APEX FUND SERVICES (MAURITIUS) LTD 10TH ANNIVERSARY TROPHY : Independence débloque enfin son compteur

Rameshwar Gujadhur ne l’attendait plus mais Independence est enfin parvenu à vaincre le signe indien en s’offrant l’épreuve principale de la 24e journée, mené, il faut le dire, de main de maître par le Club Jockey Jean-Pierre Guillambert. Le bonheur fut double dans le camp du King Of Long Shots avec le succès de Polar Palace (Donavan Mansour) dans l’épreuve précédente. Sinon, le 24e acte fut assez équilibré dans le sens où six autres entraîneurs sont sortis en piste pour accueillir un gagnant. Si Vincent Allet a stoppé l’hémorragie avec la victoire de Freedom, l’homme le plus soulagé de la journée est sans aucun doute Dinesh Sooful, qui a mis fin à une série de 78 montes infructueuses en menant Emaar à la victoire dans l’épreuve d’ouverture.

Même si Gharbee était donné comme le favori de l’épreuve principale samedi dernier, ils étaient plusieurs coursiers à pouvoir prétendre à la victoire à l’instar de Beacon Flare, Pierneef ou même Independence mais la liste des prétendants se réduisit avec le forfait de l’élève de Patrick Merven qui se blessa derrière les stalles de départ. En l’absence d’un véritable frontrunner, il y avait définitivement un coup à jouer à l’avant et Independence ne s’est ainsi pas fait prier pour s’approprier la position tête et corde dès le premier passage du but.

Ashanti Gold, son compagnon d'entraînement, fut sollicité à l’ouverture des boîtes pour se trouver une position proche du pas mais il vint tranquillement se placer sur l’arrière-main du meneur avec Max The Man à son intérieur. De par l’allure modérée proposée, le représentant de Jean-Michel Henry se montra quelque peu ardent dans le dos d’Independence mais il n’avait nulle part où aller avec Ashanti Gold sur son flanc. Pierneef était quatrième, suivi de Gharbee tandis que Nothing Compares fermait la marche après avoir à nouveau manqué le départ.

Sentant probablement le faux rythme, Fayd’herbe améliora sa position en descente mais Independence avait encore toutes les cartes en main à l’avant. A la route, Gharbee se retrouva dans le dos d’Ashanti Gold, ce qui fit qu’il dut faire encore plus les extérieurs pour aborder la ligne d’arrivée. Independence était alors encore bien en main et quand Jean-Pierre Guillambert lui demanda un effort additionnel, ce produit de Jet Master déploya ses belles foulées pour s’en aller gagner en roue libre, le Club Jockey se permettant même le luxe de jeter un coup d’oeil en arrière pour chercher ses adversaires avant de franchir le but. Gharbee tenta certes une réaction dans la dernière ligne droite mais l’alezan avait trop de terrain à refaire sur le fuyard. Ashanti Gold et Pierneef se livrèrent une belle lutte pour la dernière place sur le podium mais c’est le gris qui obtint gain de cause à l’arrivée.

La 13e tentative a ainsi été salutaire à Independence qui, il faut le rappeler, avait débarqué sur notre turf avec une très belle réputation. Gageons que ce premier succès agira comme un déclic pour lui, même s’il faut faire ressortir que les circonstances lui ont été favorables pour qu’il récolte enfin ses premiers lauriers. Independence boucla les 1600m en 1m39.21s, ce qui constitue un chrono honorable si l’on tient compte que les false rails étaient placées à 4m50 des barres intérieures. Scratched lors de la journée du Maiden après s’être cogné, Gharbee s’est bien défendu, ce qui est de bon augure pour son entourage en attendant son retour dans la winner’s enclosure. On est cependant en droit de s’interroger sur le handling d’Ashanti Gold sur la partie initiale car la tactique qu’il a employée a semblé plus favoriser son compagnon d'entraînement que lui-même.

Le meilleur chrono à Beluga

L’installation des false rails à 4m50 des barres intérieures entre les 1250m et le dernier tournant constituait plus de 32 mètres additionnels à parcourir pour un cheval évoluant à la corde sur les distances allant de 1365m à 1650m. Cela explique les chronos moyens enregistrés par les différents vainqueurs de cette journée. Compte tenu des circonstances, le temps réussi par Beluga dans la quatrième course constitue un petit exploit. En effet, la nouvelle unité de Patrick Merven s’imposa en 1.22.74 à l’issue d’un pillar to post sur 1365m. Ce qui constitue la meilleure marque cette saison pour la C7 (Benchmark 36). En prenant en considération que les false rails représentent environ 1 seconde et 97 centièmes additionnelles sur la distance, Beluga aurait pu l’emporter en 1.20.77 et ainsi titiller le record de la distance qui est de 1.20.66. Dans tous les cas de figure, il aurait fait mieux que Reim (1.21.31) et The Tripster (1.21.39), qui détiennent les meilleures marques cette saison. Sur cette performance, il ne serait guère étonnant que Beluga grimpe vite à l’échelle des valeurs. En appliquant ce même calcul, Independence aurait également pu réussir un joli chrono sur 1600m samedi dernier. Le pensionnaire de Rameshwar Gujadhur ne partit pourtant pas sur des bases élevées vu le manque d’initiative de ses adversaires. En fait, la course fut réduite à un sprint court, ce qui lui permit de repousser l’attaque de Gharbee avec une certaine assurance. Independence boucla les 1600m en 1.39.21, chrono qui aurait pu avoisiner autour des 1.37.24, soit le deuxième temps sur la distance cette saison derrière Kremlin Captain (1.36.82), n’était la présence des false rails.

Gharbee termine en 35.63

Comme mentionné plus haut, Independence réussit le coup tactique dans l’épreuve principale disputée sur 1600m. Cette course fut finalement réduite à un sprint sur 600m pour enregistrer le meilleur finish de la journée toutes épreuves confondues. En effet, Independence profita du manque d’initiative de ses adversaires pour imprimer un train d’enterrement. A titre de comparaison, il parcourut les premiers 800m en 51.64, soit 1 seconde et 66/100 de plus qu’Eagle Award sur la partie correspondante de l’épreuve d’ouverture, tandis que le premier kilomètre fut couvert en 1.03.42. A 600m de l’arrivée, il était évident qu’il serait difficile à ses adversaires de le remonter. En effet, Independence sprinta en 35.69 pour s’imposer facilement devant Gharbee. Ce dernier termina pourtant plus fort avec un chrono de 35.63, mais il ne refit que 0.35L sur le gagnant. Sans doute aurait-il pu prétendre à mieux s’il avait suivi de plus près ou si l’allure avait été plus lancée. Un seul autre cheval est descendu sous les 36 secondes lors de cette journée. Il s’agit d’Argun, qui souffla la victoire à Phiri E Kwatile au poteau grâce au jockeyship de Bernard Fayd’herbe. Argun comptait toujours 8.20L de retard sur la tête de la course au poteau des 600m, mais il termina en trombe en dépit du fait qu’il versa à l’intérieur pour s’imposer dans la toute dernière foulée. Il boucla la partie qui nous intéresse en 35.73.