THE APEX FUND SERVICES (MAURITIUS) 10TH ANNIVERSARY TROPHY : Tactiquement bien joué pour Independence

Enfin une première pour Independence. Une victoire qu’il a fallu aller chercher tactiquement tout en sacrifiant un compagnon d’entraînement. Au final, on ne peut que féliciter le vainqueur, même si on est resté sur notre faim.

Ce qui a manqué à cette course, c’est évidemment du rythme, et là, on ne peut que pointer du doigt le manque de partants dans ce 1600m. Le retrait de dernière minute de Beacon Flare pour boiterie n’a pas été pour arranger les choses. Rameshwar Gujadhur en a profité, même si d’aventure Independence n’est pas un vrai frontrunner. On pensait que c’est Ashanti Gold qui mènerait les opérations, mais il en avait été décidé autrement.

La course a démarré timidement. Après 26”75 pour les premiers 400m, on a enregistré plus de 40” au passage des 600m. On regarda du côté du favori Gharbee pour constater qu’il avait plus de 7 longueurs de retard. Si Independence est resté aux commandes, le gris Ashanti Gold s’est amené au début de la descente pour quelque part protéger son leader d’une éventuelle attaque adverse. Ce qui fait qu’Independence a tranquillement continué sa route sans être inquiété. Il a accéléré timidement l’allure dans la descente et a conservé tous ses ressources pour les derniers 600m.

Quand Gharbee a décidé de passer à l’attaque, il a été contraint à faire complètement l’extérieur vu la position d’Ashanti Gold. Le retard concédé était trop conséquent et Independence pouvait savourer sa première réussite au Champ de Mars, et ce, à sa 13e tentative, lui qui avait dû se contenter de quatre accessits auparavant.

En parlant de train d’enterrement, il faudrait néanmoins souligner que le dernier kilomètre a été couvent en un peu plus de 59”. Le retrait de Beacon Flare — les mises effectuées sur ce cheval ont été remboursées — a fait que 25 sous par roupie ont été retirés des gains d’Independence.

LES AUTRES COURSES : Doublé pour Emamdee et Mansour

1. Emaar qui signe son premier succès et Dinesh Sooful qui retrouve le sourire après un long passage à vide. Il n’avait pas connu de succès en 78 montes. Ce cheval de Simon Jones avait déçu à ses débuts et on avait jugé plus juste de le revoir cette fois. Dinesh Sooful, il faut le dire, a pris la bonne option dans le dernier virage, quand il a redirigé sa monture vers l’intérieur au lieu de faire le grand écart. S’ensuivit une belle lutte avec Jullidar qui avait pointé le nez à mi-ligne droite. Du côté d’After Midnight, qui avait attiré beaucoup de paris, la course était déjà perdue après 600m, ayant été incapable de prendre la mesure d’Eagle Award, qui a fait de la résistance. Emaar avait pris un bon départ pour se placer à l’extérieur de Monarchs Emblem. Jullidar était moins distancé que d’habitude. Halabaloo s’est contenté d’une course tranquille, tout comme Anafesto. À l’issue de la course, on dira qu’Emaar a accompli de gros progrès et que Jullidar a concédé la défaite après avoir été contraint à passer à l’extérieur.

2. La question qu’on s’est posée tout de suite après la course est si Bernard Fayd’herbe a été bien inspiré. On est d’avis que le Sud-Africain a présumé des forces de sa monture et on est en droit de se demander s’il pouvait se permettre de lui demander un effort après la dernière courbe. S’il est vrai que Var’s Dream laissait la nette impression de vouloir temporiser, Bernard Fayd’herbe aurait pu se montrer moins pressant après avoir pris les devants. On peut venir dire que le cheval a commis un écart de conduite dans la ligne droite finale, mais on ne sait s’il en aurait fait de même s’il n’était pas fatigué. Var’s Dream est bien revenu, mais n’a rien pu face à l’accélération de Plain Of Wisdom, qui était pourtant distancé durant le parcours. The Deacon a dû se contenter de la troisième place seulement. Les autres engagés n’ont à aucun moment influencé la course, tandis que Colonel Bling n’a pas terminé son parcours.

3. Encore un favori au tapis après la victoire de Freedom, Seven Carat se contentant de la troisième place. On peut penser que le cheval de Yashin Emamdee a laissé des plumes au départ. Il a mal sauté et a été coupé dans son action par Freedom. On a été surpris par la vitesse d’exécution de Pageantry, qu’on n’attendait pas à pareille fête dans la position tête et corde. Son apprenti aurait pu se montrer plus patient mais, par manque d’expérience, il pécha dans la finition pour finalement terminer bon dernier. Freedom avait suivi dans une position avantageuse. Jeanot Bardottier a pris la bonne décision de ne pas aller à la lutte dans la partie initiale et Freedom a trouvé les ressources nécessaires pour repousser Duke The Duke, qui s’est montré menaçant et qui semble encore immature. Vincent Allet a dû pousser un grand ouf après sa longue traversée du désert. No Prisoners a pris la quatrième place derrière Seven Carat. Il est à noter que Brazo a été retiré vers midi et que tous les paris ont été annulés et ouverts à nouveau.

