101) : Blinkers Off, Pacifiers Off, Side Winkers again, LIVIDUS (109) : Pricker 1st time

2ème course : BELLICOSITY (201) : Head-band off, Blinkers again, Noseband again

3ème course : NO RESISTANCE (307) : Blinkers off, Noseband off, Side Winkers 1st time

4ème course : SIR EARL GREY (401) : Side Winkers off, Noseband again

5ème course : KING’S KNIGHT (504) : Tongue-tie 1st time

7ème course : SEEKING THE DREAM (704) : Side Winkers off, Noseband again, OCEAN HUNTER (707) : Blinkers Off

8ème course : Rock On Geordies (802) : Tongue-tie 1st time, Politcal Power (808) : Headband off, Blinkers 1st time

Bonne impression

1ère course : Captain’s Orders, Billy Bojangles, Emblem Royale, Lividus

2ème course : Mount Hillaby, Shap Shap, Var’s Dream, Mystical Twilight

3ème course : Schachar, Maestro’s Salute, No Resistance

4ème course : Sir Earl Grey, Buffalo Trip, Red Rain, Jay Jay’s Wild, Phiri E Kwatile, Castle

5ème course : Step To Fame, Victory Team, Promissory

6ème course : Chinese Gold, Easy Lover, Split The Breeze, Cherish The Charm, Gharbee, Netflix, Seven Fountains, Trackmaster

7ème course : Aspara, Seeking The Dream, Seven Carat, Aficionado

8ème course : Count Henry, Rock On Geordies, Right To Tango, Duke The Duke, Shield, Of Thunder, Political Power, Bridegroom Bertie, Tigre Libre

Exotic Bets

LÉVÉ PILÉ (WIN)

Var’s Dream

Step To Fame

Count Henry

LÉVÉ PILÉ (PLACE)

Captain’s Orders

Shap Shap

Schachar

Buffalo Trip

Chosen Dash

Gharbee

Seeking The Dream

Shield Of Thunder

ROVING BANKER

Emblem Royale

Act Of Valor

No Resistance

Jay Jay’s Wild

Streetbouncer

Cherish The Charm

Aficionado

Anton Ruskin

LÉVÉ PILÉ (WIN + PLACE)

Captain’s Orders (P)

Var’s Dream (W)

No Resistance (P)

Buffalo Trip (P)

Step To Fame (W)

Gharbee (P)

Seeking The Dream (P)

Count Henry (W)