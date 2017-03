APPROVISIONNEMENT STRATÉGIQUE: L’Inde rassure Maurice sur les besoins pétroliers

L’Inde a offert des garanties à Maurice en ce qui concerne l’approvisionnement en produits pétroliers. C’est ce qui découle des discussions en Inde menées en début de semaine par le vice-Premier ministre et ministre du Logement, Showkutally Soodhun. Ce dernier a également procédé à la signature d’un Memorandum of Understanding (MoU) avec les autorités indiennes, dont le corps para-étatique NBCC (India) Ltd, sous l’égide du ministère indien du Développement urbain. Maurice bénéficiera d’une enveloppe financière de 22 millions de dollars américains pour la construction de quelque 700 Duplex Homes dans les régions de Mare-Tabac et de Dagotière.

Le ministre indien des Hydrocarbures, Dharmendra Pradhan, a rassuré Maurice au sujet de l’approvisionnement pétrolier. Cette question a été abordée avec le vice-Premier ministre Soodhun lors d’une séance de travail hier à New-Delhi. Un communiqué émis par le ministère indien des Hydrocarbures, après la réunion entre les deux délégations officielles, note que « during the meeting, Pradhan assured India’s continued support to Mauritius in meeting its energy requirement. He also expressed India’s commitment in Mauritius becoming a regional petroleum hub, through requisite oil and gas sector infrastructure development, including to serve security of Mauritius ».

La presse indienne souligne dans ses éditions de ce matin que « India and Mauritius are working towards deeper engagement in Oil and Gas Sector » tout en ajoutant que « as an oil minister, Pradhan has worked on forging stronger ties with neighbouring countries. His efforts have resulted in more business opportunities for Indian state oil firms while fulfilling the energy needs of the neighbouring markets. State firms are now planning to sell more fuel, and help build refineries and liquefied natural gas (LNG) terminal in neighbouring countries ». L’approvisionnement pétrolier de Maurice est assuré sur la base d’un contrat avec la compagnie d’Etat Mangalore Refineries and Petrochemicals Ltd (MRPL).

Par ailleurs, en début de semaine, Showkutally Soodhun a signé un MoU avec la NBCC Ltd de l’Inde pour un montant de 22 millions de dollars au regard de la construction de 700 maisons à Mare-Tabac et à Dagotière. Le ministre indien du Développement urbain, Venkaiah Naidu, s’est félicité de l’état des relations entre les deux pays. « The bilateral cooperation between India and Mauritius has a strategic aspect and both the nations have a vital role to play to ensure prosperity and peace in the Indian Ocean region », devait-il faire ressortir.

Avec le démarrage du projet de métro express, la présence d’entités indiennes dans le secteur de la construction devra se renforcer. L’Inde a également alloué un budget de 353 millions de dollars pour cinq projets majeurs, dont le métro express, la construction de l’hôpital ENT et la New Supreme Court. On trouve également le projet de construction d’une nouvelle chancellerie diplomatique indienne à Maurice et le siège du World Hindi Secretariat.