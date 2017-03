La demande logée devant le Privy Council par le Directeur des poursuites publiques (DPP), Me Satyajit Boolell, pour contester le jugement de Pravind Jugnauth dans l’affaire MedPoint, a été débattue ce matin devant le chef juge Keshoe Parsad Matadeen et le juge Asraf Caunhye. S’appuyant sur les “grounds of appeal” logés pour soutenir sa demande, Me Rashid Ahmine, l’Acting DPP, a soutenu que la Cour suprême, dans son jugement, s’est limitée à l’interprétation de la POCA, qui est une loi bien précise visant à prévenir la corruption par une certaine catégorie de personnes. « There is room for further interpretation, this can only be done by the Privy Council », a souligné Me Ahmine. À l’heure où nous mettions sous presse, l’intervention du représentant du DPP se poursuivait toujours. Celle de Me Clare Montgomery allait débuter dans l’après-midi.

Me Rashid Ahmine a au début de son intervention fait ressortir que « leave is given where it is important to give further guidance in a case which requires higher enlightenment ». L’homme de loi de la Poursuite a ainsi fait référence à plusieurs procès où l’autorisation avait été donné pour faire appel devant le Privy Council. Me Ahmine a affirmé que c’était la première fois que la Cour suprême avait été appelée à trancher dans une affaire de conflit d’intérêts. S’appuyant sur les grounds of objection logés, Me Ahmine a abordé le chapitre de mensrea qui compte une grande partie des débats dans le jugement en faveur de Pravind Jugnauth. « Supreme court should have adressed its mind as to whether requirement of great social concern has been satisfied. POCA is to be interpreted in a manner to fulfill its important object to prevent corruption. The court could not have considerred it as any offence in criminal law », a soutenu Me Ahmine. Ce dernier a mis l’accent sur le fait que la POCA vise à prévenir la corruption pour une certaines catégories de personnes et que demander à la poursuite de prouver l’intention criminelle ne fait que rendre sa tâche plus difficile dans le sens que celui en conflit d’intérêts peut avoir plusieurs portes de sortie pour démontrer qu’il ne savait pas qu’il commettait un crime. « This is to grant accused to virtually judge its own cause », a-t-il soutenu. Me Ahmine estime qu’il existe bien d’autres interprétations à cette loi et que le Privy Coubncil devrait intervenir.

Dans les grounds of appeal, le DPP veut savoir si la Cour suprême a eu raison de déterminer que Pravind Jugnauth n’avait aucune intention criminelle et n’était pas en situation de conflit d’intérêts. Le DPP avait logé quatre points d’appel pour motiver sa décision et met l’accent sur le fait que cet appel est « of great general public importance to the future administration of justice in Mauritius ». Le DPP remet aussi en question la définition de l’intérêt personnel donnée par le Chef juge et le juge Asraf Caunhye selon laquelle Pravind Jugnauth n’avait aucun intérêt direct dans MedPoint.

Trouvé coupable dans l’Affaire MedPoint par la Cour intermédiaire le 30 juin 2015, le leader du MSM avait été blanchi en appel. Dans un jugement de 32 pages, le Chef Juge Keshoe Parsad Matadeen et le juge Asraf Caunhye donnent une autre interprétation de l’article 13 (2) de la Prevention of Corruption Act (PoCA). La Cour d’appel avait conclu que Pravind Jugnauth n’était « pas dans une situation de conflit d’intérêts » lorsqu’il avait apposé sa signature pour l’allocation de fonds pour le rachat de MedPoint. De plus, l’élément intentionnel — important dans n’importe quel délit — « n’avait pas été prouvé ». Pravind Jugnauth a remporté son procès sur trois des sept points d’appel logés.