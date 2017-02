APRÈS LE PASSAGE DE CARLOS : La CWA assouplit son régime de coupures d'eau

En une semaine, le taux de remplissage de nos réservoirs a grimpé de 17%, de 43,1% pour atteindre 60,7%. Une amélioration causée par les récentes pluies ayant arrosé le pays, surtout avec le cyclone Carlos. Passage cyclonique qui aurait contribué à 69%, soit 230 mm, du taux de pluviométrie enregistré pendant les dix premiers jours de février, qui a cumulé à ce stade une moyenne de 252 mm (75%) pour le mois. Nos réservoirs affichant bonne mine avec un taux de remplissage de 63,3% à Mare aux Vacoas, 80,6% à La Nicolière, 88% à Piton du Milieu et 55,5% à Midlands Dam, la Central Water Authority (CWA) a, depuis vendredi, assoupli son régime de coupures d’eau à travers l’île. De légères améliorations ont été apportées sur les horaires de distribution pour soulager les abonnés, en attendant les grosses pluies d’été durant les semaines à venir.

Ça y est, les réservoirs reprennent vie. Il a fallu le passage de Carlos pour que les nappes phréatiques – qui avaient regagné un peu de vitalité après les pluies localisées de la semaine dernière – retrouvent leur dynamisme. Mais c’est surtout au niveau des réservoirs que les effets des dernières pluies, dont celles apportées dans son sillage par Carlos, sont visibles. Déjà, les réservoirs La Nicolière et Piton du Milieu affichent plus de 80% de leur capacité (80,86% et 88%, respectivement). Mare Longue suit de près avec 76,3%, alors que Midlands Dam affiche 55,5% et Mare aux Vacoas, 63,3%.

À la station météo de Vacoas, on fait ressortir que la pluviométrie enregistrée entre les 1er et 10 février, soit 252 mm, équivaut à 75% de la moyenne pour le mois. Et c’est le cyclone Carlos qui a provoqué cette amélioration, contribuant entre le 4 et le 7 février à 69% (230 mm) de la pluviométrie enregistrée. Ainsi, depuis le début de février, les régions Est et Nord ont perçu plus de pluies, enregistrant respectivement 104% et 79%. Les régions du Centre et du Sud ont enregistré une pluviométrie respective de 76% et 65%, alors que l’Ouest a perçu 60%. Comparativement au mois de janvier où le pays a enregistré 146 mm dans l’ensemble, soit 46% de la moyenne à long terme pour le mois, février a été bénéfique à nos réservoirs.

Deux heures de pluies pour les faubourgs

de Port-Louis

Si bien que la CWA a assoupli son régime de coupures d’eau dans différentes régions de l’île. Ainsi, à Port-Louis, alors que jusqu’à récemment, la capacité de production de 144,5000 m3 des stations de traitement par jour était passée à 106,300 m3, depuis vendredi elle est passée à 127,110 m3. D’où une distribution 24h/7 pour Port-Louis et les régions avoisinantes, à l’exception de Pailles, Guibies, Upper Valée Pitot, Tranquebar, Vallée des Prêtres, Ste Croix et Roche Bois, où l’eau coulera entre 4h et 9h et entre 16h et 21h, soit deux heures de plus qu’avant. Dans le Nord, la capacité de production de 165,332 m3 des stations de traitement d’eau ramenée à 142,000 m3 est passée à 162,070 m3 quotidiennement. Pour cette partie de l’île alimentée majoritairement 24h/7, les horaires de distribution d’eau n’ont pas changé, les coupures d’eau pour les régions de Petit Raffray, Pereybère, Cap Malheureux, Calodyne, Roche Terre et Grand Gaube demeurant entre 4h et 8h le matin et 16h et 20h le soir; à Goodlands, St-Antoine entre 4h et 8h30 et entre 16h et 20h30. À Grand Bay, Pointe aux Cannoniers et Mont Choisy, la distribution d’eau s’effectue 17 heures par jour, entre 4h et 21h, et à Les Mariannes, de 5 heures par jour, entre 9h et 14h.

Au niveau de l’Est, le réservoir de La Nicolière affichant un taux de remplissage de 80,6%, la capacité de production des stations de traitement a aussi été revue à la hausse. Mais les horaires de distribution d’eau restent inchangés pour Camp Marcelin, Bramsthan, Camp Ithier, Sébastopol, Clavet (15h et 21h), Trou d’Eau Douce, Bel Air, Beau Champ, Ernest Florent, Deux Frères, Quatre Sœurs, Petit Sable, Grand Sable (entre 4h et 9h et entre 16h et 21h), Olivia, Belle Rive (14h-21h et 2h-9h), Montagne Blanche (21h) et Shivala road (L’aventure) entre 9h et 15h. En raison des eaux boueuses ayant infiltré le réseau, la CWA a dû dépêcher des camions citernes dans les régions de Quatre Sœurs, Grand Sable, Petit Sable et Pointe aux Feuilles.

Pas de changement pour les Plaines Wilhems

La capacité de production des stations de traitement dans le Sud a aussi été revue à la hausse, passant à 111,800 m3 par jour. Plusieurs régions desservies 12h par jour – Rivière Dragon, St -Aubin, Rivière des Anguilles, Camp Diable, Tyack, Batimarais, Château Bénarès, Souillac, Surinam, Chamouny, Baie du Cap et Chemin Grenier –sont alimentées 24h/7. Les régions de Martinière, Surinam, Riambel et la route côtière reçoivent, désormais, l’eau deux heures de plus, la programmation de la distribution se faisant entre 3h et 9h et entre 15h et 21h.

Au niveau des Plaines Wilhems où la CWA affirme que la majorité des abonnés, à l’exception de certains quartiers, perçoit l’eau 24h/7, le régime de distribution reste inchangé. Au vu de l’évolution de la situation dans nos réservoirs, la CWA envisage, avec l’arrivée des grosses pluies d’été, de remédier à la situation.