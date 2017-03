Apprendre à nos enfants (et pas seulement…) à penser avant d’agir

Jusqu’à tout récemment (environ 50 ans), quand les parents avaient un problème d’éducation à résoudre, ils se demandaient comment avaient fait leurs parents et ils s’en inspiraient (bien ou mal ?) pour trouver une solution à mettre en œuvre. Les parents d’aujourd’hui ne peuvent plus le faire, car de nouvelles questions ont surgi, auxquelles personne n’avait été confronté avant eux. Par exemple : « Faut-il et à quel âge acheter un téléphone portable pour son enfant ? Faut-il censurer certains jeux vidéo et comment le faire? Comment réagir quand sa fille de huit ans veut s’habiller comme une lolita ? » La modernité apporte non seulement des technologies nouvelles et des sollicitations nouvelles, mais aussi des pathologies nouvelles. Elle a rendu caduc le corps de traditions éducatives qui permettaient aux générations successives de préparer leur progéniture à affronter la vie. Que transmettre à nos enfants face à un avenir aussi incertain, face à un futur dont les contours restent flous ?

Dans l’incertitude, faut-il baisser les bras et renoncer ? Bien au contraire ! Nous sommes sommés d’inventer une nouvelle éducation. L’éducation d’avant était fondée sur la fameuse « autorité », qu’on évoque encore souvent aujourd’hui quand on est dépassé par les plus jeunes. Mais, à y regarder de plus près, ce qu’on appelait autorité n’était peut-être au fond qu’un pouvoir de normalisation sociale. Par l’éducation, et même l’inculcation, l’éducation d’hier consistait à adapter les plus jeunes à un univers supposé constant et dans lequel la vérité avait été dite une fois pour toutes. Aujourd’hui, le défi consiste à mettre en place les conditions qui rendront nos enfants capables de créer ensemble un monde nouveau et habitable, un monde démocratique et solidaire. Le défi est de leur apprendre à surseoir à leurs impulsions et à construire des relations sans violence avec les autres.

Le petit humain a tout à apprendre à sa naissance, y compris à devenir humain. L’enfant est habité par de fortes pulsions qu’il devra apprendre à canaliser pour s’humaniser. L’enfant ramène tout à lui et interprète tout en fonction de ses besoins et de ses désirs. Le monde moderne est un monde de sollicitations qui n’hésite pas à prendre les enfants pour cible. Il veut transformer les enfants en consommateurs. L’enfant d’aujourd’hui reste longtemps dans le narcissisme si on ne lui apprend pas à différer la satisfaction de ses besoins.

Il a besoin d’apprendre les vertus du temps qui se déploie. Il y a un temps pour chaque chose et, ainsi, son espace intérieur se structure. Des régularités se construisent et ses angoisses s’apaisent. Ces régularités structurent la personnalité dans la mesure où elles autorisent la réflexion. Lorsque l’enfant est capable de différer sa satisfaction, il accède au symbolique, c’est-à-dire qu’il devient capable de retarder le passage à l’acte pour entrer dans la parole. Il devient capable d’attendre. Il ne trépigne plus à la moindre frustration. Il pense avant d’agir. Sa conscience s’éveille. Et c’est ainsi que le petit humain apprend à se contrôler lui-même de l’intérieur. Il apprend les vertus de l’autonomie. Il s’humanise.

Ce nouveau monde va vite et n’autorise pas à prendre le temps. L’enfant veut s’emparer de tout, tout de suite. L’éducation consiste à lui apprendre, par des petits rituels pédagogiques, à fixer son attention, à se dégager de son impulsivité et à prendre le temps de penser. Il ne suffit pas d’organiser le « gardiennage » des enfants, ni de leur « donner des consignes » pour qu’ils apprennent quelque chose. Il est important de mettre en place des cadres qui amèneront l’enfant à être disponible et à créer, chez lui, des états de réceptivité qui favoriseront l’apprentissage. Les activités culturelles comme le chant, la danse, le théâtre, le modelage jouent un rôle clé dans la création de ce cadre. Elles lui permettent de passer de la dispersion à la concentration, elles lui permettent de se focaliser, de penser et de s’investir totalement dans l’objet artistique tout en lui procurant beaucoup de plaisir.

