APRÈS SES PROPOS À L’ÉGARD DE LA SPEAKER : Le PMSD sanctionne Mamade Khodabaccus

Les bleus fiers d’être « le seul parti à avoir pris des mesures contre les dérapages verbaux d’un de ses membres à l’égard de la gent féminine »

Xavier Duval déplore une montée du communalisme, orchestré selon lui par le MSM

L’apparatchik bleu Mamade Khodabaccus en retrait de la scène politique. Décision prise par le PMSD suite à ses propos jugés insultants envers la Speaker, Maya Hanoomanjee, lors d’un congrès mardi dernier à Ollier. Celui qui a été de tous les combats des bleus, secrétaire général du PMSD depuis 20 ans, a été sommé de prendre un congé. Sanctionné, Mamade Khodabaccus sera remplacé à ce poste par quelqu’un du parti que le Bureau politique nommera mercredi prochain. C’est ce que le leader du PMSD a confirmé en conférence de presse vendredi. Entre-temps, le PMSD persiste et signe : les “koz-kozé” entre le MSM et le MMM sont d’actualité.

Après ses propos jugés insultants à l’égard de la Speaker, Mamade Khodabaccus a été prié de se mettre en retrait politique. Aucun dérapage à l’égard de la femme ne sera toléré par les bleus. Il devra ainsi rendre son tablier de secrétaire général. Le Bureau politique du PMSD, qui se réunira mercredi prochain, décidera de son remplaçant. Si les bleus tentent de démontrer leurs convictions quant au respect dû à la femme, ils s’enorgueillissent néanmoins d’être « le seul parti à avoir pris des mesures contre les dérapages verbaux d’un de ses membres à l’égard de la gent féminine. »

Citant les récents cas en exemple, il déplore que le gouvernement n’a rien fait en ce qu’il s’agit des affaires Soodhun, Sesungkur, Rutnah, Jahangeer et Tarolah. Xavier Duval rappelle ainsi que malgré les cas publics, ni le MMM, ni le PTr, ni le MSM n’ont fait preuve de cette humilité. « Le PMSD sort grandi de cette affaire », estime Xavier Duval, qui annonce que son parti compte réactualiser son code de conduite et insistera sur le respect de la femme et l’égalité du genre.

XLD de retour au Parlement

Le leader de l’opposition indique qu’il sera présent au Parlement ce mardi. Et tout semble indiquer que ce ne sera pas de tout repos pour la Speaker. « Nous ne sommes pas une opposition paillasson », souligne le leader des bleus, rappelant que le PMSD est là pour défendre la population. Xavier Duval a fait ressortir que « c’est l’attitude de la Speaker qui a fait que Mamade Khodabaccus s’est emporté. » Il envisage d’ailleurs de revenir à la charge avec la “Biscuitgate”. « Même biscuit Rs 24 pé vandé Rs 760 dans duty free et pé servi nom enn tierce personne », s’insurge le leader des bleus.

Dans la foulée, il revient sur la lettre de reproches du Deputy Speaker, Sanjeev Teeluckdharry, qui a selon lui aussi trouvé la façon d’agir de Maya Hanoomanjee « déplorable. » S’il n’est pas sur la même longueur d’onde s’agissant des per diem maigres déplorés par le Deputy Speaker, le leader de l’opposition indique qu’il est au courant de la manière de faire de la Speaker quant au partage des voyages, son fils Adrien Duval lui ayant déjà fait part de la situation lorsqu’il occupait ce poste. « Madam-la très sélective », avance Xavier Duval.

Le leader de l’opposition a aussi commenté la visite du Chief Minister de l’État de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, dans le cadre des célébrations officielles du 183e anniversaire de l’arrivée des travailleurs engagés à Maurice. S’il ne partage pas le mélange que fait Yogi Adityanath de la politique et de la religion, Xavier Duval indique qu’il faut respecter le choix de l’Inde de l’envoyer comme invité d’honneur. D’ailleurs, rappelle-t-il, Yogi Adityanath a été élu démocratiquement et du fait que « li finn vinn dan nou lakaz, pa kestion fer li affront en publik. »

Xavier Duval s’appesantit néanmoins sur les discours prononcés lors de la cérémonie protocolaire tenue à l’Aapravasi Ghat World Heritage Site. Des discours, notamment celui-ci des invités indiens faits en hindi ainsi que celui de Pravind Jugnauth en kreol vis-à-vis des invités de la Grande Péninsule qui, pour une bonne partie de l’assistance et des téléspectateurs, sont « restés incompris. » Pour le leader de l’opposition, il est grand temps que des dispositifs de traduction instantanée soient mis en place.

Mise en garde contre

le camping

de luxe

C’est avec beaucoup d’appréhension que le l’ex-ministre du Tourisme prend note du projet de camping de luxe à Belle Mare. Xavier Duval lance une mise en garde au gouvernement pour que ce type de projet n’aille pas de l’avant car « c’est un danger pour le tourisme mauricien ». Ce projet, contre lequel il dit avoir lutté, mais qui est très bon pour le tourisme local. « Si nous voulons être et rester une destination de luxe, ce serait dégrader notre tourisme que d’offrir aux touristes la possibilité de camping de luxe », dit-il. Et de soutenir que « jamais les Seychelles ou les Maldives n’auraient toléré cela. » Le leader de l’opposition dit espérer que le gouvernement se ressaisisse et prenne les décisions nécessaires.

Xavier Duval a fait une sortie en règle contre ce qu’il appelle « la guerre mentit-menti » entre le MSM et le MMM. Selon lui, les propos contraires que l’un et l’autre partis tiennent est « un match arrangé pour épater la population à la veille du Nomination Day. ». Il déplore de même ce qu’il estime « une montée du communalisme » dans le pays. Une situation qu’il attribue au MSM. Selon lui, « Pravind Jugnauth est le digne héritier de la bombe communale, dont Paul Bérenger avait fait état à l’égard de sir Anerood Jugnauth dans le passé. » Pour contrecarrer cette situation jugée malsaine, le PMSD mise sur une stratégie de communication auprès des sociétés socioculturelles.

C’est Koomaren Chetty qui a été mandaté au nom d’un comité mis sur pied à cet effet pour demander le soutien des sociétés socioculturelles en vue de mettre un frein à cette décadence communale. Au PMSD, on est d’avis que seul un Premier ministre issu du PMSD, parti qui incarne « les vraies valeurs mauriciennes », pourra faire barrage à ces divisions. Persuadé que les élections générales arriveront en avril-mai de l’année prochaine, le PMSD estime que l’enjeu de la partielle au N°18 c’est la marche vers le nouveau gouvernement. Et selon son leader, « cela va démontrer clairement que le PMSD s’est consolidé à travers le pays. »