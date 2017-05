ANTISAIGNEMENTS : Les noms des chevaux traités connus samedi matin

Les règlements 193 et 194 des Rules Of Racing n’ont pas été encore amendés. C’est ce que nous avons appris du Mauritius Turf Club. Cela dit, après une rencontre avec la Gambling Regulatory Authority au siège de QuantiLab mercredi après-midi, il a été décidé qu’en attendant que des amendements soient apportés, les noms des chevaux ayant reçu des produits contre les saignements seront connus samedi matin, comme cela a été le cas la semaine dernière.

On se souvient que la GRA avait émis un communiqué la semaine dernière à l’effet que la pratique de donner des produits contre les saignements était contraire aux règlements 193 et 194 des Rules Of Racing, mais après avoir eu une rencontre avec le MTC, avait autorisé celui-ci à aller de l’avant avec la neuvième journée, à condition que les noms de tous les chevaux concernés soient officialisés. Le MTC avait envisagé d’amender les règlements, mais a trouvé qu’il lui fallait plus de temps pour le faire. Le Club et QuantiLab maintiennent que l’administration de ces produits est nécessaire pour sauvegarder la sécurité des chevaux aussi bien que celle des jockeys dans le sens où des accidents peuvent être évités. Cela est aussi fait dans l’intérêt du public.

Au MTC, on avance que ces antisaignements n’ont aucun effet sur le système d’un cheval, n’est pas considéré comme un enhancer et qu’aucun cheval ayant reçu ces produits n’a été trouvé positif à l’analyse à l’issue d’une course victorieuse. Les trois produits Bleed No More, Twyblid et Salvi Blood pourront être donnés le jour des courses.

Jeanot Bardottier fait appel

Jeanot Bardottier sera en selle en dépit du fait qu’il se trouve sous le coup d’une suspension pour avoir enfreint les règlements 55. A (1) et (2) des Rules Of Racing. Il a été absent du training entre les 7 et 17 mai sans avoir au préalable averti les Racing Stewards. Il avait aussi accepté des montes, mais ne les a pas honorées. La décision de Jeanot Bardottier de faire appel vient sûrement du fait qu’il a obtenu des montes de l’entraîneur Patrick Merven en particulier.

Mansour et Fortune en attente

Chandradutt Daby et Ricky Maingard sont en attente de la décision du Prime Minister’s Office au sujet de leur demande d’embauche des jockeys Donavan Mansour et Andrew Fortune. Si le cas de ce dernier est déjà sur la table des autorités gouvernementales depuis la semaine dernière, celui de Donavan Mansour l’est depuis cette semaine. Le Licencing Committe du MTC s’est réuni mardi matin pour étudier la demande de Chandradutt Daby et n’a formulé aucune objection. Cependant, il reste à savoir si le PMO donnera son aval car il ne faut pas oublier que la demande de Rameshwar Gujadhur en faveur de cette cravache avait été rejetée au début de la saison.

Allyhosain autorisé à monter dans les courses ouvertes

L’apprenti Jameel Allyhosaion peut désormais être en action dans les épreuves ouvertes. Ainsi en a décidé le Licencing Committe qui a étudié son cas cette semaine. Il faut ici faire ressortir que c’est principalement une question de poids qui a fait que cette autorisation a été retardée. L’apprenti devait d’abord pouvoir monter à 53 kg pour être éligible à évoluer parmi les professionnels.

Westley Marwing a regagné l'Afrique du Sud

L'association entre Westley Marwing et Raj Ramdin a pris fin. Selon nos renseignements, ce serait le manque de résultats du Sud-Africain qui a été la source de cette séparation. En huit montes, il n'a ramené aucune victoire et n'est pas non plus parvenu à se placer.

Palmer out 2 à 3 mois

Matthew Palmer ne sera pas en action pendant deux à trois mois. C’est ce que nous avons appris ce matin. L’Australien compte même regagner son pays pour se faire soigner avant de retourner à Maurice. Matthew Palmer avait fait une chute mardi matin dans le trotting track alors qu’il était en selle sur Rob’s Jewel. Il avait été transporté d’urgence en clinique où une fracture dans le bas du dos a été diagnostiquée.

Contrat signé pour Joorwon

Si dans l’édition de la semaine dernière Rye Joorawon avait fait état qu’il attendait toujours d’apposer sa signature à un contrat avec l’entraînement Rameshwar Gujadhur, le principal intéressé nous a, mardi matin, déclaré que c’est maintenant chose faite. Il est maintient lié à un contrat avec son employeur depuis vendredi dernier. Cela dit, on peut se demander pourquoi la Gambling Regulatory Authority était intervenue il y a quelques semaines pour empêcher le Mauricien d’être en selle sur le cheval Cash Lord, entrainé par Shyam Hurchund, alors qu’il n’était pas encore sous contrat avec son employeur.

Winks et Lerena absents

James Winks sera absent pendant trois semaines. L’Australien a regagné son pays pour être aux côtés de son épouse qui attend un heureux événement. En ce qui concerne Brandon Lerena, il a profité du fait qu’il se trouve sous le coup d’une mise à pied d’une semaine pour rejoindre sa petite famille. Il retourne à Maurice mercredi prochain.

Man To Man à la retraite

Man To Man a définitivement tiré un trait sur la compétition. Le cheval étant miné par des ennuis au tendon, Shirish Narang s’est finalement résigné à le mettre à la retraite. Man To Man avait été acquis par la défunte écurie Serge Henry et pour le compte de qui il a remporté trois succès en huit sorties. Sa plus belle victoire, il l’a obtenue dans le Maiden 2014 avec Rye Joorawon, une victoire à forte charge émotionnelle puisqu’elle fut acquise quelques jours après le décès de Serge Henry. Sous les couleurs de Shirish Narang, Man To Man a disputé deux courses sans pour autant se montrer compétitif. En huit sorties à Maurice, il a ramené à ses propriétaires Rs 2,3M en termes de stakes money.