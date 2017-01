APRÈS DEUX ANS DE FORMATION : Lettre de confirmation à 954 constables, dont 158 policières

Le commissaire de police Mario Nobin a eu une rencontre, mercredi 4 janvier, avec 954 constables, dont 158 éléments féminins. Ces policiers ont reçu leur lettre de confirmation à Phoenix après deux années de formation.

Mario Nobin a aussi rencontré plus de 600 hauts gradés, des inspecteurs aux adjoints au commissaire de police. Lors de son intervention, il a mis l'accent sur la qualité du service pour cette année 2017. Il faut gagner la confiance des citoyens, a-t-il insisté, et avoir une meilleure approche à leur égard.

Le commissaire envisage d'introduire des tablettes dans la Mobile Patrol Team. Celles-ci seront mises à contribution pour obtenir et fournir des informations en temps réel sur les personnes recherchées par la police, des véhicules volés, et intervenir au plus vite en cas d'accidents de la route.