Ces propos, inspirés d’un livre de Philippe Meirieu, me donnent à penser c’est toute notre société qui doit entrer en apprentissage, car le vivre-ensemble est traversé par tant de violences mal contenues, de passages à l’acte, d’incapacité des adultes à prendre du recul et à réfléchir face à une situation qui réveille leurs pulsions et leurs émotions. Apprendre la « retenue » devrait être la première tâche sociale car c’est elle qui permet de penser et, en pensant, de ne pas passer à l’acte (souvent violent) mais de parler, de débattre, de négocier. Nous avons le droit de ne pas être d’accord, mais c’est dans la discussion que les différends se résolvent. Pour ne pas tirer l’épée les uns contre les autres, il faut s’asseoir autour d’une table. C’est dans cet esprit que le roi Arthur inventa la Table Ronde.

C’est pourquoi l’éducation ne consiste pas seulement à acquérir des savoirs. Elle passe par la culture, ce réservoir de symboles, de gestes, de langages, d’œuvres qui sont dans la mémoire collective. Un des grands drames de notre éducation est de restreindre, de fragmenter, de segmenter, de « communaliser » l’accès à l’ensemble des symboles culturels dans notre société. Il est si enrichissant d’accéder à ce que tous nos prédécesseurs ont patiemment construit et de se relier à l’histoire de l’humanité. Les humains ne vivent pas seulement de pain et de ce qui remplit leur ventre. Ils ont besoin de se nourrir de ce qui est symbolique, de la culture au sens le plus noble. C’est pourquoi il est important de consacrer de l’argent et beaucoup d’argent (oh oui !!!) pour créer des musées (et des musées sur l’esclavage !), pour organiser des concerts, pour restaurer les théâtres (oh oui !!!) et pour favoriser l’expression artistique. Une société qui décide délibérément de s’en passer condamne ses membres à n’avoir pour loisir que la visite des centres commerciaux et le défoulement violent. Il est important d’amener les enfants à explorer les trésors de leur culture, des contes, de la littérature. Il est important de raconter, de partager des récits, de les faire vibrer à ce qui fait vibrer l’humain en chacun de nous.

L’école n’est pas faite seulement pour acquérir de froides connaissances par ce que Paolo Freire appelait la « pédagogie bancaire », dans laquelle l’acquisition des savoirs scolaires reste mécanique et utilitaire. On fait des tâches, on passe des examens, on reçoit des notes, on mémorise sans que cela ait une signification. On ne sait pas comment sont nées ces connaissances et à quoi elles nous renvoient: pourquoi ce savant, ce chercheur, cette romancière, ce poète, ce mathématicien, cette scientifique a produit son œuvre ? Que cherchaient-ils ?

L’éducation consiste à apprendre à l’enfant à distinguer ce qu’il a fait de ce qu’il a appris. Il a fait un exercice ; qu’a-t-il appris en le faisant ? C’est par cet acte réflexif que l’enfant comprend ce qu’il a appris en faisant et qu’il comprend comment on apprend. Si l’enseignant ne prend pas le temps de raconter des histoires aux enfants et, par là, à l’initier au symbolique et à la culture, la télévision, les publicitaires et les commerçants sont prêts à le faire à sa place !

Les défis qui sont devant nous sont immenses. Je ne sais pas si cette conception de l’éducation aura jamais une place dans la tête des décideurs, mais qu’est-ce qui nous empêche, en tant que citoyens, que parents, qu’éducateurs, qu’humains, de l’adopter, de la mettre en œuvre, de la réclamer ?

(Réflexion inspirée d’un livre de Philippe Meirieu, « Lettre aux grandes personnes sur les enfants d’aujourd’hui », 2009).