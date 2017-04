APPEL DE LEUR CONDAMNATION : Le verdict mis en délibéré pour Colosso et Alexis

Jimmy Marthe, alias Colosso, et Jean Jimmy Alexis, qui ont fait appel de leur condamnation de respectivement 9 et 8 ans en cour intermédiaire le 10 décembre 2015 pour leur participation dans un réseau de trafic de drogue dont le parrain serait Rudolf Derek Jean Jacques, alias Gro Derek, connaîtront le verdict des juges en appel ultérieurement. Les plaidoiries dans cette affaire ont pris fin la semaine dernière et les juges Abdurrafeek Hamuth et Rita Teelock ont réservé leur jugement.

Jimmy Marthe, Jean Jimmy Alexis et le troisième accusé Désiré Azie avaient été condamnés le 10 décembre 2015 en cour intermédiaire à respectivement 9, 8 et 5 ans de prison pour complicité dans l’importation de drogue en provenance de Madagascar. C’est sur la base des témoignages de Hayeshan Maudarbocus, ancien steward du Mauritius Trochetia, que la cour les avait reconnus coupables de délits de drogue en cour intermédiaire. Hayeshan Maudarbocus, dont la crédibilité avait été remise en question par les avocats des accusés, avait expliqué, lors du procès des trois complices, avoir transporté la drogue pour Jimmy Marthe et Jimmy Alexis en juin 2012. Ces derniers avaient été inculpés pour avoir comploté avec Hayeshan Maudarbocus en juin 2012 pour importer 2 kg d’héroïne de Madagascar. Désiré Azie avait quant à lui été inculpé pour incitation aux délits de drogue. Désiré Azie, qui contestait lui aussi sa condamnation, a décidé de retirer son appel.

Jimmy Marthe avait avancé 8 motifs d’appel en Cour suprême, portant particulièrement sur ses droits constitutionnels à bénéficier d’un procès équitable, avançant qu’il a été condamné sur la base du seul témoignage de Hayeshan Maudarbocus, qui a obtenu l’immunité dans cette affaire. Il soutient que la peine qui lui a été infligée est « sévère et excessive », et que la cour a eu tort de considérer une précédente condamnation avant de lui infliger 9 ans de prison. Jimmy Alexis avait quant à lui un casier judiciaire vierge.

Colosso, par le biais de son avocat Me Rex Stephen, avait demandé à inclure de nouveaux éléments au dossier d’appel, soit une partie des procès-verbaux du procès intenté à Gro Derek et Bruno Casimir aux Assises, ayant trait au témoignage de Hayeshan Maudarbocus, pour démontrer qu’il a également obtenu l’immunité dans ce procès et que « sa crédibilité et ses motivations sont à remettre en question ». Toutefois dans un arrêt des juges Hamuth et Devat, ces derniers avaient rejeté la demande de Colosso, avançant qu’il n’avait pu démontrer la pertinence d’inclure une copie du procès-verbal au dossier d’appel. Les plaidoiries des avocats ont été entendues par les juges Hamuth et Teelock. Le verdict a été mis en délibéré.



ACQUITTEMENT POUR TRAFIC DE DROGUE : La Cour suprême ordonne une condamnation sous une charge réduite

Un détenu intercepté avec un sachet contenant du cannabis, qu’il avait dissimulé dans sa bouche lors d’une comparution en cour, avait été blanchi lors de son procès en Cour intermédiaire. Toutefois, le DPP avait décidé de faire appel de ce jugement, soutenant que la magistrate de la Cour intermédiaire aurait dû considérer une condamnation sous une charge de possession de drogue en vue des aveux du détenu. Les juges Nirmala Devat et Aruna Devi Narain devaient ainsi, dans leur arrêt, trancher en faveur du DPP, confiant l’affaire à la Cour intermédiaire pour que l’appelant soit jugé pour possession de drogue.

Jean Jacques Carly était en détention provisoire et avait été transporté le 3 octobre 2014 en Cour de Savanne pour sa comparution, quand il a été interpellé avec 6,49 g de cannabis dans sa bouche. Il se trouvait dans le box des accusés avec un autre détenu, qui lui avait remis un sachet en plastique qu’il avait rapidement mis dans une poche de son pantalon avant de le placer dans sa bouche tout en essayant de l’avaler. Les éléments de la Special Support Unit, ayant escorté l’accusé, avaient découvert le pot aux roses. Questionné, Jean Jacques Carly avait indiqué qu’il allait partager la drogue avec d’autres détenus. Dans une déposition à la police, il avait par la suite indiqué qu’il avait pris cette drogue pour sa propre consommation en prison. Alors qu’il était poursuivi sous une accusation de trafic de drogue en Cour intermédiaire, le bénéfice du doute lui a été accordé à l’issue du procès.