4. Départ quelconque de la part du favori Sunset Breeze et voilà que son principal challenger, le nouveau Beluga, en profite pour s’installer en tête. Dès lors, c’est une course-poursuite qui s’ensuivit tandis que le leader a facilement contrôlé la course et repoussé l’attaque du cheval d’Alain Perdrau. Sur ce qu’il a démontré, Beluga est certainement un bon cheval qui fera parler de lui. C’était sa première course au Champ de Mars et, la maturité aidant, il pourrait vite gravir les échelons. Sunset Breeze a, comme lors de ses débuts, lâché son mors durant le parcours. Il n’a toutefois pas sorti la même accélération qui lui avait permis de débuter victorieusement. Laughistheanswer a été largement battu et les autres n’ont rien réussi de probant. Lord Al a montré du pas avant de céder complètement. Il avait grandement besoin de compétition car c’était sa première de 2016.

5. On pensait The Real Hero capable d’imposer sa loi, mais c’était sans compter avec Ferdnand The Bull, qui avait démarré de la première ligne. Il faut souligner que Donavan Mansour sur Polar Palace a tout fait pour contraindre le cheval de Gilbert Rousset à faire l’extérieur. Ce qui a obligé The Real Hero à courir avec le nez au vent. Il faudrait souligner qu’une enquête sur un incident dont a été victime Red Hot Poker n’a pas eu de suite, sauf qu’il a été demandé aux trois jockeys concernés, Donavan Mansour, Y ashin Emamdee et Bernard Fayd’herbe, de se montrer plus prudents à l’avenir. Ainsi, le cheval de Rameshwar Gujadhur a pu se placer à l’intérieur et s’est montré plus percutant en ligne droite pour doubler la mise après son récent succès avec Vijay Anand Bundhoo. L’autre cheval coté de la course Jambamman, confié à Ben Kennedy suite à l’indisposition de Ian Sturgeon, a failli monter sur les postérieurs d’Elusive Love aux environs du Tombeau Malartic. On trouve qu’il s’est laissé trop distancer dans les premiers 400m et a dû se rapprocher quand le rythme a accéléré. Il a bien terminé, mais n’a pu reprendre Polar Palace, qui a profité d’un parcours facile pour redonner la joie à son camp.

7. Belle arrivée que celle de la septième course, où il a fallu attendre la photo-finish pour désigner le vainqueur. Phiri E Kwatile et Argun ont passé le but dans la même foulée, mais le représentant de Gilbert Rousset avait dominé son adversaire d’une demi-tête. On pensait que la défaite était consommée pour le favori quand Phiri E Kwatile a déboîté devant lui peu avant le 300m. Bernard Fayd’herbe a perdu son momentum et Phiri E Kwatile en a profité pour le laisser sur place. Mais Bernard Fayd’herbe est un bon finisseur, un très bon finisseur même. Comme il l’avait démontré dimanche dernier, il s’est remis à la tâche pour aller cueillir les fruits de son effort. Apple Pie avait mené le peloton avant de prendre le large dans la descente. Il semble que personne ne s’est inquiété de son avance, sachant sans doute qu’il faiblirait sur la fin. Notons que le troisième, Chester’s Wish, a été relégué à plus de deux longueurs du vainqueur.

8. Le bout en bout et le doublé pour Yashin Emamdee, en selle sur Port Albert. Du coup, Raj Ramdin renouait avec le succès après quelques journées sans. Port Albert s’est montré le plus rapide au départ et a pu contrôler l’épreuve à sa guise. C’est ainsi qu’il a résisté sans surprise à ses poursuivants. La lutte pour les places a tourné à l’avantage de Dreams Come True, qui a devancé Ek Tha Tiger et Mr Oshkosh. Fyrkat aurait sans doute pu aussi lutter pour un accessit s’il avait pu facilement trouver un passage. Petite déception pour Captain Nero, qui n’a pas été à la hauteur des espérances de son entourage. Earthwin’nfire a été privé de passage en ligne droite et n’a pu être assisté comme il se devait.

Teetan a frappé fort à Séoul hier

Karis Teetan a frappé fort pour la première course d'un cheval en provenance de Hong Kong lors du KOR Gi Korea Sprint sur 1200m, une course avec une dotation de $ 700 000. Super Jockey, c'est le nom du cheval entraîné par Tony Millard, l'a facilement emporté car son plus proche poursuivant a été relégué à quatre longueurs.

Bardottier veut différer sa suspension

Jeanot Bardottier a écopé d’une mise à pied d’une semaine pour avoir été l’auteur d’une interférence à l’encontre de Seven Carat dans la troisième course. Il était en selle sur Freedom et a gêné la monture de Yashin Emamdee en allant vers l’intérieur. Jeanot Bardottier veut différer sa suspension. S’il lui est possible de le faire pour une semaine, on apprend que le Mauricien veut aussi être en selle lors de la 26e journée. Il devra en faire la demande auprès des administrateurs, qui décideront s’ils accéderont à sa demande ou pas.

Emamdee questionné pour la monte de Seven Carat

Yashin Emamdee aura à s’expliquer pour la monte de Seven Carat, qui était au départ de la troisième course. Si le cheval a raté sa mise en action, il nous revient que les RS estiment qu’il aurait néanmoins pu solliciter sa monture pour que celle-ci puisse mieux se placer dans le parcours. Il n’est aussi pas impossible que le jockey Bernard Fayd’herbe soit appelé à donner des explications pour la monte de The Deacon.