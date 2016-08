Après le Burkini, l’Antikini !

Bientôt sur le marché, l’Antikini ! Vous vous réveillez le matin et vous découvrez que vous souffrez de la hantise de l’autre, que vous avez des préjugés, que vous êtes à la limite raciste, vous n’arrivez plus à vous en sortir et vous voulez, à tout prix, vaincre ce mal qui se répand, comme une traînée de poudre, en vous, utilisez l’antikini. Ce produit, qui est le fruit de longues années de recherche, sur lequel les esprits les plus brillants ont cogité, est l’antidote idéal aux dérives de l’esprit. Vous pouvez soit télécharger l’application sur votre portable, soit insérer la puce Antikini dans votre cerveau (si vous en avez un évidemment). Ainsi, dès qu’une idée farfelue, saugrenue ou carrément idiote vous assaille, quelle qu’elle soit, d’où qu’elle vienne, l’Antikini se met en branle et lance un rayon dans votre cerveau afin de s’en défaire. L’idée farfelue, saugrenue ou carrément idiote se désintègre en moins de deux. Imaginons le scénario suivant. Vous tombez sur une femme qui se voile ou sur une femme qui porte une mini-jupe et vous sentez venir la déferlante des préjugés (femme « opprimée »/femme « légère »), vous n’en voulez évidemment pas mais vous n’arrivez pas à les juguler, ne vous en faites surtout pas, l’Antikini se chargera de les briser. L’Antikini vous en débarrassera rapidement. Rappelons, par ailleurs, que l’Antikini comporte une fonction Humain, que nous vous proposons pour une somme modique. La fonction Humain sert à cultiver votre humanité et vous apprend à respecter les droits et les libertés de tout un chacun. Achetez au plus vite l’Antikini ! Le parfait antidote à la bêtise, à VOTRE bêtise, à la bêtise universelle !