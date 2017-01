APOLLO-BRAMWELL : CIEL Healthcare signe l’Asset Purchase Agreement

CIEL Healthcare Ltd a, par le truchement de sa filiale, The Medical and Surgical Centre Ltd (propriétaire de Fortis Clinique Darné), signé hier un Asset Purchase Agreement (APA) portant sur la reprise des opérations de l’hôpital Apollo-Bramwell. L’accord a été signé avec toutes les parties concernées, y compris la National Insurance Company Healthcare Ltd.

Ce développement est intervenu après l’acceptation de l’offre de CIEL Healthcare Ltd pour la reprise des opérations de l’hôpital Apollo-Bramwell et du processus menant à sa finalisation. La transaction, rappelle-t-on, porte sur le paiement d’un montant de Rs 700 millions pour le rachat des actifs commerciaux d’Apollo-Bramwell, le versement d’un loyer annuel de Rs 60 millions pour la location des terrains et bâtiments, et la préservation des emplois « dans des conditions aussi favorables que celles existantes, et incluant les temps de service passés, basés sur l’ancienneté au sein d’Apollo-Bramwell ».

Dans un communiqué émis hier après-midi, la direction de CIEL Healthcare Ltd précise que, conformément aux dispositions de l’APA, « la transaction devrait être finalisée d’ici quelques semaines et, sous réserve de l’exécution des conditions suspensives de l’APA, la reprise opérationnelle serait effective au 1er janvier 2017. »

Commentant la signature de l’accord d’achat d’actifs, Alex Alexander, managing director de CIEL Healthcare Africa Ltd, déclare : « Cet accord est une étape importante pour la conclusion de cette transaction, qui reste notre priorité immédiate. En parallèle, nous avons commencé à travailler avec les équipes de management d’Apollo-Bramwell afin de garantir une transition réussie avec notre partenaire technique, Fortis Healthcare, qui assurera la gestion de l’établissement. »

CIEL Healthcare Ltd annonce qu’un exercice de “rebranding” de l’hôpital sera effectué au cours des prochains mois, ce qui constituera une nouvelle étape pour l’établissement hospitalier. « Nous voulons assurer l’accès à des services de santé de qualité à l’ensemble de nos patients et au public en général. Le développement de nos opérations nous permettra de réaliser des synergies et économies d’échelle, notre objectif étant d’améliorer le niveau de soins de santé à Maurice tout en proposant des prix compétitifs au bénéfice des patients », a ajouté Alex Alexander.

Société privée enregistrée et basée à Maurice, CIEL Healthcare Ltd a pour actionnaires : le groupe CIEL Ltd (53,88%), la Société financière internationale (14,31%), qui est le guichet secteur privé de la Banque mondiale, la société Proparco (10,60%), qui fait partie de l’Agence française de développement, l’Invesment Funds for Health in Africa (10,60%), fonds de “private equity”, et The Kibo Fund (10,60%), fonds d’investissement en capital.

CIEL Healthcare Ltd (CHL) souligne que son principal objectif est de détenir, opérer et gérer des actifs dans le secteur de la santé à Maurice et en Afrique Subsaharienne. La société détient des investissements dans : 1) The Medical and Surgical Centre Ltd, propriétaire de Fortis Clinique Darné; 2) The International Medical Group, le plus grand fournisseur de services de soins et de santé en Ouganda; 3) Hygeia Nigeria Ltd, premier fournisseur des services de soins et de santé au Nigeria; 4) Laboratoire International de Bio Analyses Ltée (“LIBA”); et 5) CIEL Healthcare Africa Ltd, société de gestion de CHL.