Le Directeur des poursuites publiques, contestant l’acquittement, a décidé de faire appel, soutenant que la magistrate de la cour de première instance aurait dû le trouver coupable d’une charge de possession de drogue en vue des preuves concrètes présentées en cour. Les juges Devat et Narain, qui ont entendu ce procès en appel, ont donné raison au DPP, statuant que l’accusé avait admis avoir de la drogue en sa possession et qu’il l’utiliserait pour sa propre consommation. « There was however uncontroverted evidence on record from the respondent himself that he knew that the piece of black plastic, which he had taken from coaccused Louise and concealed in his pocket and later in his mouth, contained gandia and that he intended to smoke same later. » Les juges ont ainsi infirmé le jugement et ont remis l’affaire à la Cour intermédiaire pour une condamnation sous une charge de possession de cannabis. « On the respondent’s own evidence, which the learned Magistrate had chosen to believe, the elements of control and knowledge with regard to the drugs were proven beyond reasonable doubt and the learned Magistrate ought clearly to have acted on the respondent’s admission and found him guilty of the offence of possession simpliciter of cannabis under section 34 (1) (b) of the Dangerous Drugs Act pursuant to section 30 (3) of that Act. »



LICENCIÉ DE L'HÔPITAL APOLLO-BRAMWELL : Un ex-employé coupable d'avoir falsifié des documents en vue d'une embauche

Un infirmier a été reconnu coupable d'avoir falsifié deux lettres de recommandation portant l'entête de l'Apollo-Bramwell Hospital afin de faciliter son embauche à la clinique Darné. La magistrate Niroshini Ramsoondar a statué que l'ex-employé avait agi en connaissance de cause, faisant croire que ces lettres de recommandation émanaient du département des ressources humaines de l'hôpital de Moka alors qu'il avait été renvoyé en 2013.

L'infirmier répondait de deux accusations en Cour intermédiaire, soit d'avoir falsifié des lettres de recommandation en son nom et celui de sa femme en décembre 2013, à l'intention de la clinique Darné pour une embauche. L'infirmier avait en outre faussé la signature de l'ex-CEO de l'hôpital, Valérie Rawat, alors Human Ressource Manager. L'accusé avait été licencié par l'hôpital Apollo-Bramwell (ABH) – qui porte désormais l'enseigne Omega Ark Hospital après le démantèlement de la BAI – le 9 décembre 2013, après la tenue d'un comité disciplinaire à son égard. Dans l'espoir de trouver emploi à la clinique Darné, il avait alors falsifié des lettres de recommandation pour sa femme et lui. L'entourloupe a cependant été découverte lorsqu'un responsable de la clinique Darné a pris possession de ces lettres. Lors de l'enquête, Valérie Rawat avait affirmé qu'elle n'avait à aucun moment fait parvenir ces lettres de recommandation à l'infirmier pour une embauche, rappelant qu'il avait été licencié par l'hôpital, confirmant de plus que la signature apposée dans ces lettres n'était pas la sienne. Un HR Executive de l'hôpital avait par ailleurs fait part d'une anomalie dans ces lettres de recommandation, qui avaient comme légende “Commited to Healing, Devoted to Caring” alors que celui qui était utilisé à cette époque était “Medical Excellence”.

En raison des documents attestant que ces lettres de recommandation étaient falsifiées, la magistrate devait ainsi trouver que l'infirmier avait menti en déclarant que ces lettres émanaient du département des ressources humaines de l'hôpital. « Through the combined testimonies of Witnesses Rawat, Goburdhun, Bikoo and DI Burumdoyal, it has been proved to the satisfaction of the Court that the two recommendation letters were (1) forged (2) did not emanate from ABH and (3) that ABH did not forward same to Accused in the postal packet containing the Accused’s Termination of Employment letter and cheque. » La magistrate a ainsi conclu que l'accusé avait commis ce délit en connaissance de cause, et ce dans le but de décrocher un emploi à la clinique Darné. « Since it is not disputed that Accused used the two forged recommendation letters purporting to emanate from ABH in furtherance of his job application to Darne, it

follows that he must have obtained same from somewhere, save and except that the Court is satisfied that Accused could not have received same through ABH’s correspondence to him and thus the Accused knew the two recommendation letters did not emanate from ABH and were thus not genuine », indique la magistrate dans son jugement.