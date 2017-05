APÉRO COMEDY : L’heure est au stand-up

Apéro Comedy est une plate-forme regroupant de jeunes comédiens pratiquant le stand-up : Vincent Duvergé, Allan Ozone, Jean-Maurice Valery, Sandrine Raghoonauth et Stevie Comole. Ce projet d’Artist Under Management (AUM) est soutenu par le DJ David Jay. C’est au Backstage Lounge que s’est déroulé Un Peu Kru Kru, le premier spectacle humoristique de la troupe.

C’est en s’inspirant du Jamel Comedy Club que l’équipe a été constituée en novembre 2016, avec la collaboration de Jason Gunness. David Jay voulait donner l’opportunité aux humoristes en herbe de se produire sur une scène. “Nous avons monté le projet pour le Hennessy Park Hotel et nous cherchions quelque chose à faire à l’heure de l’apéro. On a présenté ce projet de stand-up comedy parce qu’on trouvait qu’il manquait des plates-formes pour les jeunes comédiens. C’est ainsi qu’est né l’Apéro Comedy. On ne voulait pas se centrer uniquement sur la musique. Ce spectacle humoristique permettra aux Mauriciens de se lâcher et de rire un bon coup avant de rentrer chez eux.”

Humour et parodie.

Chaque prestation est entrecoupée de musique et c’est le DJ Prince V qui donne le ton. Le comédien Jean-Maurice Valery, 30 ans, officie en tant que maître de cérémonie. Il commence son show : “Vous savez ce que les plongeurs fument sous l’eau ? La Embassy.” La salle est presque remplie et les applaudissements fusent. L’enseignant de mathématiques n’est pas un inconnu des réseaux sociaux, où il s’est fait remarquer avec son fameux #Momo.

La comédienne Sandrine Raghoonauth, 26 ans, a rejoint l’équipe lors de l’avant-première du spectacle en avril. Lors de son passage, elle se trémousse sur Single Ladies de Beyoncé, avant de hurler “Bonsoir, Paris”, à la manière de l’humoriste française Florence Foresti.

Ceux qui sont derrière l’événement ont d’abord tourné une vidéo pour faire un appel à candidatures. Il y a eu ensuite l’étape de l’audition. Vincent Duvergé a été le premier venu. Âgé de 22 ans, ce petit faux blondinet s’est fait connaître il y a cinq ans grâce à ses vidéos humoristiques et parodiques. “J’ai toujours voulu faire du stand-up. Petit, j’adorais faire rire les autres, à tel point que mes parents m’ont envoyé à l’Atelier Pierre Poivre. Ils avaient marre de m’entendre blablater. J’ai fait de la scène au lycée; la première personne qui m’a donné des conseils est mon amie Sandrine Raghoonauth. Maintenant, je suis fier de faire du stand-up devant un public autre que mes parents et mes amis.” Avant de monter sur scène, le jeune comédien avoue qu’il n’a pas trop répété. Le plus jeune de la bande arrive sous un tonnerre d’applaudissements. “C’est moi la Miss, c’est la star.”

Une bande de joyeux lurons.

La bande se retrouve tous les lundis. “David, c’est un peu notre grand frère. Il veille à ce que tout se déroule comme prévu, que les comédiens arrivent à l’heure. Sans lui, un de nous arriverait à 19h15 et l’autre le lendemain”, confient les humoristes. Les souvenirs des débuts de la troupe déclenchent une avalanche de rires. Allan Ozone, 29 ans, vendeur dans une compagnie offshore, prend la parole. “Ma femme aimait regarder les vidéos de Vincent. Pour moi, c’était une connerie. Mais dès que je les ai vues, je ne pouvais plus m’arrêter. Lorsque j’ai vu l’annonce, je me suis inscrit. Si je ne fais pas rire mes clients, ils ne vont rien acheter. Il suffit que les gens voient mon visage pour qu’ils se mettent à rire.”

Allan Ozone attendait impatiemment de faire du stand-up et ne savait pas vers où se tourner. Grâce à l’Apéro Comedy, la chance lui a été offerte. Durant la soirée, il n’a pas manqué de révéler au public certaines anecdotes. “Après m’être inscrit, j’ai vu qu’on ne me contactait pas. J’ai pris le taureau par les cornes et j’ai commencé à les harceler. Puis, un beau jour, ils m’ont appelé. C’était le Saint Graal, un moment inoubliable.” Pour le charrier, Vincent, l’air étonné, en remet une couche : “C’est vrai qu’on t’a fait poiroter pendant tout ce temps ?”

Dans une ambiance de franche camaraderie, la troupe se rue pour prendre une photo. Sandrine ne se gêne pas pour se jeter sur eux afin de prendre la pose.

David Jay et ses protégés envisagent la suite sereinement. Ils comptent proposer d’autres vidéos et continuer à se produire sur scène au moins une fois par mois. L’équipe reste ouverte à tous types de comédies et les auditions continuent. La bande de joyeux lurons souhaite s’agrandir et lance un appel à ceux qui seraient intéressés à la rejoindre.

Nansenti Sounouck, la vidéo à plus de 35,000 vues

Nansenti Sounouck, une vidéo postée sur les réseaux sociaux par Apéro Comedy et parodiant la conférence de Nandanee Soornack, a été vue plus de 35,000 fois. “En postant Nansenti Sounouck sur les réseaux sociaux, on ne pensait pas que cela allait susciter autant l’intérêt des internautes et créé le buzz. Il faut le prendre au second degré. Si nous commençons à avoir peur et que nous contrôlons trop notre expression, nous n’avons plus vraiment cette liberté de mouvement. Ici, tout le monde a peur du qu’en dira-t-on. Le but est de faire rire les gens et de ne pas se prendre la tête”, confie Vincent Duvergé.