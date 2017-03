APPEL DU DPP CONTRE THIERRY LAGESSE : Me Gavin Glover réclame un Full Bench

Le Directeur des poursuites publiques (DPP) avait décidé d'interjeter appel du verdict d'acquittement prononcé par la Cour intermédiaire le 28 juillet en faveur de Thierry Lagesse, ex-président du conseil d’administration de GML, Dhaneshwar Toolsee, directeur de SS Motor Point, et Ashish Seeburun, un enseignant, et ce dans le procès qui leur était intenté pour importation d’une Mercedes Benz via le Returning Resident Scheme. Lors de l'appel du procès ce matin en Cour suprême, Me Gavin Glover, avocat de Thierry Lagesse, a demandé qu'un Full Bench soit constitué pour entendre cet appel. Requête agréée par les juges Abdurafeek Hamuth et Bobby Madhub.

Les juges Abdurafeek Hamuth et Bobby Madhub constituaient le Double Bench assigné pour entendre l'avis d'appel logé par le DPP contre le verdict d'acquittement rendu en faveur de Thierry Lagesse et consorts. Toutefois, lors de l'appel de l'affaire ce matin, Me Gavin Glover, qui défend Thierry Lagesse, a demandé qu'un Full Bench soit institué pour entendre ce procès. Me Glover a fait état de deux points saillants qui requièrent l'avis d'un troisième juge en raison de divergences d'opinions. Il a évoqué l'élément d'entente délictueuse lorsqu'un jugement est prononcé contre plusieurs accusés. Le deuxième point concerne le besoin ou pas de faire part des charges retenues contre un suspect lors de l'enquête policière. « There is no clear pronouncement on which direction is the correct one », a fait ressortir Me Glover. Mes Hervé Duval Jr et Yanilla Moonshiram, qui défendent respectivement Ashish Seeburun et Dhaneshwar Toolsee, se sont joint à la motion de Me Glover. Les juges ont ainsi référé l'affaire devant la Master and Registrar pour le 9 mai.

Cinq motifs d'appel

Le DPP avait logé cinq motifs d'appel contre le verdict d'acquittement de la Cour intermédiaire. Le DPP soutient ainsi que le magistrat « was wrong in law » en concluant que les trois hommes n'ont pas comploté pour éviter la taxe sur la voiture importée. Et d'ajouter qu'il a été prouvé que les trois hommes se sont mis d'accord pour importer le véhicule au nom d'Ashish Seeburun sous le RRS au bénéfice de Thierry Lagesse, car ce dernier avait effectué toutes les dépenses pour l'achat du véhicule, dont il était en possession. Le DPP soutient aussi que le magistrat a failli en écartant les dépositions de Dhaneshwar Toolsee des éléments à charge. Selon le DPP, ces dépositions étaient « recevables » car elles ont été données volontairement et qu'il avait été informé de ses droits constitutionnels. Selon le DPP, les conclusions du magistrat, « were perverse and he was wrong not to have found, in view of the evidence adduced, that the prosecution had proved its case beyond reasonable doubt under all counts of information ». Le DPP affirme que l'intention des trois hommes « était claire » et que le fait que Thierry Lagesse ait recherché un avis légal avant de s'embarquer dans ces procédures « n'annule pas la nature criminelle » de ses actes et ne le disculpe pas. Le DPP devait également soutenir que Thierry Lagesse avait lui-même avoué le montant payé pour l'achat du véhicule et que, de plus, il avait été trouvé en possession de ladite voiture. La Mercedes-Benz avait été importée de Grande-Bretagne en 2010 par Dhaneshwar Toolsee au nom d’Ashish Seeburun. Toutefois, selon la police, le véhicule était en possession de Thierry Lagesse et non d'Ashish Seeburun. La police devait ainsi établir que Thierry Lagesse était le “beneficial owner” de cette voiture de luxe.

Selon les détails de l’enquête, Thierry Lagesse aurait eu recours à Ashish Kumar Seeburun et l’importateur Dhaneshwar Toolsee pour « escroquer » l’État. Selon la poursuite, la Mercedes Benz (SLS 63 AMG) avait été évaluée à 70 000 livres sterling alors que sa valeur réelle était de 143 500 livres sterling, manœuvre qui aurait causé Rs 7 966 850 de manques à gagner à l’État. La Cour intermédiaire avait toutefois conclu que, selon le RRS, cette transaction était légale à l'époque du moment que Ashish Seeburun ne vendait pas ou ne disposait pas de la voiture.