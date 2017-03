APPEL—MANIPULATION DES PROCÉDURES: Un avocat et un avoué en eaux troubles

Les juges Prithviraj Fekna et Aruna Devi Narain, siégeant en appel, ont rendu un jugement dans un cas d'appel il y a quelques jours. L'avocat et l'avoué Me Kaviraj Bokhoree, qui ont comparu pour l'appelant dans cette affaire, risquent de se trouver dans de beaux draps dans les jours à venir. Après avoir pris connaissance du fait que les deux hommes de loi ont tenté de manipuler les procédures pour loger un appel, les juges ont référé le cas à l'Attorney General, au Bar Council, au chef juge ainsi qu'à la Law Society pour des actions appropriées. Les deux hommes de loi en question ont en effet tenté de faire passer un “ground of appeal” qui avait été logé en dehors du délai prescrit comme étant parmi ceux qui avaient été logés au préalable. Il importe de souligner que sur la copie du jugement rendu dans ce cas d'appel, le nom de l'avocat en question a été « withheld ».

Cette affaire concerne l'appel interjeté par Maythaly Sarran Goojha, trouvé coupable d'agression par la Cour de District de Pamplemousses. Il avait été condamné le 24 novembre 2015 à une amende de Rs 3 000. Il devait alors donner avis d'appel. Tel que le prescrit la loi, l'appelant dispose de 30 jours pour loger ces points d'appel. Le 14 décembre 2015, l'appelant loge son “notice of appeal” avec deux points d'appel contestant le jugement en lui-même ainsi que la conclusion de la magistrate de la cour inférieure par rapport au témoignage d'un témoin. Or, le 23 décembre 2015, Me Bokhoree devait faire une demande pour que l'affaire soit inscrite sur la liste des Criminal Appeal Case. Les juges ont alors remarqué que le “notice of appeal” qui y était attaché contenait trois points d'appels, au lieu de deux. Les hommes de loi évoquent un autre point d'appel qui ne figurait pas sur le “notice of appeal” original. « It is clear that the amended Ground 3 and the new Ground 2 concerning the sentence have been entered outside delay and without the appropriate procedure having been followed », observent les juges. Ce dernirs font ressortir que le troisème points d'appel a été logé en dehors du délai prescrit et fait en catimini. « The new Ground 2 appears to have been surreptitiously inserted in the notice dated the 23rd of December and that Ground 3 was amended in the same way. At this stage, we must say that responsibility for this must attach to both the attorney for the applicant and counsel whose name appears as standing instructed in the notice dated the 23rd of December 2015 and who must, therefore, be taken as having vetted the notice containing the amended ground and the new ground of appeal which were being introduced through the backdoor », font-ils ressortir.

Alors que l'affaire avait été fixée pour être entendue le 27 février 2017, les hommes de loi des plaignants devaient, quelques jours avant, loger une demande pour qu'un nouveau point d'appel soit logé avant que l'affaire soit entendue. C'est en parcourant le dossier et la chronologie des événements avant qu'ils ne tranchent sur cette motion pour ajouter un autre point d'appel que cette situation a été portée à la connaissance des juges, qui ont remarqué et conclu que des hommes de loi avaient tenté de « manipuler » les procédures. « We are of the view that this was not a mere oversight on behalf of attorney and counsel for the appellant but that they were well aware of what had been happening », soulignent-ils. Les juges Prithviraj Fekna et Aruna Devi Narain, ayant rejeté la motion pour qu'un autre point d'appel soit ajouté à ce stade, maintiennent que cette affaire ne peut être prise à la légère. « We take a very serious view of what has happened. Such manipulation of procedure ought not to be brushed aside lightly in view of the consequences that it may have on the proper administration of justice. Even though the impugned Grounds 2 and 3 are intended to be dropped at the hearing and would not be live issues anymore, we feel bound to refer the matter to the Attorney General, the Honourable Chief Justice, the Chairperson of the Bar Council and the President of the Law Society for whatever action they deem appropriate », peut-on lire dans le jugement.

Les juges abordent aussi dans leurs remarques l'importance pour les hommes de loi de respecter le principe des délais pour loger un appel afin que leurs clients puissent bénéficier d'un procès équitable. « The requirement of a fair trial has now been developed in line with the principle that all parties to a trial ought to be placed in a position where there is equality of arms among them. Thus, all parties involved in an appeal (which is the ultimate instance of a trial) are called upon to work together to preserve this balance. It is not for one party or another, by its conduct, to frustrate the practical application of the above principle », font ressortir les juges en appel.