APPEL - TRAFIC DE DROGUE : La peine de deux ans de prison maintenue

Mukesh Moykoo, condamné à purger 2 ans de prison pour possession de 28,1 g de cannabis en vue d'en faire du trafic, avait interjeté appel du verdict, le jugeant « sévère et excessif ». Le double bench siégeant en appel, composé des juges Rita Teelock et Bobby Madhub, n'a toutefois pas été du même avis, statuant que le magistrat de la cour de première instance avait pris note de tous les facteurs entourant cette affaire avant de rendre la sentence.

L'appelant trouvait sa condamnation sévère et son homme de loi, Me Gukhool, avait nommé l'affaire Volbert vs The State pour soutenir que la sentence était excessive vu que son client avait plaidé coupable en sus du fait que la quantité de drogue saisie sur lui dans le cas présent était dix fois moindre que celle de l'affaire similaire. L'homme de loi a soutenu qu'une peine de moins de deux ans de prison serait appropriée. Toutefois, les juges ont rappelé que Mukesh Moykoo comptait huit inculpations depuis 2004, dont quatre pour des délits liés à la drogue et le reste pour des délits de vol.

Les juges ont trouvé que l'appelant n'avait « pas appris de ses erreurs ». Ils ont aussi soutenu que l'appelant n'avait pas coopéré pleinement avec la police, « essayant de minimiser son implication » et « en n'ayant pas assisté la police pour traquer l'individu qui lui aurait vendu la drogue ». Selon les juges, le magistrat avait rendu la sentence appropriée dans ce cas, prenant en considération les antécédents de l'appelant et la gravité du délit. Ils ont ainsi rejeté l'appel.

COUR DE ROSE-HILL

Deux individus coupables de l'agression d'un policier

La magistrate Doorgeshnee Mooloo, siégeant en cour de Rose-Hill, a reconnu coupable deux individus d'avoir agressé un constable dans l'exercice de ses fonctions alors qu'un troisième, lui, a été blanchi. Selon les faits, les accusés avaient agressé le constable le 12 mars 2011 alors que ce dernier était chargé de la circulation routière.

Les trois individus étaient poursuivis pour violation des articles 159 et 160 du code pénal. Deux d’entre eux avaient plaidé coupables. C'est sur l'avenue Berthaud, à Quatre-Bornes, que les accusés s'en sont pris au policier, qui contrôlait alors le trafic routier aux petites heures du matin. Le constable, en compagnie de deux autres policiers, avait arrêté un véhicule qui n'arrêtait pas de klaxonner. Ses occupants ont commencé par les insulter. L'un d'eux s'est ensuite servi de son téléphone portable pour appeler quelqu'un. Un groupe d'une quinzaine de personnes a alors déboulé sur les lieux et une dispute a alors éclaté entre les policiers et eux. Dans la foulée, deux des accusés ont infligé des coups au constable.

Lors du procès, le constable a soutenu que l'un des accusés faisait partie du groupe de personnes venues sur les lieux mais qu'il ne l'avait pas agressé. Il a toutefois affirmé que les deux autres l'avaient frappé au visage et aux pieds. L'individu exonéré par le constable avait déclaré en cour qu'il n'avait pas agressé le policier alors que les autres ont présenté leurs excuses. De ce fait, la magistrate les a reconnus coupables des faits et a rayé l'accusation contre l'un d'eux.