APRÈS UN REJET DE LA COUR SUPRÊME : L’EOT maintient sa décision en faveur de Hewlett Nelson

The Paradox Night Club a été condamné une nouvelle fois par l’Equal Opportunities Tribunal (EOT) hier à verser des dommages de Rs 50 000 à Hewlett Nelson pour lui avoir refusé l’accès à la discothèque. Cette dernière, qui est en fauteuil roulant, avait porté plainte pour discrimination à l’Equal Opportunities Commission (EOC) en 2012. Après un premier jugement en sa faveur en 2014, le défendeur s’était tourné vers la Cour suprême, qui avait estimé que l’EOT n’avait pas pris en considération certains éléments du dossier. Mais l’EOT a confirmé hier son premier “ruling”.

En juin 2016, la Cour suprême renversait une décision de l’EOT, sommant le gérant du Paradox, situé à Rose-Hill, à verser une somme de Rs 50 000 à Hewlett Nelson pour lui avoir refusé l’accès à la discothèque. Il était estimé que l’EOT n’avait pas pris en considération le fait que le gérant n’était qu’un locataire du bâtiment où se situait la discothèque et qu’à ce titre, il ne pouvait faire de travaux en vue de faciliter l’accès aux personnes en fauteuil roulant. La Cour suprême avait ainsi demandé à l’EOT de tenir un nouveau procès à la lumière de ces éléments. Mais hier, le tribunal, présidé par Me Denis Vellien, est venu confirmer son premier verdict : la discothèque Paradox a bien commis un acte discriminatoire à l’égard de Hewlett Nelson et, à ce titre, elle est condamnée à lui verser des dommages de Rs 50 000.

Le tribunal a fait ressortir qu’en dépit des points soulevés par le gérant de la discothèque, à l’effet qu’il ne pouvait entreprendre de travaux et qu’il n’y avait pas suffisamment d’espace pour faire évacuer une personne en fauteuil en cas de problème, aucune preuve n’a été fournie pour soutenir ces arguments. Il avait aussi soutenu que, par le passé, il a été poursuivi par le propriétaire du local pour avoir fait installer une porte accordéon et une sortie d’urgence en cas d’incendie. Là encore, note le tribunal, aucune preuve n’a été produite.

De même, le gérant du Paradox n’a pas produit son contrat de location, où il est stipulé qu’il n’est pas possible de faire de tels travaux. Le tribunal a également pris en considération que le jour du délit, la plaignante avait pu accéder au premier étage du bâtiment à l’aide de ses proches. De même, son conjoint a témoigné que, par le passé, Hewlett Nelson avait déjà eu accès à la discothèque « sans aucun problème ». Compte tenu de cette situation, l’EOT en est venu à la conclusion qu’il y a bel et bien eu une « offence » sous l’article 23 de l’Equal Opportunities Act concernant « Access to Premises ». Le tribunal a de fait condamné le gérant du Paradox Night Club à verser des dommages de Rs 50 000 à Hewlett Nelson dans un délai d’un mois.

Réagissant à cette nouvelle décision de l’EOT en sa faveur, la plaignante n’a pas caché sa satisfaction. « Je suis très contente. Je n’ai pas fait cela pour moi, mais pour que toutes les personnes handicapées puissent avoir accès à un lieu public. » Même si elle avoue qu’elle était un peu « déçue » quand la Cour suprême avait renversé la première décision du tribunal, elle dit avoir « toujours gardé confiance en la justice ». Hewlett Nelson était représentée dans cette affaire par Me Erickson Mooneeapillay.