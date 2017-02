APOLLO-BRAMWELL- NOUVELLE DIRECTION : Priorité à un nouvel élan de l’hôpital et aux services aux patients

Rachetées à Rs 700M le 20 janvier dernier par The Medical and Surgical Centre Ltd (MSCL), une filiale de Ciel Healthcare, qui est aussi propriétaire de Fortis Clinique Darné, les opérations de l’ex-Apollo Bramwell Hospital sont désormais gérées par Fortis HealthCare, partenaire technique de Ciel HealthCare. Lors d’une rencontre avec la presse ce matin, le nouveau responsable de l’hôpital et directeur des opérations Fortis HealthCare au niveau international, Sukhmeet Sandhu, a donné un aperçu des priorités de la nouvelle direction, soit la redynamisation de cet établissement et la focalisation sur les services aux patients. Il a par ailleurs indiqué que la nouvelle direction est actuellement en phase d’analyse suite à laquelle elle passera à des changements et améliorations éventuels. Le nouveau nom de l’hôpital sera dévoilé d’ici quelques semaines.

Rencontrant la presse ce matin à Réduit, Sukhmeet Sandhu, qui est à Maurice depuis un mois, a reconnu que les infrastructures de l’ex-Apollo Bramwell représentent un riche héritage étant donné leur qualité de même que les équipements de pointe disponibles et le « personnel hautement qualifié » y travaillant. Il a souligné la volonté de la direction de donner un nouvel élan à l’établissement avant de rappeler que Fortis HealthCare est un leader des services de santé, gérant 54 hôpitaux et centres de soins dans le monde avec ces deux points fondamentaux : Saving and Enriching Lives. Selon lui, alors que d’autres hôpitaux se concentrent sur les traitements, l’ex-Apollo Bramwell accordera beaucoup d’importance à la prévention.

Le nouveau responsable a indiqué que si la reprise de l’hôpital par Fortis HealthCare, qui gère aussi la clinique Darné, permettra de décongestionner celle-ci et de se partager des facilités et expertises, chaque établissement aura une direction différente. Avec un personnel de 67 personnes dont 386 (médical) et 281 (non-médical), l’ex-Apollo Bramwell ambitionne de rehausser le niveau des soins médicaux à Maurice. « 50% du personnel sont là depuis 7 ans et plus » selon Sukhmeet Sandhu. 10% des patients proviennent de la région, soit des pays d’Afrique.

Interrogé quant aux anciens membres du personnel de l’hôpital ayant perdu leur emploi dont des médecins, suite à l’affaire BAI, le nouveau responsable a indiqué que si ces derniers répondent aux conditions de l’hôpital, ils pourraient être réembauchés.

Sukhmeet Sandhu souligne que l’Apollo Bramwell, qui a démarré ses opérations en août 2009, a été le premier hôpital de l’océan Indien à obtenir l’accréditation JCI (Joint Commission International), mondialement reconnue comme étant garant d’un service fiable et de qualité. Il a souligné en outre que l’établissement compte aujourd’hui le plus grand service de pédiatrie de l’île de même qu’une pharmacie ouverte au public 24/7 et une Nursing School, pouvant former 70 infirmiers chaque année. La Nursing School forme aussi des infirmiers au niveau national. La clinique dispose à présent de trois centres d’excellence : le Mother & Child Centre, le Heart Centre et l’Orthopaedics Department. Le personnel soignant comprend aussi des étrangers de France, d’Inde, de Serbie, d’Afrique du Sud, des Seychelles, d’Ouganda et des États-Unis. De plus, l’hôpital dispose « du CT Scan le plus rapide de l’île, un système PACS transmettant les photos et documents des patients à un autre département instantanément, d’un Electronic Medical Records ».

S’agissant des éventuels changements qui pourraient avoir lieu après la phase d’évaluation actuelle, Sukhmeet Sandhu indique qu’ils pourraient concerner des « choses qui n’ont pas été appliquées à la lettre » dans le passé mais aussi de « s’adapter aux attentes des patients qui deviennent plus exigeants. Il faut les satisfaire rapidement ». De nouveaux programmes médicaux sont aussi prévus.