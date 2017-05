APPEL—RUPTURE DE CONTRAT: Un jugement en faveur de Nestlé Products (Mtius) maintenu

La Cour d’appel a maintenu un jugement en faveur de Nestlé Products (Mauritius), qui avait mis fin à son contrat avec Sewraz Frères Ltd, alors sous administration judiciaire. Cette compagnie réclamait des dommages de Rs 30 M à Nestlé, lui reprochant d’avoir injustement mis un terme à son contrat comme l’un des distributeurs de ses produits.

Lors du procès en réclamation, le plaignant, Sewraz Frères Ltd, avait soutenu que la rupture du contrat qu’il avait avec Nestlé Products (Mauritius) Ltd l’avait fait encourir d’énormes pertes et préjudices. Le 28 décembre 1990, Sewraz Frères Ltd et Nestlé Products (Mauritius) Ltd avaient en effet signé un contrat pour que la première nommée soit l’un des distributeurs des produits Nestlé dans le sud de l’île et à Curepipe. Or, le 31 juillet 1995, soit cinq ans après, Sewraz Frères Ltd a reçu une lettre l’informant que Nestlé avait décidé de mettre un terme au contrat. Sewraz Frères Ltd avait avancé, dans sa plainte, que Nestlé Products (Mauritius) Ltd n’avait « pas agi de bonne foi » et que, suite à la rupture de contrat, sa compagnie avait subi d’énormes pertes et était actuellement en “receivership”. Selon les dossiers disponibles, Sewraz Frères Ltd devait une somme de Rs 50 millions à la MCB et à la SBM en août 1997.

Pour sa défense, Nestlé Products (Mauritius) Ltd avait soutenu que leur accord ne couvrait qu’une durée limitée, ajoutant que les deux parties pouvaient y mettre fin, moyennant toutefois un préavis. Nestlé avait alors expliqué avoir donné trois mois de préavis à Sewraz Frères Ltd, lui envoyant une lettre pour expliquer sa décision : le marché devenant de plus en plus compétitif, Nestlé était en effet dans l’obligation de revoir ses opérations.

Le juge Abdool Rafick Hamuth, siégeant en Cour suprême, a conclu que la raison avancée par Nestlé Products (Mauritius) Ltd pour mettre un terme audit contrat était justifiée. La Cour d’appel a retenu les conclusions du juge Hamuth. « In the light of the above, we are of the view that the learned trial Judge did not err in finding that pursuant to clause 9, Nestlé could terminate the Agreement provided that it did not fall foul of the requirements of good faith set down under articles 1134 and 1135 of the Code civil. The finding of the learned Judge is in tune with the will of the parties as 9 expressed in clause 9. There is also no evidence and nothing in the Agreement which would warrant recourse to articles 1156 and 1162 of the Code civil », ont souligné le Senior Puisne Judge Eddy Balancy et la juge Ah Foon Chui Yew Cheong en appel.

RECONNU COUPABLE DE VOL AVEC VIOLENCE: L'ex-compagnon exonéré dans son procès en appel

Il avait décidé de faire appel du verdict de culpabilité retenu contre lui pour vol avec violence sur son ex-compagne, commis dans la soirée du 1er novembre 2013. Jean François Patrick Ecroignard a alors remporté son procès en appel. Un double bench de la cour d'appel composé des juges Nirmala Devat et Nicholas Oh San-Bellepeau ont cassé le jugement, trouvant dans les conclusions de la cour inférieure des lacunes quant au chef d'accusation.

Les juges ont trouvé que les conclusions ne reflétaient pas le chef d'accusation porté contre l'appelant car il n'avait pu être prouvé qu'il y a eu vol, selon les preuves présentées en cour. L'ex-compagne avait allégué que l'appelant l'avait agressé à coups de pierre sur plusieurs parties du corps dans la soirée du 1er novembre 2013 alors qu'elle se rendait chez elle. Elle devait soutenir que son ex-compagnon avait pris son portefeuille après l'avoir agressé et s'en est allé au volant de son véhicule. L'ex-compagne avait été transportée à l'hôpital où elle avait été admise durant trois jours. Toutefois, lors de son contre-interrogatoire durant le procès, l'ex-compagne avait admis qu'elle avait lancé son sac qui contenait son portefeuille quand elle s'est fait agresser. Elle devait admettre qu'elle n'avait pas vu l'appelant s'enfuir avec son portefeuille. L'appelant avait toutefois été reconnu coupable d'une accusation de vol avec violence en cour de Rose-Hill.

Ainsi, Jean François Patrick Ecroignard avait interjeté appel, avançant que le magistrat s'était uniquement basé sur l'élément de violence alors que le chef d'accusation fait état de vol avec circonstances aggravantes. Les juges ont ainsi pris en compte le fait que le magistrat a commis une erreur en n'ayant pas considéré que l'élément de vol, avec circonstances aggravantes, n'a pas été prouvé. Les juges ont alors trouvé que la poursuite et le magistrat de la cour inférieure se sont uniquement concentrés sur l'acte de violence perpétré sur la victime. « We therefore find that the learned Magistrate manifestly erred in his appreciation of the evidence and that he drew the wrong inferences from it, so that the conviction cannot be allowed to stand » devaient conclure les juges. Ces derniers ont alors cassé le verdict de culpabilité prononcé contre Jean François Patrick Ecroignard.