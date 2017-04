APRÈS LA MBC : Les employés de MCML réclament une révision salariale

Les employés de Multi Carrier Mauritius Ltd (MCML) manifesteront cette semaine devant les locaux de la compagnie à Curepipe. C’est la décision prise après différentes tentatives auprès de la direction pour que le rapport du PRB, mis en œuvre à la MBC, s’applique aussi à eux. Ils ont également adressé une lettre au Premier ministre à ce sujet. Toutefois, la direction de MCML laisse entendre que le rapport ne peut être appliqué dans l’immédiat car il y a un litige à la Commission de Médiation et de Conciliation (CCM).

Selon Atma Shanto, représentant syndical des employés de MCML, ces derniers qui sont des anciens de la MBC, ont toujours obtenu une révision salariale sous le PRB quand c'était le cas pour la station nationale. Dans le cas présent, les employés de la MBC ont touché leur premier paiement à la fin de mars. Mais tel n’a pas été le cas pour le MCML. Atma Shanto avance que « tous les travailleurs ont pourtant signé l’Option Form ».

Ce refus, selon le syndicaliste, serait dû au fait que la Radio and Television Services Station Workers Union qu’il représente, ait initié une affaire auprès de la CCM. « Ce cas n’a rien à faire avec le PRB. C’est une dispute of interest. La commission ne s’occupe pas des affaires liées au PRB. » Le syndicat a ainsi adressé une lettre au Premier ministre, Pravind Jugnauth, l’invitant à intervenir dans cette affaire. La révocation du Board of Directors ainsi qu’une enquête sur le rapport soumis par le Risk Manager à la direction sont aussi réclamées. De même, le syndicat souhaite qu’un représentant des travailleurs siège sur le board.

Au niveau de la direction de MCML, on indique qu’il n’y a aucun refus de paiement, mais qu’il ne faut pas interférer avec le cas à la CCM. « Les employés de la MCML ont signé un contrat pour leur transfert de la MBC en 2002 et ont accepté les mêmes conditions. Toutefois, étant donné qu’il y a un cas devant la CCM, il y a des implications légales. C’est pour cela que nous attendons. Nous ne refusons pas de payer », souligne Kamal Oogarah, qui représente la compagnie auprès de la CCM.

Les employés maintiennent tout de même leur manifestation devant les locaux de MCML à Curepipe vendredi après-midi.