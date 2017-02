APPROVISIONNEMENT: + 9,91% pour le litre d’essence à Rs 42,70

À peine 15 jours après avoir décidé de maintenir les prix à la pompe du litre d’essence et de mazout, la State Trading Corporation (STC) n’a eu d’autre choix que de précipiter la réunion mensuelle du Petroleum Pricing Committee. Ainsi, lors de la réunion convoquée hier, au lieu de la fin de ce mois, cette instance a revu à la hausse les prix pétroliers. Le prix du litre d’essence a connu une majoration de 9,91% et passe à Rs 42,70, alors que le prix du litre de mazout a augmenté de 10%, se chiffrant désormais à Rs 32,45. Ces hausses ont pris effet à partir de minuit dans la nuit du 14 au 15 février. Cette révision s’est imposée avec l’épuisement du Price Stabilisation Fund, dont le niveau ces jours-ci n’a atteint que Rs 50 millions.

Le ministre du Commerce, Ashit Gungah, qui a commenté cette décision face à la presse hier, a fait comprendre que depuis novembre 2015, des fonds de l’ordre de Rs 2,1 milliards ont été puisés du Price Stabilisation Account pour maintenir les prix pétroliers à la pompe et compenser l’évolution à la hausse du cours mondial du pétrole. Il a ajouté que le montant de Rs 2,1 milliards est supérieur à la limite des Rs 1,5 milliard. À travers la décision en début d’année de maintenir les prix grâce à une injection supplémentaire de Rs 6,42 sur le prix du litre d’essence et de Rs 6,20 pour le diesel, le Price Stabilisation Account a été réduit à Rs 50 millions.

Les dispositions des règlements prévoient que le Price Stabilisation Account doit avoir au minimum un montant de Rs 600 millions sur le compte de l’essence et de Rs 900 millions sur celui du mazout. Ce qui n’est donc plus le cas avec les Rs 50 millions. Dans un communiqué émis hier en début de soirée, la STC souligne : « The last revision in prices of Mogas and Gas Oil was on 4 February 2016 when the retail prices of Mogas and Gas Oil were fixed at Rs 38.85 and Rs 29.50 per litre respectively. The reference prices used at that time were USD 412.09 per M.Ton for Mogas and USD 41.76 per USBBL for Gas Oil. Since then, there has been an upward trend in the FOB prices on the world market. To maintain these retail prices unchanged, funds from the Price Stabilisation Accounts (PSA) were used. However, as the balance in the PSA has been depleted, there is no other option than to increase the prices. »

Justifiant cette révision de 10% des prix pétroliers aux consommateurs, la STC maintient que les nouveaux prix auraient dû être majorés de 20,46%, soit Rs 7,95 au lieu de Rs 3,85 pour le litre d’essence, et de 25,02%, soit Rs 7,38 au lieu de Rs 2,95 pour le litre de mazout. « Based on the new Reference Prices, the retail prices of Mogas and Gas Oil should have been increased by Rs 7.9471 or 20.46% and Rs 7.3818 or 25.02% respectively. However, the increases have been restricted to 10% in accordance with the regulations », note la STC.

SUTTYHUDEO TENGUR (président de l’APEC) : « Cette surtaxe affectera le “feel good factor” »

« Ce prix est inacceptable, mais s’il y a une telle augmentation, c’est qu’il y a huit taxes en jeu oscillant autour de la Road Development Authority, Build Mauritius, Excise Duty, Maurice île durable et Rodrigues Transport & Storage Tax, entre autres… Le prix du carburant à Maurice tourne autour de toutes ces taxes. Cette surtaxe sur le prix du carburant affectera le “feel good factor” des Mauriciens et cela handicapera aussi la croissance économique de Maurice. Les PME et leurs produits seront affectés quand les produits seront exportés. Je pense que la STC agit avec irresponsabilité. La STC Tax ne peut pas être utilisée pour construire des routes. Définitivement, nous allons sensibiliser les parlementaires, nous irons sur Facebook et utiliserons les médias pour dénoncer cette hausse de prix. »

Jayen Chellum, secrétaire général de l’ACIM: « Une augmentation injustifiée »

« Bien que le fonds existant soit épuisé, ce n’est pas une raison fondamentale pour expliquer cette hausse du prix de l’essence et du diesel. Il faut se rappeler que plus de 40% du coût du prix du pétrole au détail sont utilisés dans les taxes et les contributions. Certaines de ces contributions sont utilisées pour supporter des coûts servant à acheter de nouveaux autobus, et cet argent est puisé de la taxe perçue auprès des motocyclistes et des propriétaires de véhicules. On veut aussi grossir le fonds de Maurice île Durable, qui n’est plus opérationnel et dont le bureau est inexistant. Un fonds qui est utilisé par la Road Development Authority (RDA) pour la construction de routes. Le fonds de la RDA n’est pas audité. Pour moi, il est clair que l’augmentation du coût des produits pétroliers dans le marché mondial n’est pas drastique et ne nécessite pas une telle majoration des prix à Maurice. »