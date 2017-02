APPROVISIONNEMENT EN LÉGUMES : Il n’y a pas lieu de s’alarmer, selon le FAREI

Le directeur du Food and Agricultural Research and Extension Institute (FAREI), Ramesh Rajcoomar, est catégorique : « Il n’y a pas lieu de s’alarmer concernant notre approvisionnement en légumes, après le passage du cyclone Carlos. » Entre 5 % et 10 % des plantations, indique-t-il, ont été affectées par les vents et les pluies. « Cependant, il y a un problème au niveau de la récolte, ainsi les légumes tardent à arriver aux différents marchés », déclare-t-il, avant de souligner que les pluies qui ont accompagné le cyclone sont très bénéfiques à l’agriculture.

Constat dans toutes les régions, selon le FAREI, la carotte, qui se cultive sur une superficie d’environ 75 hectares, est affectée à 5 %. « Ce n’est pas grave, sauf en cas de pluies persistantes », estime Ramesh Rajcoomar. Pour ce qui est du chou, qui est cultivé sur environ 5 hectares, aucun dégât n’a été constaté. Par contre, il dit avoir observé une chute d’environ 10 % des fleurs dans les cas des légumes filants tels la margose, le chouchou et le concombre. « Les plants de pomme d’amour sont couchés. Entre 10 % à 25 % des fleurs sont tombées, mais d’autres sortiront, peu après. Là aussi, ce n’est pas grave, cela n’affectera pas la production. Par contre, les légumes fins tels la laitue et les différentes brèdes, cultivées sur une superficie de 130 hectares, sont affectées à hauteur de 20 % à 30 %. Néanmoins, nous aurons toujours une bonne production de ces légumes fins », fait-il ressortir. « Idem pour le lalo qui est très fragile, mais qui peut se redresser. Pour l’aubergine il y a 10 % de dégâts et finalement, le piment, cultivé sur 90 hectares, est affecté à 10 %, voire 20 %, mais cela n’affectera pas son rendement. » Il ajoute qu’il n’y a eu aucun dégât du côté des fruits. Côté prix, il estime qu’ils grimperont un peu à cause de l’offre et de la demande.

Ramesh Rajcoomar dit, cependant, craindre la prolifération des insectes et des maladies en raison de la forte humidité dans l’atmosphère. Les conditions climatiques, dit-il, sont idéales pour le développement des maladies. Le FAREI précise que ses recommandations à ce sujet sont prêtes.

S’agissant de la démarche de certaines personnes de vouloir pousser le gouvernement à autoriser l’importation de légumes spécifiques, Ramesh Rajcoomar rappelle que cela est fait à chaque passage d’un cyclone ou de grosses pluies. « Nous nous demandons à qui profite une telle démarche. De l’autre côté, il y a aussi certains planteurs qui cultivent en visant la saison cyclonique afin d’obtenir un prix plus fort », explique notre interlocuteur.

Concernant le cyclone Carlos, le directeur du FAREI estime qu’il a, avec les pluies, « mis fin à la sécheresse qui prévalait dans le pays depuis un bon bout de temps déjà ». « Certaines personnes disent que les plantations de légumes ont été grandement affectées. Ce n’est pas vrai et c’est notre rapport qui déterminera les mesures à prendre dans de telles situations », souligne Ramesh Rajcoomar.

L’agriculture, dit notre interlocuteur, a largement bénéficié des pluies de Carlos. Sauf peut-être dans le cas des légumes fins, qui ont été affectés un peu plus que les autres. « Le sol est maintenant rempli d’eau. S’il pleut encore ce sera mauvais pour la production agricole. Un peu de soleil sera bénéfique à l’agriculture. Quant à l’accumulation d’eau, dans les mares, par exemple, nous ne pouvons faire autrement », dit-il.