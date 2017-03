APPEL—TROIS MOIS DE PRISON POUR CORRUPTION: La cour ordonne le recours aux travaux d'intérêt général

Un ex-animateur de radio était inculpé sous une charge de “treating of public official” en Cour intermédiaire, en violation avec l'article 14 de la Prevention of Corruption Act (POCA), soit pour avoir donné une gratification à un fonctionnaire d'une institution avec laquelle il fait affaire. Il a été condamné à purger 3 mois de prison pour son méfait. Toutefois, il devait interjeter appel de cette sentence et les juges David Chan et Nicholas Oh San Bellepeau ont trouvé que la magistrate de la Cour intermédiaire aurait dû suspendre la sentence et ordonner un rapport social pour voir si l'appelant pouvait effectuer des travaux communautaires à la place.

Il était reproché à l'accusé d'avoir offert des billets d'avions et des sommes d'argent en forme de prêts à des employés de la Mauritius Broadcasting Corporation (MCB) en échange de temps d'antenne sur la chaîne de télévision locale. Ce délit avait été commis en 2008. Il avait porté plainte à l'ICAC après que ces employés de la MBC n'aient pas honoré leur engagement. Il avait toutefois retiré sa plainte après s'être fait rembourser le prix des billets d'avions et l'argent prêté. Mais il devait tomber sous le viseur de la commission anti-corruption pour son acte.

L'appelant avait trouvé sa sentence de 3 mois de prison « sévère et excessive », arguant que le magistrat de la Cour intermédiaire avait failli en n'ayant pas pris en considération les facteurs atténuants jouant en sa faveur et en ayant tiré de mauvaises conclusions lui causant préjudice. Me Gavin Glover, l'avocat de l'appelant, avait ainsi soutenu que la sentence était disproportionnée et que des travaux d'intérêt général auraient été plus appropriés dans ces circonstances.

Les juges ont statué que la magistrate aurait dû trouver qu'un recours aux travaux communautaires aurait été juste dans ce cas. Ils ont aussi souligné que le délit a été commis en 2008 et que 9 ans se sont depuis écoulés. De ce fait, ils ont ordonné que l'affaire soit référée en Cour intermédiaire afin que la magistrate enclenche les procédures pour favoriser des heures de travaux d'intérêt général à la place de la prison.