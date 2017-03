APPEL - SELON LES JUGES : La position de l'extincteur dans une voiture pas définie par la loi

Un individu avait été condamné à payer une amende de Rs 4 000 en cour de Pamplemousses pour n'avoir pas entreposé l'extincteur de son véhicule dans une « position accessible ». L'automobiliste avait en effet été interpellé par des policiers lors d'un contrôle de routine. Il avait alors écopé d'une amende avant d'être poursuivi pour infraction au code de la route, son extincteur se trouvant dans le coffre de sa voiture. Il avait toutefois décidé d'interjeter appel, soutenant qu'il n'avait pas commis d'infraction.

Dans un arrêt rendu par les juges Asraf Caunhye et Gaytree Jugessur-Manna, les juges ont pris note des conclusions du magistrat de la cour de première instance, selon lesquelles l'extincteur ne se trouvait pas dans une « position accessible », soit dans le coffre du véhicule. L'appelant avait pour sa part soutenu qu'il n'avait pas l'espace nécessaire pour mettre son extincteur près du siège avant, ajoutant qu'aucun règlement l'ordonnait. Selon lui, il lui suffisait de prendre son extincteur dans le coffre si besoin. À la lumière des preuves présentées en cour, les juges ont statué que le terme « accessible position » utilisé dans les règlements n'est pas clairement défini, ajoutant qu'il n'y avait légalement aucune obligation que l'extincteur se trouve près du conducteur et que rien n'interdisait donc que celui-ci soit placé dans le coffre du véhicule. « As a result of the inherent uncertainty created by the equivocal nature of the use of such expressions as “accessible position” and “readily available”, we agree with the submissions of learned Counsel for the State that Regulation 34(2)(a) is not formulated with sufficient precision and certainty to create a criminal offence in the situation where a fire extinguisher is “accessible” and “readily available for use” from the boot of a car. » Les juges ont ainsi annulé l'amende de Rs 4 000 infligée à l'automobiliste.

Permis révoqué

Un taximan remporte son procès contre la NTA

Un chauffeur de taxi, dont le permis avait été révoqué le 16 juillet 2010, avait saisi la Cour suprême pour contester cette décision, mentionnant comme défendeurs le ministre des Infrastructures publiques, la NTA et le directeur général de la Mauritius Revenue Authority (MRA). Le taximan, faisant état de « mauvais agissements » de la part de ces institutions, a obtenu gain de cause en Cour suprême. Les juges Asraf Caunhye et Rita Teelock ont ainsi renversé la décision de la NTA et du ministère des Infrastructures publiques de révoquer son “Public Service Vehicle (Taxi) licence” et ont interdit à la MRA de mettre des scellés sur le taxi et de réclamer des droits de douane sur le véhicule.

Le chauffeur avait obtenu son permis pour opérer à Malinga depuis le 25 septembre 2001. Toutefois, après la tenue d'un comité disciplinaire mis sur pied car il n'avait pas offert ses prestations à plusieurs reprises entre le 16 janvier 2009 et le 29 juillet suivant, son permis avait été révoqué. Le 23 juillet 2010, le taximan avait alors fait appel de sa révocation devant le ministère des Infrastructures publiques. Ce n'est que le 22 janvier 2016, soit 5 ans après, qu'on l'a informé que le ministère avait rejeté son appel.

Les juges ont conclu, dans leur arrêt, qu'il y a eu « délai abusif » car « aucune raison avancée ne justifie un délai de plus de 5 ans pour prendre une décision » en pareil cas. Ces derniers ont aussi estimé que la NTA a enfreint l'article 4(5) de la Road Traffic Regulations (Public Service Vehicles, Road service and carrier's licences) en continuant à fournir des permis d'opérations dans la période où l'appel avait été logé et qu'aucun verdict n'avait encore été prononcé. De plus, les juges ont statué que les raisons pour lesquelles le permis du taximan a été révoqué « ne sont pas valables ». Ils ont ainsi donné gain de cause à l'appelant.