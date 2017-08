APRÈS SON OPÉRATION ESCARGOT : La FHTA envisage une grève de la faim

Après le succès de son opération escargot de jeudi matin dans les rues de la capitale, la Federation of Hotel Taxis Association (FHTA) donne rendez-vous à ses membres ce vendredi à 19h à la mairie de Quatre-Bornes en vue de décider de la prochaine marche à suivre dans le conflit qui les oppose à d’autres opérateurs de transport pour concurrence déloyale. Mais déjà, l’idée d’une grève de la faim fait son chemin.

Atma Shanto dénonce ce qu’il appelle la « campagne d’intimidation » qui aurait été exercée sur les opérateurs de taxis d’hôtels pour qu’ils ne participent pas à la manifestation de jeudi à Port-Louis. Alors que, déclare le syndicaliste, ces derniers, venant des quatre coins de l’île convergeaient vers la capitale pour notamment l’opération escargot, la police a usé de menaces sur les radios pour prévenir les manifestatants que les caméras de surveillance allaient être mises à contribution en vue de relever les numéros des plaques d’i!immatriculation.

« Nous sommes, malgré tout, satisfaits de l’action entreprise », déclare le négociateur de la Federation of Hotel Taxis Association (FHTA). Pour preuve de la réussite de l’opération enclenchée : le fait que nombre de salariés travaillant à Port-Louis, notamment des fonctionnaires, ont signalé être arrivés en retard au travail jeudi, certains jusqu’à deux heures après l’heure prévue. Autre signe du succcès de l’action entreprise: le fait que, explique Atmaz Shanto, les autorités policières ont senti le besoin de faire sortir un hélicoptère pour suivre l’événement et aussi qu’elles ont dû barrer la route quand elles ont appris que les manifestants envisageaient de manifester aux abords de l’Hôtel du gouvernement.

Le syndicaliste dénonce ce qu’il considère être les

« déclarations mensongères» du ministre du Tourisme, Anil Gayan, cible privilégiée des manifestants, jeudi. Selon lui, le ministre s’est « caché» derrière l’injonction obtenue par les tours operateurs pour justifier l’entrée dans des hôtels des opérateurs de transport qui n’y sont pas accrédités.

Aussi dénoncé : le « silence» du ministre du Transport, Nando Bodha, pour n’avoir pas, à ce jour, levé le petit doigt en leur faveur quand bien même il a été partie prenante du rapport Duval, contrairement au ministre Gayan qui, lui, n’a pas fait partie du comité

interministériel à l’époque institué par Sir Anerood Jugnauth.

La FHTA donne rendez-vous à ses membres ce vendredi soir à 19h à l’Hôtel de Ville de Quatre-Bornes pour une assemblée générale spéciale en vue de décider de la prochaine marche à suivre. Mais déjà, la possibilité d’une grève de la faim fait son chemin.