APPEL— COMPLICITÉ DE MEURTRE: Trois ans de prison maintenue pour Bipin Gungaram

Il avait écopé de 3 ans de prison en Cour intermédiaire pour avoir été complice de l’agression mortelle de Louis Sylvain Edmond en octobre 2002. Bipin Gungaram avait transporté les auteurs du crime à un endroit reculé près du réservoir de La Ferme pour tabasser la victime. Faisant appel de la sentence, il avait soutenu que soit reconnu que le magistrat en première instance avait « fait une erreur » en concluant qu’il faisait partie du complot. Lundi 22 août, le “double bench” de la cour d’appel a maintenu la peine d’emprisonnement, statuant que « l’appelant avait agi en connaissance de cause ». Bipin Gungaram avait avoué dans ses dépositions avoir reçu des instructions des auteurs du crime pour transporter la victime près du réservoir de La Ferme « pou li gagn so koreksyon pou li pa rekokin ankor ».

Bipin Gungaram était poursuivi pour “aiding and abetting the authors of a crime”. Lors de son procès, le magistrat devait conclure que l’appelant était coupable de l’accusation portée contre lui en raison de ses aveux dans ses dépositions à la police. Et pour cause : Gungaram avait relaté que, le 29 octobre 2002, il avait reçu des instructions d’un certain Sameerkhan Soobratty et d’autres individus pour qu’il les amène, ainsi que la victime, dans un coin reculé à La Ferme. Sur place, Gungaram avait assisté au passage à tabac de Sylvain Edmond, qui a par la suite succombé à ses blessures.

En appel, Gungaram devait avancer six points, dont quatre ont été retenus. Il avait notamment soutenu que « le magistrat a failli » en trouvant qu’il avait été le complice de cette agression mortelle. Selon l’homme de loi de l’appelant, Me Sunil Ghoorah, se basant sur les preuves présentées en cour, son client n’aurait pas participé à l’agression mortelle et n’avait ainsi aucune intention criminelle.

Le “double bench” de la cour d’appel, composé des juges Shaheeda Peeroo et Benjamin Marie-Joseph, a toutefois tenu à rappeler que c’est l’appelant qui avait conduit les protagonistes sur les lieux de l’agression. D’autant que Bipin Gungaram, a-t-il poursuivi, connaissait les raisons d’une telle course, effectuée à la demande des auteurs du crime. Les juges ont ajouté que le rôle de l’appelant dans cette affaire était « important » et ne peut être qualifié de « passif ». Se basant sur les dispositions de la loi, ils ont ainsi maintenu que l’appelant a agi « en connaissance de cause et intentionnellement avec la volonté de participer indirectement à une infraction punissable ».