APSA : Un Mauricien sur quatre souffre du diabète

Plus de 260 000 personnes ont été diagnostiquées diabétiques à Maurice, soit un Mauricien sur quatre, selon l’APSA. D’où la démarche de l’ONG, en cette fin d’année, de procéder à une levée de fonds à travers l’île en vue de poursuivre ses programmes d’aide aux personnes concernées pendant l’année. L’association tire la sonnette d’alarme sur le fait que la maladie connaît une croissance constante et que donc, « le problème doit être abordé plus agressivement que jamais ».

« Nous connaissons tous au moins une personne atteinte de cette maladie. Et, bien qu’elle touche les individus et leur famille, nous avons tendance à oublier l’impact qu’elle a sur l’état économique général de la nation. Actuellement, le diabète représente plus de 20 % du budget annuel santé de Maurice, selon la Fédération internationale du diabète ». Ce qui fait dire à l’ONG que « nous payons tous le prix de la souffrance qu’elle provoque à l’échelle nationale ».

Depuis 1994, l’APSA se consacre à la prévention et au traitement du diabète de type 2. Elle encourage tous les partenaires, soit l’État, le secteur privé, la société civile, les ONG et les médias à apporter leur aide dans cette lutte. « Un front uni est un front plus fort et chaque effort compte pour soutenir notre nation ».

Le Flag Day qu’organise l’APSA chaque année lui permet de lever des fonds en vue de continuer ses services gratuits ou à un coût réduit au public. « Il est grand temps que nous prenions conscience du danger que représente le diabète mais il est aussi essentiel que tous les acteurs potentiels se joignent à la lutte contre cette maladie », fait ressortir Audrey Hardy, présidente de l’Association.

Chaque année en décembre, l’attention du public est attirée sur les nombreuses personnes touchées par cette maladie et sur la nécessité d’en parler. Selon l’APSA, les fonds recueillis dans le cadre de cette campagne sont utilisés pour aider les personnes vivant avec le diabète ainsi que leurs proches. « Tout au long de l’année l’APSA aide, soigne, éduque les patients, brise les stéréotypes, corrige les mythes et les malentendus. Trop souvent, le diabète est banalisé dans notre société, alors que cette crise sanitaire mérite toute notre attention. Tous ces efforts sont faits dans l’espoir de pouvoir mettre en évidence les besoins uniques et souvent non satisfaits des personnes vivant avec le diabète, de les sensibiliser aux solutions qui peuvent apporter un soulagement face au fardeau quotidien de cette maladie ». La présidente de l’association souligne par ailleurs que « pour remédier à cette tendance nationale alarmante, nous avons besoin des professionnels de santé ainsi que des intervenants clés comme les employeurs, les assureurs et les organismes communautaires pour qu’ils se mobilisent et créent des liens plus solides entre le système de soins, la communauté et les patients que nous servons ».

Pour Véronique La Hausse, directrice des projets de l’Association à l’International, « c’est le moment d’agir. Nous avons besoin d’un effort national et concentré pour prévenir et limiter la multiplication des cas de diabète de type 2 dans notre pays ». Le but de l’APSA est de permettre aux patients de devenir autonomes dans la gestion de leur santé. « Le dépistage, les examens et la consultation des personnes à risque de diabète de type 2 sont également des moyens pour commencer à éduquer et sensibiliser. Cependant, ce n’est pas une fin en soi. Les programmes aidant au changement de style de vie sont également primordiaux ».

Les jours de levée de fonds permettent à l’association de poursuivre ses activités sur le long terme en vue d’« améliorer la prise en charge des patients, d’améliorer leur qualité de vie et de participer à la réduction du fardeau que fait peser “l’épidémie” de diabète de type 2 sur la santé publique de notre pays ».